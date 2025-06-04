شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تسبب كثرة التبول ليلاً أبرزها السكر ومشاكل البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

هل تحتاج للذهاب إلى الحمام باستمرار ليلاً؟.. إذا كانت إجابتك بنعم، فإن الاسم العلمي لمشكلتك هو كثرة التبول لدى معظم الناس، تستطيع المثانة تخزين البول حتى يصبح الذهاب إلى الحمام مناسبًا، عادةً من أربع إلى ثماني مرات يوميًا قد يعني التبول أكثر من ثماني مرات يوميًا أو الاستيقاظ ليلًا للذهاب إلى الحمام أنك تشرب الكثير من الماء أو تشربه قبل النوم بوقت قصير جدًا أو قد يشير إلى مشكلة صحية، في هذا التقرير نتعرف على أسباب كثرة التبول، بحسب موقع "Webmd".

أسباب كثرة التبول

يمكن أن يكون كثرة التبول عرضًا للعديد من المشاكل الصحية المختلفة، بدءًا من أمراض الكلى وحتى الإفراط في شرب السوائل.

عندما يصاحب كثرة التبول حمى، وحاجة ملحة للتبول، وألم أو انزعاج في البطن، فقد تكون مصابًا بعدوى في المسالك البولية. تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لكثرة التبول ما يلي:

مرض السكر

غالبًا ما يكون التبول المتكرر بكمية كبيرة من البول عرضًا مبكرًا لمرض السكري من النوع الأول والثاني، حيث يحاول الجسم التخلص من الجلوكوز غير المستخدم عبر البول.

الحمل منذ الأسابيع الأولى من الحمل

يضغط الرحم المتنامي على المثانة، مما يُسبب كثرة التبول.

مشاكل البروستاتا

يُمكن أن تضغط البروستاتا المتضخمة على مجرى البول (الأنبوب الذي ينقل البول إلى خارج الجسم) ويعيق تدفقه هذا يُسبب تهيج جدار المثانة تبدأ المثانة بالانقباض حتى مع وجود كميات قليلة من البول، مما يُسبب كثرة التبول.

التهاب المثانة الخلالي

تتميز هذه الحالة، غير معروفة السبب، بألم في المثانة ومنطقة الحوض. غالبًا ما تشمل الأعراض حاجة مُلحة ومُتكررة للتبول.

استخدام مُدرات البول

هذه الأدوية المُستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو تراكم السوائل تعمل على الكلى وتُطرد السوائل الزائدة من الجسم، مما يُسبب كثرة التبول.

السكتة الدماغية أو غيرها من الأمراض العصبية

يُمكن أن يُؤدي تلف الأعصاب المُغذية للمثانة إلى مشاكل في وظيفة المثانة، بما في ذلك الرغبة المُتكررة والمُفاجئة في التبول.

فرط كالسيوم الدم

يعني أن مستويات الكالسيوم في الدم أعلى من المُعدل الطبيعي. تشمل الأسباب فرط نشاط الغدد جارات الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)، وأمراض أخرى (مثل السل، والساركويد)، وقلة النشاط، وحتى السرطان (الرئة، والثدي، والكلى، والورم النقوي المتعدد). إلى جانب كثرة التبول، قد تشمل أعراض فرط كالسيوم الدم ما يلي:

العطش الشديد

اضطراب المعدة

الغثيان والقيء

الإمساك

آلام وضعف العظام والعضلات

مشاكل الدماغ: الارتباك، والتعب، والاكتئاب

مشاكل القلب (نادرة): تسارع أو انقطاع النبض (عدم انتظام ضربات القلب) ومشاكل قلبية أخرى

داء السكري الكاذب

هذه حالة نادرة تجعل الجسم يُنتج كمية كبيرة من البول "اللا طعم له"، أو عديم اللون والرائحة. يتبول معظم الناس من لتر إلى لترين يوميًا.

أسباب أخرى

تشمل الأسباب الأقل شيوعًا هبوط أعضاء الحوض (عند النساء)، وسرطان المثانة، وسرطان المبيض، وخلل وظيفة المثانة، والعلاج الإشعاعي.

في كثير من الأحيان، لا يُعدّ كثرة التبول عرضًا لمشكلة ما، بل هو المشكلة بحد ذاتها.

لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة فرط نشاط المثانة، تؤدي انقباضات المثانة اللاإرادية إلى كثرة التبول، بل والإلحاح في كثير من الأحيان، مما يعني ضرورة الذهاب إلى الحمام فورًا - حتى لو لم تكن مثانتك ممتلئة وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الاستيقاظ مرة أو مرتين ليلًا للذهاب إلى الحمام.