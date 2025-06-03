شكرا لقرائتكم خبر عن للحجاج.. أطعمة صحية هتجدد طاقتك وتساعدك على تأدية المناسك والان مع تفاصيل الخبر

تحتاج أداء مناسك الحج إلى بذل المزيد من الجهد الذى يحتاج إلى طاقة، لذلك من المهم للحجاج تناول الأطعمة التي تمدهم بالطاقة اللازمة لأداء المناسك دون شعور بالتعب، وهذه الأطعمة تكون غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم وتعزز مستويات الطاقة، بجانب ضبط مستويات سكر الدم، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

اختر الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات، والتي توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية لتغذية جسمك وتساعد في منع انخفاض الطاقة الناجم عن الأطعمة المصنعة للغاية

الفواكه الطازجة

تعتبر الفواكه من أسهل الأطعمة التي يمكن حملها بجانب أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة بجانب الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مثل التفاح والموز، كما تمنحك الترطيب وتمدك بالطاقة اللازمة وتعزز مناعتك.

الخضراوات

لا تختلف عن الفواكه، فهى غنية أيضًا بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة بجانب الفيتامينات والمعادن والألياف، مثل الجرجير والخس والجزر والخيار الذى يحافظ على ترطيب الجسم خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الحج، حيث تعمل على هذه الخضراوات على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

المكسرات

تعتبر المكسرات مصدرًا غنيًا بالبروتينات والدهون الصحية والألياف، مثل اللوز وعين الجمل والفستق والكاجو، وإلى جانب أنها تمد الجسم بالطاقة تعمل أيضًا على تحسين وظائف الدماغ، وسهل حملها في أي مكان.

الفواكه المجففة

تعتبر الفواكه المجففة مصدرًا كبيرًا للطاقة، فهى غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، مثل التمر والزبيب، كما أنها تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول وتعزز عمل وأداء الجهاز الهضمي.

الموز

الموز غني بالسكريات الطبيعية والبوتاسيوم وفيتامين ب6، إنه لطيف على المعدة وغني بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث يساعد الموز على الحفاظ على مستويات الطاقة لديك ثابتة، بالإضافة إلى ذلك، فهو سهل الحمل، ولا يتطلب تحضيرًا مسبقًا، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية أثناء التنقل.

اللوز

احتفظ بكمية منها في حقيبتك، أثناء أداء المناسك، فاللوز غني بالبروتين والدهون الصحية والمغنيسيوم، مما يساعد على دعم مستويات الطاقة ووظائف العضلات، فهو يشبه البطاريات لإعادة الشحن السريع دون الحاجة إلى تناول قطعة حلوى.

الزبادي

يعتبر الزبادى وجبة خفيفة وسهلة، فهو مصدر غني بالبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، وكلها تعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي كما يُعزز المناعة ضد الأمراض، ويُمكن إضافة الفواكه الطازجة أو المكسرات إلى الزبادي لزيادة قيمته الغذائية.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تساعد في مكافحة التعب من خلال إفراز هرمون الإندورفين، الذي يقلل من الإجهاد ويحسن المزاج. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي وتساعد على حماية الخلايا من التلف.