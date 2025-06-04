ما هي علامات بداية المخاض؟ وكيف تفرقينها عن الانقباضات العادية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 08:53 صباحاً - هل تعتقدين أن طفلك قادم الآن ولديك رغبة قوية في الدفع، هذه هي المرحلة الكامنة من المخاض، والتي تُسمى بداية المخاض وفيها يصبح عنق الرحم ليناً ورقيقاً، ويبدأ بالانفتاح لولادة طفلك. قد يستغرق هذا ساعات، وأحياناً أياماً.

ننصحكِ على الأرجح بالبقاء في المنزل خلال هذه الفترة، إذا ذهبتِ إلى المستشفى أو قسم الولادة، سينصحونك بالعودة إلى المنزل. اكتشفي المزيد عن مراحل المخاض وما يمكنك فعله في المنزل خلال المرحلة الكامنة، كما ينصحك الأطباء والمتخصصون. لكن اتصلي بقابلتك إذا كنتِ غير متأكدة أو قلقة بشأن أي شيء.

ما هي أعراض الانقباضات؟

ما هي أعراض الانقباضات؟



عندما تشعرين بانقباضة، ينقبض رحمك ثم يسترخي. قد تشعر بعض النساء بانقباضات تشبه آلام الدورة الشهرية الشديدة. وربما عانيتِ من انقباضات تدريبية خلال حملكِ، خاصةً عند قرب نهايته. تُسمى هذه الانقباضات بتقلصات براكستون هيكس، وقد تكون غير مريحة، لكنها عادةً ما تكون غير مؤلمة. ولا تدوم طويلاً، ولا تحدث كثيراً، ولا تتراكم.

تميل انقباضاتكِ التي تدل على الولادة، إلى أن تصبح أطول وأقوى وأكثر تكراراً مع تقدم المخاض. أثناء الانقباضة، تتقلص عضلات الرحم ويزداد الألم. إذا وضعتِ يدكِ على بطنكِ، ستشعرين بصلابة أكبر. وعندما تسترخي العضلات، يتلاشى الألم وستشعرين بانخفاض الصلابة. تعمل الانقباضات على دفع طفلك إلى الأسفل وفتح مدخل الرحم (عنق الرحم)، استعداداً لمرور طفلك من خلاله. من المحتمل أن تنصحك قابلتك بالبقاء في المنزل حتى تصبح الانقباضات متكررة. وفي هذه الفترة قد تشعرين بألم في الظهر خلال فترة الحمل، توجد سدادة مخاطية في عنق الرحم. يزول هذا المخاط قبيل بدء المخاض، أو في المراحل المبكرة منه، وقد يخرج من مدخل الرحم. قد يزول على شكل نقطة واحدة أو عدة قطع. لونه وردي لأنه يحتوي على كمية صغيرة من الدم. يُسمى هذا المخاط الوردي اللزج الهلامي "العرض". ويمكن أن يُشير هذا إلى بدء المخاض، لكن إذا كنتِ تفقدين المزيد من الدم، فقد يكون ذلك علامة على وجود خطأ ما، لذا اتصلي بالمستشفى أو القابلة على الفور.

ماذا يحدث عندما تنفجر مياهي؟

من المحتمل أن تنفجر مياهك أثناء المخاض، ولكن يمكن أن يحدث ذلك أيضاً قبل بدء المخاض.

ينمو طفلكِ ويتطور داخل كيس من السائل يُسمى الكيس الأمنيوسي. وعندما يحين موعد ولادة طفلكِ، عادةً ما ينفجر الكيس ويتسرب السائل الأمنيوسي عبر مدخل الرحم، هذا هو تمزق كيس الماء. وأحياناً أثناء المخاض، قد تُجري القابلة أو الطبيبة عملية تفتيت كيس الماء.

إذا انفجر كيس الماء لديكِ بشكل طبيعي، فقد تشعرين بقطرات خفيفة أو تدفق مفاجئ للماء لا يمكنكِ التحكم به. للاستعداد لذلك، يمكنكِ الاحتفاظ بفوطة صحية (وليس سدادة قطنية) في متناول يديكِ إذا كنتِ ستخرجين، ووضع غطاء واقٍ على سريركِ.

