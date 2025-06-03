شكرا لقرائتكم خبر عن فوبيا الزلزال.. اضطراب نفسى يمكن السيطرة عليه بهذه الطرق والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت عدة دول لزلزال في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء وشعر به سكان القاهرة وبعض المحافظات، ومع حدوث الزلازل قد يصاب البعض بنوع من الخوف المبالغ فيه يسمى "رهاب الزلزال" أو "فوبيا الزلزال"، في هذا التقرير نتعرف على أعراض هذا الرهاب وطرق التغلب عليه، بحسب موقع medicinehealthcenter.

ما هو رهاب الزلازل؟

إنه في الواقع نوعٌ من رهاب الموت والفقد، لذا، في الواقع، لا يُخيفنا الزلزال نفسه، بل عواقبه المُحتملة، واحتمالية الموت وفقدان الأحباء.

غالبًا ما يُحفّز رهاب الزلازل عدم اليقين، لأننا لا نستطيع التنبؤ بموعد ومكان ومدى شدة الزلزال، وعواقبه حتمية.

إن فقدان كل شيء ماديًا ومعنويًا في ثوانٍ معدودة، واستحالة السيطرة عليه، يُبقيان هذا الرهاب قائمًا إذا لم يُعالج، لأن هؤلاء الأشخاص يُدركون أنهم لا يستطيعون الهروب من الخطر بالعيش في منزل مُقاوم للزلازل، لأنهم قد يُحاصرون في كارثة في العمل، أو في متجر البقالة، أو حتى أثناء السير في الشارع.

حتى لو وقع الزلزال في الجانب الآخر من العالم، فإنهم يتعرضون للكثير من أخبار الزلازل، وحتى لو لم يشاهدوا الأخبار، فإنهم يتعرضون لسيناريوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيختلط عليهم الأمر مع الزلزال.

وقال الخبراء إن الهزات الأرضية قد تكون كافية لخلق شعور بالخوف الشديد والعجز.

أعراض فوبيا الزلازل

يعاني الأشخاص الذين يعانون من الخوف من الزلزال من أعراض جسدية مثل الأرق، والقلق، والدوار، والارتعاش، والتعرق، وخفقان القلب، وتجنب الأماكن المظلمة، وتجنب الحديث عن الزلازل.

الزلازل أحداث صادمة لها آثار جسدية ونفسية على الناس، لا يؤثر هذا الحدث الصادم على الأشخاص المعرضين للزلزال فحسب، بل يؤثر أيضًا على أقارب الضحايا، فبالإضافة إلى الأشخاص الذين شهدوا الزلزال عن كثب أو من خلال وسائل الإعلام، يتأثر الأشخاص والأفراد المشاركون في أنشطة الدعم والمساعدة سلبًا.

تخلص من رهاب الزلازل في 7 خطوات

هناك أيضًا طرق علاجية تُطبق على المصابين بشدة بـ"رهاب الزلازل"، ولكن وفقًا للخبراء، يمكنك السيطرة عليه بنفسك من خلال بعض الطرق البسيطة قبل فوات الأوان.

1. مهما كانت شدة رهاب الزلازل لديك، يجب أن تُجبر نفسك على البقاء في روتين: "لا تفكر في التدخين كوسيلة للاسترخاء".

2. لا تقمع خوفك، ولا تُركز على تجاربك خوفًا من ألا يُفهمك أحد، لأن الأشخاص "غير المستجيبين عاطفيًا" يعانون من الصدمة بشكل أكثر حدة. إن محاولة التعامل مع هذه المشاعر بتجاهلها لها عواقب وخيمة أكثر مما تتخيل.

3. سلوكيات التجنب ليست بريئة كما تظن

على سبيل المثال، تخلَّ عن سلوكيات مثل النوم مع طفلك، وعدم إغلاق الباب، وتجنب النوم في الغرفة المظلمة لكن عالج مخاوفك ببطء، ولا تحاول إيقاف جميع سلوكيات التجنب دفعةً واحدة تذكر أن طفلك يقلدك، فلا تُظهر له مزاجك.

4. استعد ذهنيًا ضع خطةً للبقاء أكثر هدوءًا معرفة أن طفلك مستعد للزلزال ستمنحك راحةً نفسية.

5. من خلال العلاج النفسي المعرفي السلوكي، يمكنك البدء باختبار معتقداتك وأفكارك الواقعية حول زلزال محتمل، والبدء بالتفكير بشكل أكثر واقعية بهذه الطريقة، ستختفي الأعراض العاطفية والجسدية والنفسية للخوف من الزلزال، وستقل سلوكيات التجنب أو حتى تنتهي مع مرور الوقت.

٦. قد يكون لديك حقيبة زلازل، لكن لا تضعها بطريقة تُذكرك بالخطر، مثلاً في زاوية غرفتك.

٧. دوّن 10 أشياء تحتاج إلى أخذها معك في حالة الطوارئ مُسبقًا. ثم قلّل القائمة إلى 5 أولاً، ثم إلى 3".