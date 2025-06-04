شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال الطعام الصلب لطفلك الرضيع.. من امتى وازاى والان مع تفاصيل الخبر

تحتار معظم الأمهات في تحديد الوقت المناسب لإدخال الطعام الصلب للطفل الرضيع، وأكد مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي "CDC" أنه يمكن لطفلك البدء بتناول الأطعمة الصلبة في عمر 6 أشهر ولا يُنصح بتقديم الأطعمة قبل عمر 4 أشهر، لكن يختلف كل طفل عن الآخر، لذا يمكنكِ البحث عن هذه العلامات التي تدل على جاهزية طفلكِ النمائية لتناول الطعام.

ومن العلامات التي تدل على استعداد طفلك لتناول الطعام الصلب:

- الطفل يجلس بمفرده أو بمساعدة.

-يستطيع التحكم برأسه ورقبته.

-يفتح فمه عند تقديم الطعام له.

-يبتلع الطعام بدلًا من دفعه للخلف على ذقنه.

- يضع الأشياء فى فمه.

- يحاول الإمساك بالأشياء الصغيرة، مثل الألعاب أو الطعام.

- ينقل الطعام من مقدمة لسانه إلى مؤخرته لبلعه.

ومن جانبها قالت الدكتورة يارا نبيل، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الفيوم العام، إن تقديم الطعام الصلب للطفل يساعده على تجربة مذاق وقوام الأطعمة مما يساعد فى نمو الأسنان والفك، وكذلك يعلمه تناول الطعام.

وأشارت إلى أن العلامات التى تدل أن طفلك لديه استعداد لتناول الطعام تشمل، القدرة على صلب وتثبيت رأسه مع الجلوس والقدرة على الإمساك بالأكل والبلع.

وأكدت الدكتورة يارا أن الأكل يمكن إدخاله تدريجيا بجانب الرضاعة باعتباها أهم مصدر لتغذية الرضيع فى السنة الأولى بشكل خاص.

وأضافت أنه يجب تجربة كل صنف جديد يتم إدخاله للطفل لمدة 3 أيام للتأكد من أن الطفل ليس لديه حساسية منه ثم إدخال صنف جديد.

وأوضحت أنه يجب إدخال الخضراوات فى البداية مثل الكوسة والجزر والبطاطس والبطاطا المسلوقة والمهروسة جيدا ثم بعد ذلك الفاكهة مثل التفاح.