منذ الصغر: طرق بسيطة تساعدك على تعليم طفلك تحمل المسؤولية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 08:53 صباحاً - يمكن تدريب الأطفال على كل من الاستقلال والمسئولية من خلال قيامهم ببعض الأمور البسيطة وذلك بشكل يومي، فهناك عدة طرق مختلفة لتدريب الأطفال على أن يكونوا مستقلين ومسئولين، وهي تعد سهلة التنفيذ إلا أنه يجب تطبيقها منذ سن مبكر؛ حتى لا يعتمد الأطفال دائمًا على والديهم أو الأشخاص المحيطين بهم، مما يجعل من الصعب عليهم التكيف مع البيئة المحيطة بهم.

إليك وفقًا لموقع "raisingchildren" كيفية تربية الأطفال على تحمل المسؤولية والاستقلالية في الحياة اليومية

كيف تشجعين طفلك على تحمل المسؤولية ؟

المسؤولية يجب تنميتها لدى طفلك منذ الصغر-الصورة من موقع Freepik

لا تتوقعي من أطفالك أن يكونوا مسؤولين إذا لم تقومي بتعليمهم ذلك مطلقًا لذا يجب غرس الشعور بالمسؤولية لدى الأطفال؛ وذلك لأن المسؤولية هي عادة يجب تنميتها لدى الطفل منذ الصغر بدءًا من عمر الثالثة، فيمكنك منح طفلك بعض المهام البسيطة مثل غسل التفاحة قبل تناولها على سبيل المثال فكلما قمت بتعليم طفلك المسؤولية في وقت مبكر، بدأ في تطبيقها في حياته اليومية.

إليك مجموعة أفطار بسيطة أخرى يمكنك تجربتها وهي كالتالي:

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إعطاء مهام صغيرة

يمكن أن تبدأ طرق تدريب طفلك على الاستقلالية وتحمل المسئولية بإعطائه مهام صغيرة، مثل إشراكهم في القيام بالأعمال المنزلية وإعطائهم مهامًا بسيطة، مثل النوم بمفرده، أو ترتيب السرير، أو تنظيف الألعاب، أو طي الملابس، أو الكنس، أو الاعتناء بالأخ الأصغر سناً، فقد تعلم الأنشطة الصغيرة الأطفال أن يكونوا مسؤولين، وتزيد من ثقتهم بأنفسهم.

دعي طفلك يختار بنفسه

الطفل المستقل هو الطفل الذي لا يعتمد على الآخرين كثيراً في الأمور التي يستطيع أن يقوم بها بنفسه. لذلك، عليك أن تجعلي طفلك يعتاد على اتخاذ قراراته بنفسه وعدم فرض رغباتك عليه كثيرًا وعليك إعطاء توضيح للجوانب الإيجابية والسلبية إذا أراد القيام بشيء ما.

فإذا قام طفلك باختيار خاطئ، قدمي له شرحًا سهل الفهم حتى يتمكن في المستقبل من اتخاذ اختيار أفضل وتعد وهذه الطريقة أيضًا شكلاً من أشكال التربية الإيجابية لطفلك.

لا تساعديه دائمًا

عندما يكبر الأطفال، فمن الطبيعي أن يصبحوا مهتمين بالقيام بالعديد من المهام، مثل ربط أربطة الأحذية، أو ربط أزرار الملابس، أو أخذ طعامهم بأنفسهم، أو تعلم الطبخ. يمكنك في ذلك الوقت تدريب طفلك الصغير ليصبح أكثر استقلالية، وعندما يواجه صعوبات، فمن الأفضل عدم تقديم المساعدة على الفور بل ترك طفلك الصغير يحاول أولاً مع تقديم الدعم له حتى لا يستسلم بسهولة، وعليك دعم طفلك الصغير حتى يتمكن من القيام بالعديد من الأنشطة بمفرده ويصبح أكثر استقلالية في القيام بها لاحقًا.

توفير بيئة مناسبة

عندما تعلمين طفلك القيام ببعض المهام عليك التأكد من أن البيئة المنزلية آمنة حوله على سبيل المثال، عندما يتعلم الاستحمام بنفسه، تأكدي من أن أرضية الحمام نظيفة وجافة وبالإضافة إلى ذلك، عندما يتعلم طفلك غسل الأطباق أو الطبخ بنفسه، أعطيه أطباقًا وأكوابًا بلاستيكية أو اختاري أنشطة الطبخ الأقل خطورة، مثل اختيار غسل الخضار والفواكه.

الثناء على الطفل

الثناء على جهود طفلك تزيد من حماسه -الصورة من موقع AdobeStock

عندما يقوم طفلك بشيء جيد ويتمكن من تنمية استقلاليته شيئًا فشيئًا، تأكدي من أنك وعائلتك تثنون عليه دائمًا ورغم أن الأمر يبدو تافهاً، إلا أن الثناء على كل الجهود التي يبذلها الأطفال يمكن أن يزيد من حماسهم للاستمرار في المضي قدماً وتنمية استقلاليتهم.

على الجانب الآخر لا يمكن تدريب الأطفال على أن يكونوا مستقلين بشكل فوري فقد يستغرق الأمر وقتًا حتى يفهم الأطفال هذا ويطبقونه. الأمر الأهم هو أن يكون الأبوان قدوة حسنة حتى يتمكن الأطفال من معرفة كيفية التصرف بطريقة صحيحة.

توجيه طفلك الصغير

ومن المهم أن يوجه الآباء قدرات أبنائهم في القيام بمسؤولياتهم. على سبيل المثال، يمكنك أن تعطي لطفلك البالغ من العمر خمس سنوات مهمة سقي النباتات. أولاً، أظهري كيفية سقي النباتات. بعد ذلك، اشرحي لماذا تحتاج النباتات إلى الري كل يوم. فقد يستمتع الأطفال بأداء مهام والديهم. وهذا يجعل طفلك يشعر بالحاجة إليه لذا شجعي طفلك أيضًا على أن يكون أكثر مسؤولية في المستقبل.

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شرح المسؤوليات

ينصح علماء النفس الآباء في كثير من الأحيان باستخدام كلمة "المسؤولية" أمام أطفالهم الصغار وذلك لأن الأطفال الذين يسمعون هذه الكلمات ويتعلمون التعرف عليها منذ سن مبكرة سوف يجدون أنه من الأسهل تطبيقها لذا عندما تعطي طفلك مهمة ما، تأكدي من أنه يفهم أنها جزء من مسؤوليته كما يمكن للأمهات قراءة الكتب التي تحتوي قصصها على قيم المسؤولية تجاه أطفالهن الصغار و تساعد هذه الطريقة الأطفال على فهم معنى المسؤولية بشكل أفضل.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.