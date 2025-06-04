شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على أول أداة ذكاء اصطناعى للتنبؤ بخطر الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أول أداة للذكاء الاصطناعي للتنبؤ بخطر الإصابة بسرطان الثدي.وفي بيان صحفي، شاركت الشركة المطورة للأداة خططها لإطلاق منصة الذكاء الاصطناعي عبر أنظمة الرعاية الصحية حتى عام 2025.

وفقا لتقرير شبكة " فوكس نيوز"، تعتمد معظم نماذج تقييم المخاطر لسرطان الثدي بشكل كبير على العمر والتاريخ العائلي،، ومع ذلك، فإن حوالي 85% من الحالات تحدث لدى النساء اللاتي ليس لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، ومن المرجح أن ينبع هذا من الطفرات الجينية التي تحدث بسبب الشيخوخة، بحسب تقارير وكالات الصحة.

وقد تم بناء نماذج المخاطر التقليدية أيضًا على بيانات من النساء القوقازيات الأوروبيات في الغالب، والتي قال كليرتي إنها لم يتم "تعميمها بشكل جيد" على خلفيات متنوعة.

وأشارت الشركة إلى أن أداة الذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل الصور الدقيقة من تصوير الثدي بالأشعة السينية والتي ترتبط بخطر الإصابة بسرطان الثدي، ثم تقوم بإنشاء "درجة مخاطر معتمدة لمدة خمس سنوات" وتسليمها لمقدمي الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة كوني ليمان، مؤسسة كليريتي وأخصائية تصوير الثدي في مستشفى ماساتشوستس العام بريجهام، على أهمية التصوير بالأشعة السينية في الكشف المبكر عن السرطان.

وقالت في بيان صحفي: "الآن، يمكن للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية أن يكشف عن أدلة خفية في صور الثدي بالأشعة السينية - غير المرئية للعين البشرية - للمساعدة في التنبؤ بالمخاطر المستقبلية، من خلال تقديم تقييمات المخاطر المعتمدة والمنصفة، يمكننا المساعدة في توسيع نطاق الوصول إلى الكشف المبكر والوقاية المنقذة للحياة للنساء في كل مكان."

وفي بيان آخر، كتب لاري نورتون، المدير العلمي المؤسس لمؤسسة أبحاث سرطان الثدي، " ترخيص إدارة الغذاء والدواء لشركة كليريتي يشكل نقطة تحول لتمكين المزيد من النساء من الوصول إلى التقدم العلمي في مجال التنبؤ بمخاطر الإصابة بالسرطان باستخدام الذكاء الاصطناعي".

يشهد سرطان الثدي ارتفاعًا، وخاصةً بين النساء الأصغر سنًا، إلا أن معظم نماذج المخاطر غالبًا ما تُغفل أولئك اللواتي سيُصبن بالمرض، والآن، يُمكننا ضمان حصول المزيد من النساء على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، وشهدت الحالات ارتفاعًا خاصًا بين النساء الأصغر سنًا تحت سن الخمسين.