السائل الأمنيوسي شفاف وشاحب. يصعب أحياناً التمييز بينه وبين البول. عند تمزق كيس الماء، قد يكون الماء ملطخاً بقليل من الدم في البداية. لكن أخبري قابلتك على الفور إذا:

كانت المياه ذات رائحة كريهة أو ملونة.

كنتِ أنتِ تفقدين الدم، وقد يعني هذا أنك وطفلك بحاجة إلى اهتمام عاجل.

إذا انفجر كيس الماء قبل بدء المخاض، فاتصلي بقابلتك. واستخدمي فوطة صحية (وليس سدادة قطنية) لتتمكن قابلتك من فحص لون كيس الماء.

ماذا أفعل إذا لم يبدأ المخاض بعد تمزق كيس الماء لدي؟

تناولي وجبة خفيفة إذا كنت ترغبين في ذلك



من الطبيعي أن يبدأ المخاض خلال24 ساعة من نزول كيس الماء. سيُعرض عليكِ تحريض الولادة إذا لم تفعلي ذلك بشكل طبيعي، فبدون السائل الأمنيوسي، يزداد خطر إصابة طفلكِ بالعدوى بشكل طفيف. وحتى موعد تحريض المخاض، أو إذا اخترتِ الانتظار حتى يبدأ المخاض بشكل طبيعي، أخبري قابلتك على الفور إذا:

كان طفلك يتحرك أقل من المعتاد.

هناك أي تغيير في لون أو رائحة أي سائل يخرج من الرحم.

في حال ارتفاع درجة حرارتك التي. يجب عليكِ قياسها كل أربع ساعات وأنتِ مستيقظة، وإبلاغ القابلة عادةً ما تكون درجة الحرارة المرتفعة أعلى من 37.5 درجة مئوية.

لا يوجد دليل على أن الاستحمام بعد انفجار كيس الماء يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، ولكن العلاقة الزوجية قد تزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

كيفية التعامل مع بداية المخاض

في بداية المخاض، يمكنك:

المشي أو التحرك إذا كنتِ ترغبين في ذلك.

اشربي السوائل - قد تجدين أن المشروبات الرياضية، تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة.

تناولي وجبة خفيفة إذا كنت ترغبين في ذلك.

جربي أي تمارين استرخاء وتنفس تعلمتها للتعامل مع الانقباضات عندما تصبح أقوى وأكثر إيلاماً، كما يمكن لشريك الولادة الخاص بك المساعدة من خلال القيام بذلك معكِ.

اطلبي من شريك الولادة أن يدلك ظهرك، فهذا يمكن أن يساعد في تخفيف الألم.

تناولي الباراسيتامول وفقاً للتعليمات الموجودة على العبوة فهو آمن للاستخدام أثناء المخاض.

خذي حماماً دافئاً.

اكتشفي ما يحدث أثناء المخاض والولادة، وما يمكنك فعله لتخفيف الألم في المراحل المبكرة من المخاض.

3 تجارب لنساء حوامل مررن بمرحلة المخاض

3 تجارب لنساء حوامل مررن بمرحلة المخاض

التجربة الأولى: القيصرية حلم وتحقق!

سأشارككم تجربتي، كنتُ مستعدة تماماً للولادة الطبيعية، وخططتُ لأخذ حقنة فوق الجافية حالما يسمحون لي، وأن أسير مع التيار في كل شيء آخر. ذهبتُ لتحريض الولادة لأن موعد ولادتي كان متأخراً بحوالي أسبوعين، وبدأوا بإعطائي الجرعة الأولى من الأدوية، ثم أرادت الطبيبة التأكد من طريقة جلوس الجنين لأنها شعرت بثقل في مؤخرته. اتضح أن الجنين في جلوس مقعدي، وكان كذلك طوال الوقت، ولكن بسبب تشريحي وطريقة جلوسه، اعتقدت كل قابلة أن رأسه متجه لأسفل. في نيوزيلندا، كما نصحني الطبيب، أنه من الممنوع إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية بعد الأسبوع العشرين إذا كان الحمل خالياً من المضاعفات، لذلك اعتمدنا على الإحساس فقط. وأوقفوا عملية تحريض الولادة ووضعوني على قائمة العمليات القيصرية في ذلك اليوم. وبصراحة شعرتُ بالارتياح. لطالما تمنيت لو كانت الولادة القيصرية الاختيارية خياراً متاحاً، لأنني كنتُ خائفة جداً من الولادة، فكان الأمر بالنسبة لي بمثابة حلم تحقق. كانت العملية القيصرية جيدة، مع أن الألم في العمود الفقري كان خفيفاً، لكنه لم يدم طويلاً. لا أتذكر كم استغرق الأمر، لكنني كنت أمزح وأتحدث طوال الوقت. كما أن التعافي كان أسهل بكثير مما توقعت. لذا، كانت تجربة سهلة بشكل عام.

