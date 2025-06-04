شكرا لقرائتكم خبر عن للحجاج.. كيف تتجنب آلام الظهر والقدمين مع كثرة الحركة والتنقلات والان مع تفاصيل الخبر

في موسم الحج، يعيش الحجاج أيامًا روحانية عظيمة تتخللها طقوس تتطلب الكثير من الجهد البدني والحركة المستمرة، بدءًا من الطواف والسعي وحتى التنقل بين المشاعر المقدسة، وبين أجواء الزحام والمشي الطويل، قد يعاني الكثير من آلام الظهر والقدمين، مما قد يؤثر على تجربتهم الإيمانية، وأبرز النصائح الطبية لتخفيف هذه الآلام وتحقيق أقصى راحة ممكنة خلال أداء المناسك.

من خلال التحضير الجيد والعناية بالتغذية والراحة واستخدام الوسائل البسيطة كالأحذية المناسبة والحمام الدافئ، قد تجعل رحلة الحج أكثر راحة وسلاسة وتقلل من المشقة البدنية، مما يساعد الحاج على التركيز في أداء المناسك بروح مطمئنة وجسم أكثر تحمّلًا.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور بهاء مقلد، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بجامعة القاهرة، أن الكثير من الحجاج يشعرون بآلام في الظهر والعضلات بسبب قلة التعود على المشي والحركة في حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن تحضير الجسم بدنيًا قبل أداء المناسك يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في الحد من هذه الآلام.

كما أوصى بضرورة أداء تمارين إحماء خفيفة قبل بدء المشي، وتمارين التمدد بعد الانتهاء، إذ تساعد هذه التمارين في تحسين مرونة العضلات وتقلل من احتمالية التشنجات العضلية.

ويقدم الطبيب عددًا من النصائح للحجاج، لتخفيف آلام الظهر والقدمين، أبرزها:

اختيار الحذاء المناسب:

ارتداء حذاء طبي مريح ومزوّد بدعامات للقدم، مع تجنب الأحذية الجديدة أو الضيقة خلال الحج، لتفادي ظهور البثور أو التهابات القدمين.

توزيع الجهد والراحة:

يُنصح الحاج بعدم أداء المناسك دفعة واحدة دون راحة، بل تقسيمها على فترات وأخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر لتخفيف الضغط على العضلات والمفاصل.

أداء التمارين الخفيفة قبل وبعد المشي:

القيام بتمارين إحماء قبل بدء المشي وتمارين التمدد بعد الانتهاء، ما يساعد على تقليل التشنجات العضلية وتحسين مرونة الجسم.

الترطيب والتغذية الجيدة:

شرب كميات كافية من المياه والعصائر الغنية بالأملاح والمعادن، لتفادي الجفاف وتشنج العضلات الناتج عن فقدان السوائل خلال الجو الحار والمجهود البدني.

استخدام الكريمات الموضعية:

في حالة الشعور بالألم، يمكن استخدام كريمات مسكنة تساعد على تخفيف الألم وتحسين الدورة الدموية.

الاستحمام بالماء الدافئ:

أخذ حمام دافئ صباحًا ومساءً يُعد وسيلة فعالة لتحسين تدفق الدم إلى العضلات، مما يقلل من الشعور بالإجهاد والتصلب العضلي.

استخدام العكازات أو الدعامات عند الحاجة:

للحجاج الذين يعانون من مشاكل مزمنة في الركبة أو العمود الفقري، يمكن استخدام عكازات أو دعامات تساعدهم في توزيع الجهد وتخفيف الضغط على الجسم.

ومن جانب آخر، نصح الطبيب الحجاج بضرورة شرب كميات كافية من المياه والعصائر الغنية بالأملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم، والتي تلعب دورًا أساسيًا في دعم وظائف العضلات. وأكد أن نقص هذه الأملاح قد يؤدي إلى حدوث تشنجات عضلية مزعجة. وفي حالة حدوث شد عضلي، يُنصح بتناول مكملات الكالسيوم والمغنيسيوم التي تسهم في تقليل الانقباضات المؤلمة وتحسين استرخاء العضلات.

وأخيرًا، شدد الدكتور مقلد على ضرورة أخذ فترات راحة منتظمة أثناء أداء المناسك، وتناول وجبات متوازنة تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتساعد على دعم الأداء العضلي خلال اليوم.