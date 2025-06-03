شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للدراجة الهوائية.. رياضة واحدة و5 فوائد والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم باليوم العالمى للدراجة الهوائية في 3 يونيو من كل عام، حيث إن ركوب الدراجات من أفضل الطرق للاستمتاع بالتمارين والحفاظ على الصحة، فهو يحافظ على لياقتك، ويساعد على إنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على فوائد ركوب الدراجة يومياً لصحتك، بحسب موقع "تايمز ناو".

بدء يومك بنشاط صحي كركوب الدراجات يُنشط الدورة الدموية ويُشعرك بالإنجاز، قد تشعر بميل أكبر لاتخاذ خيارات صحية وإيجابية مع مرور اليوم.ويُعد ركوب الدراجات تمرينًا هوائيًا منخفض التأثير، وله فوائد صحية عديدة تناسب جميع الفئات العمرية.

ووفقًا للخبراء، يمكنك ركوب الدراجة ليس فقط كوسيلة نقل، بل أيضًا كتمرين رائع يُبقيك نشيطًا، فهو يُساعد على بناء نمط حياة صحي.

فوائد ركوب الدراجات يوميًا

يقول الخبراء إن ركوب الدراجات في ساعات الصباح له فوائد كثيرة، إذ يُبقيك نشيطًا ومنتعشًا.

إن بدء يومك بأنشطة صحية مثل ركوب الدراجات يُعزز الدورة الدموية ويُتيح لك بدء يومك بشعور بالإنجاز.

يقول الأطباء إن ركوب الدراجات الصباحي بكثافة منخفضة يُساعد على حرق الدهون، ويُعزز أداء التحمل، ويُعزز مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي طوال اليوم.

يُساعد في إنقاص الوزن

يمكن أن يُساعد ركوب الدراجات بكثافة عالية في تقليل دهون الجسم، مما يُعزز إنقاص الوزن بشكل صحي. يجب عليك تضمين تمارين السرعة والقوة مع ركوب الدراجات بانتظام لزيادة عملية حرق الدهون لديك وبناء العضلات مؤقتًا، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية حتى في أوقات الراحة.

تقوية عضلات ساقيك

لا يقتصر دور ركوب الدراجات على تحسين وظائف الجزء السفلي من الجسم فحسب، بل يقوي أيضًا عضلات ساقيك دون إجهاد مفاصلك، فهو يشدّ عضلات الفخذين والأرداف وأوتار الركبة والساقين، ويجعل ساقيك أقوى.

يساعد على خفض الكوليسترول

ركوب الدراجات في ساعات الصباح، عندما يكون الهواء نقيًا وتشعر بالطاقة، يمكن أن يساعد على خفض مستويات الكوليسترول لديك. يساعد انخفاض مستويات الكوليسترول السيئ على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل فرص الإصابة بأمراض مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

سواء كنت تمارس ركوب الدراجات في الداخل أو الخارج، فإنه يؤثر على مستويات الدهون الثلاثية لديك ويخفضها أيضًا.

يعزز الصحة العقلية والإدراكية

يساعد ركوب الدراجات على تخفيف مشاعر وعلامات التوتر الشديد والاكتئاب والقلق، وفقًا للخبراء، يجب أن تركز على الطريق أو إيقاعك أثناء ركوب الدراجات، لأن ذلك يساعدك على تطوير التركيز والوعي باللحظة الحالية.

وفقًا للدراسات، يُحسّن ركوب الدراجات في الهواء الطلق في الساعات الأولى من الصباح الأداء الإدراكي والصحة العامة لكبار السن.

يقول الخبراء إن ركوب الدراجات هو أفضل طريقة للتغلب على الشعور بالخمول أو الكسل، بل يُمكنه تحريك عقلك بسرعة في عشر دقائق فقط.

كما يُمكن لركوب الدراجات في الهواء الطلق أن يُعزز إفراز الإندورفين في الجسم، مما يُشعرك بتحسن ويُقلل من مستويات التوتر لديك.

يُحسّن أعراض مرضى السرطان

يُعدّ ركوب الدراجات من أفضل الطرق لرعاية نفسك إذا كنت تتعافى من أمراض مُميتة مثل السرطان.

يقول الأطباء إنه على الرغم من أن مرضى السرطان قد يُعانون من انخفاض الطاقة والألم أثناء العلاج، إلا أنه يجب عليهم الحرص على استشارة الطبيب.

تشير الدراسات إلى أن ركوب الدراجات يُمكن أن يُساعد أيضًا في الحفاظ على رشاقتك ولياقتك، مما قد يُقلل من خطر الإصابة بأنواع مُعينة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي.

تدابير السلامة التي يجب اتباعها

مع أن ركوب الدراجات نشاط ممتع ، إلا أن هناك بعض العيوب التي يجب مراعاتها، خاصةً إذا كنت تُمارسه في الهواء الطلق. ومن العيوب الخطيرة خطر وقوع حادث، سواء في منطقة حضرية أو ريفية.

احرص أيضًا على اتباع قوانين المرور وتوخي الحذر عند عبور التقاطعات والمناطق المزدحمة، حتى لو كان لك حق المرور.

ارتدِ دائمًا خوذةً ومعدات حماية أخرى للسلامة.

تجنب ارتداء أي ملابس فضفاضة قد تعلق بسلاسل دراجتك.

استخدم أضواء الدراجات ليلًا أو في الصباح الباكر قبل شروق الشمس.