التجربة الثانية: عرفت تماماً أنني سألد

استيقظتُ في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل واليوم الخامس، من الحمل وأنا أعاني من تقلصات تشبه تقلصات الدورة الشهرية. قلتُ لزوجي: "أعتقد أننا سنرزق بمولود اليوم. لا تبتعد عن المنزل".

بدأت أشعر بانقباضات خفيفة جداً، تفصل بينها 30-45 دقيقة. بحلول الظهر، لم تختفِ، فبدأتُ بتدوينها على ورقة (كانت تذكاراً رائعاً لاحقاً!). لم تكن الانقباضات مؤلمة جداً في تلك المرحلة. تمكنتُ من تمشية كلابي، وإنهاء بعض العمل، وحزم حقائبي.

بحلول الساعة السابعة مساءً، كانت التقلصات تفصل بينها خمس إلى عشر دقائق. استحممتُ واتصلتُ بأمي كي تجلس في المنزل. ثم بدأت الانقباضات تؤلمني أكثر.

بحلول الساعة 9:30 مساءً، كانت التقلصات تفصل بينها دقيقتين أو ثلاث دقائق، وكانت مؤلمة لدرجة أنني لم أستطع المشي وقت حدوثها. وصلنا إلى المستشفى، وذهبت إلى قسم فرز الممرضات، حيث فحصوا عنق الرحم، ووجدوا أن فتحة عنق الرحم لديّ قد توسعت. كان حجم عنق الرحم لديّ 2 سم فقط، وقالوا إنه لا يمكنني دخول غرفة الولادة إلا بعد أن يصل حجم عنق الرحم لديّ إلى 4 سم على الأقل. لذلك شاهدت فيلماً، وتأوهت خلال الانقباضات (التي كانت مؤلمة جداً في هذه المرحلة). أعطوني مسكناً للألم، لكنه لم يُجدِ نفعاً. فحصوني مرة أخرى حوالي الساعة 11 مساءً، وقالوا إن حجم عنق الرحم لديّ 4 سم (أخيراً!).

كنتُ أشعر بألم شديد أثناء الانقباضات في تلك المرحلة. لم أجد غرفة إلا بعد منتصف الليل، وأعتقد أنه بعد الواحدة صباحاً حصلتُ أخيراً على حقنة الإيبيدورال. شعرتُ بشعور غريب عند إدخالها، لكن يا إلهي، كان الشعور بالراحة مذهلاً. فحصتني الممرضة في غرفتي (بعد وضع حقنة الإيبيدورال) وقالت إنني وصلتُ إلى 8 سم، وأن الوقت قد حان تقريباً لبدء الدفع. لا عجب أنني كنتُ أشعر بألم شديد، فقد اتسع عنق الرحم إلى 8 سم قبل أن يُعطوني إبرة الظهر الإيبيدورال (ما زلتُ غاضبة بعض الشيء من ذلك)!!

دفعتُ نفسي لحوالي ساعتين ونصف الساعة. كان تمريناً مكثفاً لعضلات البطن. لم أعد أشعر بالانقباضات، فقط ضغط خفيف. لم يكن الأمر يُثير قلقي مع التخدير فوق الجافية. اتصلوا بطبيبتي عندما كان رأس الطفل على وشك الظهور، وانتظرنا حوالي 30 دقيقة حتى وصل الطبيب. وُلدت طفلتي الساعة 5:45 صباحاً. كنتُ مصابة بتمزق من الدرجة الثانية (لم أقم بتمارين تمدد العجان من قبل!)، ولكن في تلك اللحظة كنتُ مهتمة جدًا بالطفلة (التي وضعوها على صدري)، لدرجة أنني لم ألاحظ حتى أنهم يخيطون جرحي.

