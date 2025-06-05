شكرا لقرائتكم خبر عن من اللامبالاة للانهيار.. 5 علامات خطيرة تدل على تدهور صحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

لا تتدهور صحتك النفسية عادةً بين يوم وليلة، بل تتدهور بهدوء من خلال تغيرات طفيفة في المزاج والطاقة والسلوك، يسهل تجاهلها أو تبريرها، لكن هذه التغييرات قد تكون علامات تحذير مبكرة على أن صحتك النفسية تتعرض لضغوط، إن إدراك هذه العلامات مُبكرًا يُمكن أن يُحدث فرقًا حاسمًا في الحصول على الدعم الذي تحتاجه، في هذا التقرير نتعرف على 5 علامات خطيرة على أن صحتك النفسية في تدهور، بحسب موقع "تايمز ناو".

5 علامات خطيرة تدل على تدهور صحتك النفسية１. أنت دائمًا تشعر بالتعب والإرهاق

إذا استيقظت وأنت تشعر بالتعب أو تحتاج إلى ثلاثة أكواب من القهوة حتى تشعر بالتحسن، فهذا ليس مجرد إرهاق جسدي، الإرهاق الذهني، الناتج عن التوتر أو القلق أو الاكتئاب، يمكن أن يستنزف طاقتك مهما استرحت.

٢. تجنب التفاعل الاجتماعى

يُعدّ الانسحاب من الأشخاص الذين تُحبهم أو تجنب التفاعل الاجتماعي تمامًا علامة تحذيرية، حتى لو كنت انطوائيًا بطبيعتك، فإنّ اللجوء المفاجئ والمستمر إلى العزلة قد يُشير إلى مشكلة نفسية.

٣. مزاجك مُتقلب

تقلبات المزاج والانفعالات التي تبدو غريبة عنك قد تكون علامات مبكرة للقلق أو الاكتئاب أو الإرهاق، عندما تنتقل من "اللامبالاة" إلى "الانهيار" في أقل من 5 دقائق، فقد حان الوقت لمراجعة نفسك.

4. لم يعد هناك ما يُشعرك بالسعادة

هل فقدت الاهتمام بهواياتك أو شغفك؟ عندما تتعطل دائرة المتعة في دماغك، يُطلق على ذلك اسم انعدام التلذذ - وهو أحد الأعراض الرئيسية للاكتئاب لا يتعلق الأمر بالكسل أو انعدام الدافع؛ بل يخبرك عقلك أن هناك مشكلة نفسية تواجهها.

5. لا يمكنك التفكير بشكل سليم

هل تجد صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات أو تذكر سبب دخولك الغرفة؟ يُعدّ الضباب المعرفي أمرًا شائعًا عندما تتدهور صحتك العقلية.