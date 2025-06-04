شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة راندا حافظ.. ما هى أسباب وأعراض الانسداد الرئوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت الفنانة راندا حافظ لجلطة مفاجئة في الرئة بعد وضع مولودها الأول منذ أيام بأحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وتتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة نتيجة انسداد الشريان الرئوي الذي يزوّد الرئتين بالدم بسبب تكوّن جلطة دموية تمنع وصول الأكسجين إلى أنسجة الرئتين

وفيما يلى أهم أسباب وأعراض الإنسداد الرئوى، وفقا لموقع كليفلاند كلينك

ما هو الانسداد الرئوي؟

الانسداد الرئوي هو جلطة دموية في أحد الأوعية الدموية في الرئة، يحدث عندما تنتقل جلطة من جزء آخر من الجسم، غالبًا الساق أو الذراع، عبر الأوردة إلى الرئة، بشكل يعيق تدفق الدم إلى الرئتين ويقلل مستويات الأكسجين فيهما، بما يرفع ضغط الدم في الشرايين الرئوية .

ويعد الانسداد الرئوى أحد أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعًا في العالم، ويحتل المرتبة الثالثة بعد النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتعد حالة طبية طارئة وبدون علاج سريع، يمكن أن يسبب الانسداد الرئوي مضاعفات خطيرة أهمها حدوث تلف في القلب أو الرئة، وقد تصل لحد الوفاة، وذلك فى حوالي 33% من المصابين بالانسداد الرئوي قبل تشخيص حالتهم وتلقي العلاج.

أسباب الانسداد الرئوي

تجمع الدم في جزء معين من الجسم (عادةً الذراع أو الساق)، والذى يحدث عادة بعد فترات طويلة من عدم النشاط، مثل بعد الجراحة، أو رحلة طيران طويلة.

إصابة الوريد، مثل الكسر أو الجراحة، خاصة في الحوض أو الورك أو الركبة أو الساق.

حالة طبية أخرى، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية

ارتفاع أو انخفاض عوامل تخثر الدم

أعراض الانسداد الرئوي

العلامات الأولى للانسداد الرئوي عادة ما تكون ضيق التنفس وألم في الصدر، والذي يزداد سوءا فى حالة بذل الجهد او أخذ نفسا عميقا، وفى حالة ظهور تلك الأعراض فيجب طلب الرعاية الطبية فورا لتلقى العلاج اللازم، والذى يقلل بشكل كبير من احتمالية حدوث المضاعفات والوفاة.

وتختلف أعراض الانسداد الرئوي باختلاف شدة الجلطة. مع أن معظم المصابين بالانسداد الرئوي يعانون من أعراض، إلا أن بعضهم لا يعاني منها، قد تشمل الأعراض الرئوي ما يلي:

ضيق مفاجئ في التنفس - سواء كنت نشطًا أو في حالة راحة

تنفس سريع

أزيز

ألم حاد غير مبرر في الصدر، أو الذراع، أو الظهر، أو الكتف، أو الرقبة، أو الفك. قد يكون الألم مشابهًا لأعراض النوبة القلبية، وقد يزداد سوءًا عند التنفس

السعال مع أو بدون بلغم دموي

بشرة شاحبة ورطبة أو زرقاء اللون

ضربات قلب سريعة

التعرق المفرط

في بعض الحالات، الشعور بالقلق، أو الدوار أو الإغماء .

كم من الوقت يمكن أن تستمر الإصابة بالانسداد الرئوي دون علم المريض؟

يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة تظهر على مدار عدة أيام أو حتى أسابيع، ومع مرور الوقت، تتفاقم الأعراض وتلفت الانتباه، لكن بعض الأشخاص تظهر عليهم الأعراض بعد دقائق أو حتى ثوانى من حدوث الانسداد الرئوي.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالانسداد الرئوي

الأشخاص الذين يعانون من وجود جلطة دموية في الساق

عدم النشاط لفترات طويلة من الوقت أثناء السفر بالمركبة أو القطار أو الطائرة

التعرض مؤخرًا لصدمة أو إصابة في الوريد، بسبب عملية جراحية أو كسر أو دوالي .

وجود تاريخ عائلي للإصابة بجلطات الدم.

وجود تاريخ من قصور القلب أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية

السمنة

الحمل أو الانجاب قبل 6 أسابيع

علاج الانسداد الرئوي

تختلف مدة علاج الانسداد الرئوي ومدة الإقامة في المستشفى، وحسب شدة الجلطة، وقد لا يحتاج بعض الأشخاص إلى المبيت في المستشفى، ويعد العلاج الرئيسي للانسداد الرئوي هو مضاد التخثر.

وقد يتضح وجود حاجة لجراحة، اعتمادًا على شدة الجلطة الدموية وتأثيرها على الأعضاء الأخرى، وذلك لتحسين تدفق الدم في الشرايين الرئوية.

وقد ينصح الطبيب بإرتداء الجوارب الضاغطة، لتحسين تدفق الدم في الساقين، ويستخدمها عادةً الأشخاص المصابون بجلطات الأوردة العميقة وعادةً ما يصل طول الجوارب إلى الركبة، وتضغط على الساقين لمنع تجمع الدم.