كانت الساعات القليلة التالية غامضة بعض الشيء، لكننا قمنا بملامسة الجلد (أولاً ساعة معي ثم ساعة مع زوجي)، وقاموا بتنظيف الطفلة ووزنها وإعطائها حقنة فيتامين ك. قضيت يومين في المستشفى (كان بإمكاني العودة إلى المنزل بعد يوم واحد، لكنني استمتعت بوجود الممرضات على أهبة الاستعداد لمساعدتي، لأن هذه كانت المرة الأولى لي).

التجربة الثالثة: انخفضت ضربات قلب طفلي

بدأت انقباضات خفيفة الساعة الثالثة فجراً. استمر مخاضي في المنزل حتى الخامسة مساءً تقريباً. في هذه المرحلة، كانت الانقباضات متكررة، ولم أستطع التحدث خلالها، كنت أتنفس بعمق فقط. كنت أتجول، وأستحم بماء ساخن، وأحرك ساقيّ أثناء الاستلقاء لتخفيف الألم. كانت تشبه تقلصات الدورة الشهرية الشديدة. انفجر كيس الماء أثناء تسجيل دخولي إلى المستشفى.

أصبح الجدول الزمني بعد ذلك غامضاً جداً بالنسبة لي. يصعب عليّ تصديق أنه استغرق عدة ساعات، فلم يكن الأمر كذلك. بدأتُ بالدفع حوالي الساعة الثامنة مساءً. كنتُ قد خططتُ لحقنة فوق الجافية، لكن في النهاية كنتُ متأخرة جداً ولم يتمكنوا من إجرائها في الوقت المحدد. قرأتُ وسمعت الكثير من قصص الولادة المختلفة، وهو ما أسعدني، فقد تمكنتُ من تجاوز الولادة الطبيعية غير المتوقعة.

للأسف، لم أنم طوال ليلة المخاض (سهرتُ أشاهد يوتيوب حتى وقت متأخر)، لذا مرّ أكثر من 24 ساعة دون نوم. كما أنني لم أتناول الكثير من الطعام بسبب التقيؤ. أُصبتُ أيضاً بتسمم الحمل أثناء حملي، ما يعني أنني لم أستطع الأكل، وتقيأت كثيراً، وبقيت في السرير كثيراً. لذلك كنتُ ضعيفة جداً عندما حان وقت الولادة. اضطررتُ للولادة على ظهري، وهو ما لم أُرِدْه، لأنه ربما كان أسوأ وضعية ولادة. لم أستطع رفع نفسي إلا لفترة قصيرة لأتمكن من الدفع في أوضاع أخرى.

لقد قطعنا شوطاً طويلاً، لكنني كنت أشعر بضعف شديد، وبدأ معدل ضربات قلب الطفل ينخفض. كان يعلق، ولم أستطع دفعه إلى ما بعد نقطة معينة، فاضطروا لاستخدام جهاز لشفطه. كان الأمر سريعاً بشكل صادم. شعرت بنوبة ألم (يسمونها حلقة النار) مع خروج رأسه، ثم وصل إلى هنا! الساعة 9:34 مساءً.

أُصبتُ بتمزق من الدرجة الثانية في النهاية. كنتُ خائفةً جداً من التمزق، وبالطبع لم يكن الأمر لطيفاً، لكنني لم أشعر به، وكان التعافي جيداً. لم يكن الأمر خطيراً كما توقعتُ. شُفيتُ بعد فحصي الأسبوعي السادس.

أتذكر بعد ذلك، شعرتُ بقوةٍ وذهولٍ كبيرين. شعرتُ وكأنني... لا أصدق أن هناك الكثير في الحياة كنتُ أخشى فعله بعد كل هذا. أستطيع الآن فعل أي شيء حرفياً، كنتُ متحمسة جداً. ثم، على الرغم من أنني لم أنم طويلاً، لم أستطع النوم، فحدّقتُ به فقط واتصلتُ بأختي التي تعيش في الخارج بشكل عام.. نعم، هناك ألم. كنتُ خائفةً جداً من الألم أيضاً. لكنني فاجأتُ نفسي بقدرتي على تحمّله. أتذكر أنني قلتُ لشريكتي: "أنا سعيدةٌ لأنني حظيتُ بتجربة التخدير الطبيعي، لكن في المرة القادمة سأحصل على تخدير فوق الجافية!". لكن الآن، بعد خمسة أشهر، أفكر في تجربة التخدير الطبيعي مجدداً في المرة القادمة".

علامات تسبق الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص