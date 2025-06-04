شكرا لقرائتكم خبر عن "ستافوردشاير" أول مدينة صديقة للصحة العقلية فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع "BBC" تقريرا حول مشروع أول مدينة صديقة للصحة النفسية والعقلية فى المملكة المتحدة، وهى مدينة ستافوردشاير.

بدأ آدم باركس، رئيس مجلس منطقة ستافوردشاير مورلاندز، بتدريب مقدمي الإسعافات الأولية للصحة العقلية في بيدولف، ستافوردشاير، بحلول نهاية عام 2024، وذلك بعد معاناته من المرض النفسى لمدة طويلة، والتى أدت مضاعفاته إلى محاولته التخلص من حياته من1 10 سنوات.

وقال باركس لإذاعة بي بي سي في ستوك إنه "تم إنقاذه على يد غرباء، الأمر الذى دفعه لتأسيس منظمة الصحة العقلية غير الربحية "Thicking off the Mask" عام 2019، لمساعدة المرضى الذين يمرون بظروف مماثلة، موضحا أن عدد الأشخاص الذين تقدموا لتلقي تدريب الإسعافات الأولية كان مثيرًا للإعجاب بالنسبة لبلدة ريفية صغيرة نسبيًا مثل بيدولف، لأنه أراد أن يتمكن الناس من اكتشاف علامات المرض العقلي.

وأوضح باركس أن مفهوم المدينة الصديقة للصحة العقلية "يتجاوز إلى حد كبير" تدريب المسعفين، لأنه فى أى مكان يتجمع فيه الناس، مثل المتاجر ومراكز الترفيه، سيكون هناك دائمًا أشخاص في تلك المجموعات يعانون، لافتا إلى أن هدفه هو أن يكون هناك عدد كاف من السكان الذين يمكنهم تحديد متى يواجه الأشخاص صعوبات ويعرفون كيفية التواصل معهم.

وبشكل عام، يجد الناس سهولة أكبر في التحدث إلى الغرباء مقارنةً بالمحترفين، حيث قد يجد الناس صعوبة في التواصل مع خدمات الصحة النفسية المتخصصة، مضيفا أننا علاوة على ذلك، ندرك حجم المعاناة التي تواجهها هذه الخدمات.

وقال ديف براودلوف، المستشار العمالي لمنطقة بيدولف ويست، أحد الأشخاص الذين تلقوا التدريب، أنه فقد صديقًا مقربًا بعد معاناته من المرض النفسى، قبل بضع سنوات، مضيفًا أنه كان من النوع الذي لا تتوقع أن يحدث له هذا.

وأضاف أن التدريب كان مفيدًا للغاية، خاصة في تعليمه كيفية اكتشاف علامات المرض العقلي، إلى جانب القدرة على الاستماع، لافتا إلى أنه من أفضل الأشياء التي قام بها على الإطلاق ، لأنه قد يساعد على إنقاذ حياة شخص ما.

ويطلق مصطلح المدينة الصديقة للصحة العقلية على المدن التى تركز على تحسين الصحة العقلية لجميع سكانها، وتوفير الدعم لهم فى ذلك المجال، ويوجد عدد من تلك المدن فى الولايات المتحدة الأمريكية، مثل دنفر وسياتل وسولت ليك سيتى.