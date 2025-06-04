شكرا لقرائتكم خبر عن خضراوات وفاكهة ترطب جسمك بشكل سريع في الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

خلال الطقس الحار تزيد حاجة الإنسان إلى الترطيب، فمن الطبيعي أن يظل جسم الإنسان مرطبًا على الدوام وذلك للحفاظ على علاماته الحيوية وقدرات أعضائه على العمل، ولكن خلال فصل الصيف يحتاج إلى مضاعفة هذا الترطيب والحصول عليه سريعًا.

وفقًا لتقرير نشر في موقع CANR، فإن الفاكهة والخضراوات هي الخيار الأمثل المحتوي على الفيتامينات والمعادن والمياه التي تساعد على الحد من نسبة الجفاف ورفع نسبة الترطيب بشكل حاد وسريع، خاصة إذا فاجأك الطقس وأصبح حارًا بشدة.

من أهم الخضراوات والفاكهة التي تساعد على الترطيب السريع والفوري:

- البطيخ: لا شك في ذلك، لأنه يحتوي على الكثير من المياه ويحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم بشدة.

- الجرجير والخضراوات الورقية والخس

- اهتم بالجزر أيضا وتناوله يعزز الترطيب لديك

- لا شك أن المياه المنكهة بالليمون أو التفاح مفيدة ولذيذة



- الفراولة: يمكن أيضًا الاعتماد على الفراولة لأنها أحد أهم الأطعمة التي تخزن المياه في الجسم وتُمد الجسم بترطيب سليم.



- الشمام: وهو فاكهة الصيف الأولى، تساعد على تقليل حدة الجفاف وزيادة حدة ترطيب الجسم.



- الجريب فروت والحمضيات: بجميع أشكالها وأنواعها تعزز من معادلة الأملاح في جسم الإنسان وزيادة الترطيب الفوري والسريع.



- الخيار والطماطم: من الخضراوات الصحية التي تزيد من الترطيب وتقلل من حدة الجفاف وتعزز من معادلة وتوازن الأملاح في الجسم.

نصائح أخرى للترطيب :

اهتم بشرب السوائل على مدار ساعات اليوم

اهتم بالمياه فى المقام الأول

ابتعد عن التواجد ف الأماكن الحارة وتجنب التعرض المباشر للشمس

اهتم بتغذيتك وساعات نومك وراحتك

اهتم بالترطيب الكامل، بالخضراوات والفاكهة والمياه والمشروبات