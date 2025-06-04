شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس السكر.. كثرة التبول ليلًا علامة لهذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

الاستيقاظ من حين لآخر أثناء الليل للتبول قد لا يثير القلق في كثير من الأحيان ويبدو أمرًا طبيعيًا، ولكن عندما يصبح عرضًا مزعجًا، يجب تقييمه، فغالبًا ما يُساء تشخيص التبول الليلي، أو كثرة التبول الليلي، خاصةً لدى كبار السن، لكن يقول الخبراء إن هذا السلوك قد يكون مؤشرًا مبكرًا على مجموعة من الأمراض مثل السكر، أو تضخم البروستاتا الحميد لدى الرجال، أو فرط نشاط المثانة خاصةً إذا استمر أو تفاقم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تُعد اضطرابات نمط الحياة، مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم شائعة، ويجب اعتبار كثرة التبول الليلي مؤشرًا لمراقبة صحة الكلى بعناية أكبر.

ما هي ظاهرة التبول الليلي ولماذا تحدث؟

التبول الليلي هو الاستيقاظ أكثر من مرتين ليلاً للتبول، مع أنه قد يكون ناتجًا عن عادات مثل الإفراط في شرب الماء قبل النوم، أو تناول الكافيين في وقت متأخر من الليل، إلا أنه قد يكون أيضًا علامة على أمر أكثر خطورة، وفي حال ضعف وظائف الكلى، قد يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاج البول ليلًا بسبب انخفاض قدرتها على تركيز البول، خاصةً في المراحل المبكرة من مرض الكلى المزمن، كما يمكن أن يكون التبول الليلي علامة على مرض السكر غير المنضبط أو انسداد البروستاتا لدى الرجال، أو فرط نشاط المثانة لدى الرجال والنساء.

قد يشير إلى وجود مشاكل في الكلى عندما يترافق التبول المتكرر أثناء الليل مع الأعراض التالية:

تورم الساق أو الكاحل أو الوجه

عندما لا تقوم الكلى بإزالة النفايات بشكل فعال، يمكن أن تتراكم السوائل في الجسم، وخاصة في الجزء السفلي من الساقين أو الجفون.

الضعف والتعب

قد يؤدي تراكم السموم في الجسم بسبب انخفاض ترشيح الكلى إلى الشعور المستمر بالتعب أو انخفاض القدرة على التحمل.

ارتفاع ضغط الدم غير المبرر

الكلى منظم مهمة لضغط الدم، وقد يؤدي خلل وظائفها إلى ارتفاع مستمر في قراءات ضغط الدم.

الغثيان أو القيء أو فقدان الشهية

تتراكم الفضلات في الدم مع انخفاض وظائف الكلى، مما يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي وفقدان الشهية.

جفاف الجلد والحكة

يمكن أن يؤدي اختلال توازن المعادن وقلة الترطيب الناجم عن مشاكل الكلى إلى مشاكل جلدية مستمرة.

صعوبة التركيز أو ضباب الدماغ

في الحالات المتقدمة، يمكن أن يؤثر تراكم السموم على الوظيفة الإدراكية، مما يجعل من الصعب التركيز أو البقاء في حالة تأهب.

فيما يلى.. نصائح لحماية صحة الكلى إذا كنت تعاني من كثر التبول الليلي أو معرضًا لخطر الإصابة بأمراض الكلى:

الحد من تناول السوائل في الليل، وخاصة الكافيين مثل القهوة والشاى والتي من شأنها أن تسبب زيادة في إنتاج البول.

مراقبة ضغط وسكر الدم، حيث أن مرض السكر غير المنضبط وارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر الكبيرة لتلف الكلى.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للكلى، على أن يكون قليل الملح والسكر والأطعمة المصنعة، مع تناول الكثير من الفواكه الطازجة مثل البابايا والتفاح والخضراوات.

تجنب مسكنات الألم، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو المضادات الحيوية ما لم يصفها لك الطبيب الذي يدرك حالة وظائف الكلى لديك وصحتك الطبية بشكل عام.

حافظ على ترطيب جسمك خلال النهار لمساعدة الكلى على التخلص من السموم من الجسم، ولكن لا تفرط في شرب السوائل قبل النوم.

قم بإجراء فحوصات صحية روتينية تتضمن فحص الدم والبول للتحقق من وظائف الكلى إذا كان لديك تاريخ عائلي لمشاكل الكلى.