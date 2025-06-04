شكرا لقرائتكم خبر عن ليه لازم تحاول تنام قبل نص الليل؟ والان مع تفاصيل الخبر

الحصول على قسط كافٍ من النوم لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي صحي أو ممارسة الرياضة، فالنوم الجيد ليلاً لا يساعدك على الاسترخاء فحسب، بل يدعم صحتك العقلية والجسدية أيضًا.

وفقا لموقع " NDTV" يعزز النوم من الوظائف الإدراكية، ويحسن التركيز، ويعزز الأداء الرياضي، علاوة على ذلك، يقوي النوم الكافي قلبك ويساهم في صحتك النفسية.ومع ذلك، بسبب انشغال الحياة وأنماط الحياة العصرية، يجد الكثيرون صعوبة في الحصول على المدة الموصى بها من 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، ونتيجة لذلك، قد تتأثر صحتهم بشكل كبير.

المخاطر الصحية الناجمة عن قلة النوم زيادة الوزن

قلة النوم قد تُسبب اضطرابًا في الهرمونات التي تُنظم الجوع والشبع، هذا الاضطراب قد يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في استهلاك السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

مزاج سيئ

عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة قد يؤثر سلبًا على حالتك المزاجية، مما يسبب الانفعال وانخفاض الحالة العاطفية بشكل عام.

زيادة مستويات التوتر

قد يكون التوتر غير المُسيطر عليه ضارًا بصحتك العامة، فالسهر يرفع مستويات التوتر، مما يُصعّب عليك إدارة مهامك اليومية بفعالية.

ضعف التركيز

قد تواجه صعوبة في التركيز والتفكير خلال اليوم، ويمكن أن تؤثر صعوبة التركيز والتفكير على الإنتاجية وصفاء الذهن.

كم من النوم تحتاج؟

لتحسين صحتك العامة، بما في ذلك التوازن الهرموني، وصحة الأمعاء، والمزاج، احرص على النوم قبل منتصف الليل، وحافظ على موعد نوم منتظم، لذا احرص على النوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة.