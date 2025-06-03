شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الخضراوات الورقية والتوت يساعدان على حماية الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت دراسة أجراها باحثون من جامعة هاواي في مانوا وجامعة جنوب كاليفورنيا، أن الالتزام بنظام MIND الغذائي ، الذي يجمع بين النظام الغذائي المتوسطي ونظام DASH الغذائي الخافض لضغط الدم، يؤدي إلى انخفاض أقوى وأكثر ثباتًا في خطر الإصابة بالخرف مقارنة بالأنظمة الغذائية الصحية الأخرى.

ووفقا لموقع "NBC news"، أوضحت الدراسة أن المشاركين في منتصف العمر وكبار السن، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر أو أنواع أخرى من الخرف، وذلك فى حالة اتباعهم نظامًا غذائيًا مليئًا بالخضراوات الورقية الخضراء وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والكثير من التوت.

وتشير النتائج أن الالتزام بنظام غذائي صحي، بالإضافة إلى تحسين صحة النظام الغذائي للشخص بمرور الوقت، أمر بالغ الأهمية لكبار السن الذين يرغبون في الوقاية من الخرف، وفي حين أن جميع الأنظمة الغذائية المرتبطة بالبحر الأبيض المتوسط تبدو جيدة للدماغ، فقد تم تصميم نمط النظام الغذائي MIND خصيصًا لصحة الدماغ.

ويعمل نظام MIND الغذائي، على تأخير التنكس العصبي، بإختيار الأطعمة بناءً على مدى فعاليتها الوقائية وكمية استهلاكها، على سبيل المثال، يحصل الفراولة والتوت الأزرق، على درجة 1 إذا تم استهلاك حصتين أو أكثر أسبوعيًا، وتنخفض الدرجة إلى 0.5 إذا تم استهلاك حصة واحدة فقط أسبوعيًا، و0 إذا لم يتم استهلاك أي منها، ويقيم النظام الغذائي الفردي لكل شخص تقييمًا عامًا بجمع درجات كل نوع من الأطعمة، و كلما ارتفع التقييم الإجمالي، كان ذلك أفضل لدماغ الشخص.

تفاصيل الدراسة

وتم جمع بيانات من نحو 93 ألف بالغ في الولايات المتحدة، قدموا معلومات حول ما يأكلونه كجزء من مشروع بحثي يعرف باسم "المجموعة المتعددة الأعراق"، لإلقاء نظرة عن كثب على كيفية تأثير النظام الغذائي على خطر الإصابة بالخرف.

وأُطلقت الدراسة متعددة الأعراق في أوائل تسعينيات القرن الماضي، بجهد مشترك بين مركز السرطان بجامعة هاواي ومركز نوريس الشامل للسرطان بجامعة جنوب كاليفورنيا، وينتمي الرجال والنساء المسجلون في الدراسة إلى خمس مجموعات عرقية: الأمريكيون اليابانيون، وسكان هاواي الأصليون، والأمريكيون السود، واللاتينيون، والبيض.

في البداية، كان عمر المشاركين البالغ عددهم 215 ألف شخص يتراوح بين 45 و75 عامًا. وعندما تم تحليل بيانات الدراسة الجديدة، تبين أن أكثر من 21 ألف مشارك قد أصيبوا بمرض الزهايمر أو الخرف المرتبط به.

في بداية الدراسة، كان الأشخاص الذين سجلوا درجات أعلى في الالتزام ببرنامج MIND أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 9%، وتفاوتت نسبة الانخفاض بين المجموعات العرقية في التحليل الجديد، ولوحظ انخفاض أكبر في المخاطر، بنسبة 13%، لدى المشاركين الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم من السود أو اللاتينيين أو البيض.

وكان لدى المشاركين الذين نجحوا في تحسين التزامهم بالبرنامج الغذائي MIND على مدى فترة العشر سنوات، خطر أقل بنسبة 25% للإصابة بالخرف مقارنة بأولئك الذين تراجع التزامهم، وقد لوحظ هذا الاتجاه في جميع الفئات العمرية والعرقية.

كيفية اتباع حمية MIND

توجد بعض الخطوات لاتباع لنظام MIND الغذائي، مثل :

الخضراوات الورقية الخضراء، مثل الكرنب، والسبانخ، والبروكلي، والخردل: ست حصص أو أكثر في الأسبوع

خضراوات أخرى: حصة واحدة يوميًا

المكسرات، مثل اللوز أو الجوز أو الفستق: خمس حصص أو أكثر في الأسبوع

الجبن: أقل من واحد في الأسبوع

الحبوب الكاملة: ثلاث أو أكثر يوميًا

الأسماك (غير المقلية): حصة واحدة أو أكثر في الأسبوع

اللحوم الحمراء: أقل من حصة واحدة في الأسبوع

الأطعمة المقلية السريعة: أقل من واحدة في الأسبوع

المعجنات والحلويات: أقل من خمس حصص في الأسبوع