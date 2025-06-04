شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من النحافة بأكلات تزيد الوزن دون مشكلات صحية والان مع تفاصيل الخبر

النحافة الزائدة وعدم اكتساب الوزن من المشكلات التي يعاني منها البعض، يجب أن تكون قادرًا على اختيار خيارات صحية تغذوية من خلالها يمكنك اكتساب الوزن والمزيد من السعرات الحرارية، وفي الوقت ذاته لا تضر بصحتك.

أطعمة تزيد الوزن بشكل صحي

وفقًا لتقرير نشر في موقع Holland and Barrett، فهناك الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تزيد الوزن بشكل صحي ولا تضر بنسب الكوليسترول أو ترفع من نسب السكر في الدم أو تضر بحالة الخمول في الجسم أو تسبب الضعف العام مثلما يحدث مع الأطعمة السريعة أو الأطعمة المقليّة، تلك الأطعمة التي قد تسبب زيادة في الوزن فعليًا ولكنها قد تضر بالصحة.

- زبدة الجوز أو زبدة المكسرات بشكل عام، فهي غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، لا تساعد على زيادة السعرات الحرارية التي تتناولها بشكل عام، فيدخل لك يوميًا كم هائل من السعرات الحرارية الصحية التي تعزز من تراكم الدهون الصحية لديك، وفي الوقت ذاته تزيد من وزنك.

- الفواكه المجففة أحد أهم الخيارات الصحية بديلة عن الفواكه الطازجة التي يمكن أن تعزز من سعراتك الحرارية وتزيد من وزنك بشكل صحي للغاية، لأن تركيز السكريات الصحية فيها يكون عالي، ويحتوي كوب الواحد من الزبيب على سبيل المثال على 400 سعر حراري، وبالتالي عند تناول الفاكهة المجففة مثل التين والزبيب والمشمش يمكنك مزجها مع بعضها البعض وكذلك التوت المجفف، ويمكنك في هذه الحالة الحصول على دفعة من السعرات الحرارية هامة وضرورية للحصول على وزن صحي وزيادة صحية فيه.

- الطحينة أحد أهم الأطعمة التي يمكن أن تساعد على زيادة وزنك بطريقة صحية للغاية، فالملعقة الكبيرة منها تحتوي على 100 سعر حراري، وبالتالي إضافتها للنظام الغذائي للحصول على وزن صحي أمر في غاية الأهمية، فيمكن استخدامها كغموس أو دهان على الأطعمة أو ممكن خلطها مع الحمص أو الصلصات المختلفة لتتميز بقوامها الكريمي، كما أنها مع إضافتها مع الخبز الصحي خاصة خبز القمح يمكن أن تضيف إليك المزيد من السعرات الحرارية الصحية التي تزيد من وزنك وتبني عضلاتك أيضًا، يمكن أيضًا أن تزيد حليب نباتي إليها مما يعزز من بناء العضلات وزيادة الوزن بشكل صحي.

- الأفوكادو، من المعروف أنه يحتوي على الدهون الصحية والألياف الشديدة الكثيرة والعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والبوتاسيوم، تحتوي ثمرة الأفوكادو الواحد على 250 إلى 400 سعر حراري أي 23 جرام من الدهون، فتناول هذه الحبة يساعدك على زيادة السعرات الحرارية لديك لتحقيق ارتفاع في الوزن مقبول وصحي للغاية، يمكن إضافة الخبز المحمص إليه وتعزيز حدة السعرات وزيادة الوزن الصحية.

- الشوفان، مثلما يستخدم في التخسيس يستخدم أيضًا في زيادة الوزن بشكل سليم وصحي، لأنه به سعرات حرارية عالية، وإذا تم تحضيره بالحليب كامل الدسم فهو يعتبر مصدر رائع للمنجنيز والزنك وفيتامينات ب والحديد، ويمكن اختيار الحبة الكاملة للمزيد من الألياف وبالتالي خفض نسب الكوليسترول وزيادة الوزن بشكل صحي للغاية.

استخدام الزيوت الصحية

- اعتمد في غذائك على الزيوت الصحية وتحضير وجباتك على الزيوت التي تزيد من وزنك بشكل صحي ومفيد ولا تسبب لك زيادة في الكوليسترول الضار، فيمكنك الاعتماد على زيت الزيتون الصحي والمفيد الذي يحتوي على سعرات حرارية جيدة ويزيد من وزنك بشكل صحي دون أضرار.