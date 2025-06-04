شكرا لقرائتكم خبر عن الممبار والكوارع أطباق العيد المفضلها.. كل منها بس بشروط والان مع تفاصيل الخبر

لا تخلو مائدة عيد الأضحى من الأطباق الشعبية التي ارتبطت بالمناسبات والاحتفالات، وعلى رأسها الممبار والكوارع، اللذان يحظيان بمكانة خاصة في قلوب المصريين.

ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن طريقة الطهي قد تحوّلهما من وجبة لذيذة إلى خطر صحي، خاصة عند الإفراط في التناول أو الاعتماد على أساليب الطهي الدسمة، هذا ما أكدته الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني.

طبق تراثي غني بالنكهة والسعرات

يُعد الممبار من الأطعمة التقليدية التي تعتمد على حشو الأمعاء بالأرز المتبل ثم سلقها وتحميرها. ويتميز بطعمه المميز الذي يجمع بين التوابل والقرمشة. أما الكوارع فهي أقدام الخروف أو العجل وتُطهى في مرق غني يُقدم غالبًا مع الفتة أو الأرز الأبيض.

ورغم النكهة القوية، إلا أن الممبار تحديدًا يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، خاصة إذا تم قليه في زيت غزير. كما أن الأمعاء بطبيعتها تحتوي على دهون كامنة، مما يجعلها وجبة ثقيلة على المعدة، وقد تؤدي لعسر الهضم أو زيادة الوزن إذا تم تناولها بكثرة.

كيف نحضر الممبار بطريقة صحية؟

الخبراء ينصحون باتباع خطوات بسيطة لتحويل الممبار إلى وجبة أكثر أمانًا وصحة:

تنظيف الممبار جيدًا باستخدام الخل والليمون والملح لإزالة الدهون والشوائب.

سلق الممبار قبل الحشو يساعد على التخلص من الدهون الزائدة.

استخدام كميات معتدلة من الأرز، ويفضل دمجه مع خضراوات مثل الطماطم والفلفل والبقدونس.

بدلاً من قليه، يمكن تحميره في الفرن أو وضعه في القلاية الهوائية بكمية زيت بسيطة.

الكوارع.. بروتين مفيد بشروط

تُعرف الكوارع بأنها مصدر طبيعي للكولاجين والبروتين، وهي عناصر تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة المفاصل والعظام والجلد. مرق الكوارع مفيد لمرضى خشونة الركبة، كما أنه يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة.

لكن مع هذه الفوائد، تأتي التحذيرات. فكثير من الدهون تذوب أثناء الطهي وتتجمع على سطح الشوربة، ما يجعلها غنية بالدهون المشبعة. لذا يُنصح بإزالة طبقة الدهن أثناء الطهي أو بعد التبريد. كما يُفضل طهي الكوارع بدون إضافة السمن أو الزيوت الثقيلة.

الكوارع مفيدة.. ولكن ليست للجميع

فالكوارع مفيدة لمرضى المفاصل إذا تم طهيها بطريقة خفيفة، لكن لا يُنصح بها لمرضى الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم. أما الممبار، فينصح بعدم الإفراط في تناوله والاكتفاء به في المناسبات، مع الحرص على تقليل الدهون أثناء التحضير.

نصائح لتناول آمن ومريح

تجنب تناول الممبار والكوارع في وجبة العشاء.

قدم معهما طبق كبير من السلطة الخضراء للمساعدة على الهضم.

اشرب كمية كافية من الماء بعد الوجبة.

لا تنم مباشرة بعد تناول هذه الأطعمة، وانتظر على الأقل ساعتين.



وختامًا، تظل الكوارع والممبار جزءًا أصيلًا من التراث الغذائي في عيد الأضحى، وهي أطباق تحمل نكهة الذكريات وفرحة العيد. لكن الوعي بطريقة الطهي والاعتدال في التناول هما المفتاح للاستمتاع بها دون ضرر صحي.

