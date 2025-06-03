شكرا لقرائتكم خبر عن "جلد السمك" ينقذ طفلة حديثة الولادة من تسمم الدم والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع "CNN" قصة إليانا ديفوس، الطفلة البالغة الآن من العمر 3 سنوات، والتى أطلق عليها "حورية البحر الصغيرة"، نظرا لاستخدام جلد السمك لمعالجتها من جرح عميق في رقبتها، وهى طفلة حديثة الولادة.

بدأت قصة إليانا قبل حوالي ثلاث سنوات، عندما وُلدت في الأسبوع الثالث والعشرين من الحمل، بوزن رطل واحد فقط، لذلك أمضت 131 يومًا في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، وخلال هذه الفترة أصيبت بعدوى خطيرة في رقبتها تسببت في جرح خطير.

وقالت والدتها كريستال ديفوس أن الأمر كان أشبه بمرض آكل اللحم، حيث كان جسدها يستهدف شيئًا ما في رقبتها، ومع تفاقم العدوى، أصيبت إليانا بتسمم الدم، وهو رد فعل شديد من الجسم تجاه العدوى، مما أدى إلى توقف بعض أعضائها عن العمل، حتى أخبر الفريق الطبي والدتها بخيار علاجي مفاجئ، وهو استخدام جلد السمك لعلاج جروحها.



وقالت الدكتورة فانيسا ديماس، جراحة التجميل للأطفال في دريسكول والتي عالجت إليانا، إن تقنية جلد السمك قريبة جدًا من الجلد البشري لدرجة أنها تساعد الجرح على البدء في الشفاء.



وعندما التقت ديماس بإيليانا لأول مرة، أدركت أنها بحاجة إلى القيام بأمرين، وهما إزالة تراكم أنسجة الجلد الميتة من الجرح وتغطيته بنوع من العلاج لمساعدة الأنسجة السليمة على النمو مجددًا، لكن الطرق التقليدية، كالجراحة أو ترقيع الجلد البشري، كانت إما محفوفة بالمخاطر أو غير ممكنة لطفلة مثل إليانا، وكانت حالتها هشة للغاية، وبدلاً من ذلك، استخدمت ديماس وزميلتها روكسانا رينا، وهي ممرضة متخصصة في الجروح في دريسكول، محلول عسل طبي لتنظيف الجرح، ثم وضعا مزيجًا من هذا العسل مع جلد السمك لتغطية المنطقة.



جلد السمك هو منتج طبي مصنوع من سمك القد البري من شمال الأطلسي، و يشبه منصة لنمو أنسجة جلدية جديدة، وأوضح ديماس أن بعض زيوت أوميغا وعناصر طبيعية أخرى من جلد السمك ساهمت في عملية الشفاء، مضيفًا أنه بمجرد أن يؤدي وظيفته الأساسية، أي مساعدة الجرح على الالتئام، فإنه يذوب بسهولة.



وتتضمن المخاطر المحتملة لعلاج جلد السمك حدوث تفاعلات عند الأطفال الذين يعانون من حساسية الأسماك، أما بالنسبة للرضع، فقد لا يكون معروفًا ما إذا كانوا يعانون من الحساسية على الإطلاق، لكن بالنسبة لإليانا، كان علاج جلد السمك جيد التحمل ويبدو أنه يعزز الشفاء.

تم وضع خليط من جلد السمك والعسل على جرح إليانا، والفعل التئم جرح إليانا في غضون 10 أيام مع ندبات قليلة، وفقا لفريق الرعاية الخاص بها.



الطفلة المعالجة بجلد السمكة