شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع الحرارة يوم عرفة.. نصائح صحية قبل الصيام والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من ارتفاع تدريجي تشهده البلاد بدأ من الغد الخميس بالتزامن مع صيام المسلمين يوم عرفة، مؤكدة أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهاراً في أغلب الأنحاء.

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح الحفاظ على رطوبة الجسم والطاقة خلال الصيام ضرورة لا يمكن تجاهلها، لتفادي الإجهاد، والدوخة، ومشاكل الجفاف، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتأخير السحور قدر الإمكان لضمان ترطيب الجسم لفترة أطول.

الصيام وسيلة رائعة للاسترخاء والسماح لجسمك بامتصاص العناصر الغذائية والمعادن، فهو عملية تطهير تساعد على إنقاص الوزن، وتحسين الصحة العقلية والنفسية، وتنقية الجسم بشكل عام.

مع ذلك، يتطلب الصيام في الحر وارتفاع درجات الحرارة، أيضًا تغييرًا في جدولك اليومي بما يتناسب مع احتياجات جسمك، مثل تجنب التعرض لأشعة الشمس، واستخدم مظلة شمسية عند الحاجة، وحافظ على شرب الماء، واتبع النصائح المذكورة أعلاه للصيام بذكاء في الصيف والتغلب على الحر.



ومع ارتفاع الحرارة نقدم وفقا لتقرير موقع " thehealthsite " أهم النصائح الصحية لصيام يوم عرفة بأمان في الأجواء الحارة، بدءًا من وجبة السحور المثالية، ووصولاً إلى كيفية ترطيب الجسم، والحفاظ على توازن الطاقة، لتنال الأجر كاملًا دون أن ترهق صحتك.

أفضل نصائح الصيام في الصيف للتغلب على الحر

جرب هذه النصائح للصيام في الحر مع الاهتمام بصحتك

اختيار الوجبات التى تشعرك بالشبع

اختر أطعمة خفيفة ومغذية ومرطبة للسحور والإفطار، منها الفواكه والخضراوات الغنية بالماء، مثل البطيخ والخيار والبرتقال، إلى وجباتك للحفاظ على مستوى الماء في جسمك خلال الصيام .

تناول أطعمة غنية بالبروتين، مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والبقوليات، لتشعر بالشبع والنشاط طوال اليوم، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية والمملحة، لأنها قد تزيد من الشعور بالعطش وتجعل الصيام أكثر صعوبة في الطقس الحار.

البقاء رطبًا

الترطيب أمر ضروري، خاصةً قبل الصيام في الطقس الحار، ابدأ يومك بوجبة سحور قبل الفجر تتضمن أطعمة غنية بالرطوبة كالفواكه والخضراوات والزبادي، اشرب الكثير من الماء أثناء السحور.

احرص على شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء الليلة لما بعد السحور لتعويض السوائل المفقودة خلال اليوم، تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكريات، لأنها قد تُسبب الجفاف.

تجنب الخروج وقت الظهيرة

عند الصيام، تنخفض مستويات الطاقة لديك ويحتاج جسمك إلى الراحة، في هذه الحالة، من المهم أن تمنح جسمك الراحة والنوم الجيد، تجنب الخروج في هذا الطقس لتجنب ضربات الشمس أو الصداع.