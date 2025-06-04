ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

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البيض من أكثر الأطعمة ذات القيمة الغذائية، فهو غني بالبروتين، يتميز البيض بانخفاض سعراته الحرارية، ويمكن إضافته إلى العديد من الأطباق، ويتم تحضيره بطرق مختلفة، يحتوي البيض على الكوليسترول، ولكنه ليس ضارًا، من أفضل طرق الاستمتاع بالبيض سلقه جيدًا، فهو يُضفي لمسة رائعة على السلطة، ويمكن تناوله مع الملح والفلفل، البيض المسلوق غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين د والزنك والكالسيوم وجميع فيتامينات ب، وهو مصدر جيد للريبوفلافين، أو فيتامين ب2، بحسب موقع "تايمز ناو".

ماذا يحدث عند تناول البيض المسلوق يوميًا؟

من الفوائد الصحية للبيض المسلوق

انخفاض أمراض القلب

عادةً ما توجد الدهون في البيض في صفار البيض، ووفقًا للأطباء، يجب استهلاك المزيد من الدهون غير المشبعة وتقليل الدهون المشبعة لتعزيز صحة القلب.

كما يوفر البيض الكوليسترول الغذائي، وهو مصدر قلق بين خبراء الصحة. ومع ذلك، لم يعد الكوليسترول الغذائي مرتبطًا بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

مصدر غني بالبروتين

يُعد البروتين مهمًا للعديد من جوانب صحتك، بما في ذلك بناء العضلات والعظام وإنتاج الهرمونات والإنزيمات. يعود ذلك إلى محتواه البروتيني الكامل؛ فالبيض غني بجميع الأحماض الأمينية الأساسية. ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن البروتين موجود فقط في بياض البيض، بينما يأتي ما يقرب من نصف محتوى البروتين في البيضة من صفارها.

يزيد من تناول الفيتامينات

يحتوي البيض على فيتامينات ومعادن تساعد على تحقيق القيمة اليومية للعديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك:

-السيلينيوم، وهو مهم للتكاثر وصحة الغدة الدرقية

-الكولين اللازم لعملية الأيض وصحة الخلايا

-الريبوفلافين الذي يحتاجه الجسم لصحة الخلايا والتمثيل الغذائي

-فيتامين ب12 لصحة الخلايا العصبية والدم

-حمض البانتوثينيك، الذي يساعد الجسم على تكسير الدهون

-فيتامين أ، وهو ضروري للأنسجة والجلد والعين والجهاز المناعي والصحة الإنجابية

-الفوسفور الذي يساعد على بناء عظام وأسنان قوية

-حمض الفوليك ضروري لصحة الخلايا والحمض النووي (DNA) إلى جانب المواد الوراثية الأخرى

كيف تأكل البيض المسلوق؟

البيض المسلوق ليس منخفض السعرات الحرارية فحسب، بل غني أيضًا بالعناصر الغذائية.

يُعد البيض المسلوق مصدرًا ممتازًا للبروتين عالي الجودة، وهو غني بفيتامينات ب، والسيلينيوم، وفيتامين أ، وغيرها من العناصر الغذائية المهمة ومضادات الأكسدة مثل الكولين، واللوتين، والزياكسانثين.

بما أن البيض المسلوق يُحضّر بدون إضافة زيت أو زبدة، فهو أقل سعرات حرارية ودهونًا من البيض المقلي.

يمكنك تناول البيض المسلوق بطرق مختلفة. جرّب مزجه مع إحدى الطرق التالية:

-تقطيعه وإضافة الملح، والفلفل، أو التوابل المفضلة لديك

-تقطيعه على السلطة

-تقطيعه ووضعه على الخبز المحمص مع الأفوكادو والطماطم

-تقطيعه وإضافته إلى دقيق الشوفان أو وعاء الحبوب