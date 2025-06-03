شكرا لقرائتكم خبر عن أكلة حلوة وفوائد كاملة.. الطريقة الصحية لطهى الكبدة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

مع صباح أول أيام العيد، لا تكتمل فرحة الكثير من الأسر المصرية إلا بطبق الكبدة، سواء كانت إسكندرانى أو بانيه، هذا الطبق الشعبى ليس مجرد طقس موسمى، بل وجبة غنية بالفوائد الغذائية إذا تم إعدادها بشكل صحى، لكنها قد تصبح ضارة إذا طُهيت بطريقة غير مناسبة.

وفى هذا التقرير نستعرض الفوائد الصحية للكبدة وطرق تحضيرها الصحية وفقا للدكتور أسامة فكرى استشارى الجهاز الهضمى والكبد والتغذية الإكلينيكية فى معهد الكبد، للحفاظ على قيمتها الغذائية.

تعتبر الكبدة من أكثر أعضاء الذبيحة غنى بالعناصر الغذائية، ومن أهم فوائدها أنها تحتوى على نسبة عالية من الحديد، مما يساعد على الوقاية من فقر الدم، خاصة عند النساء والأطفال، كما أنها مصدر قوى لفيتامين بى 12 الضرورى لصحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء، إضافة إلى فيتامين أ الذي يعزز صحة البصر والجلد والمناعة.

تحتوي الكبدة أيضًا على الزنك والسيلينيوم، وهما عنصران يدعمان جهاز المناعة ويعملان كمضادات أكسدة، إلى جانب احتوائها على بروتين عالي الجودة ضروري لبناء الأنسجة والعضلات.

ورغم فوائدها المتعددة، ينصح الأطباء بتناولها بكميات معتدلة، لأن الكبدة تحتوي على نسبة مرتفعة من الكوليسترول، ما قد يشكل خطرًا على الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

ومن أشهر طرق إعداد الكبدة في العيد هي الكبدة الإسكندراني، والتي تتميز بمذاقها الحار ونكهتها القوية، ولتحضيرها بطريقة صحية، ينصح باستخدام كمية قليلة جدًا من الزيت، مع تشويح الكبدة على نار عالية لمدة قصيرة، وإضافة الثوم والفلفل الأخضر والليمون، مع الملح والكمون والفلفل الأسود. يفضل تقديمها مع الخبز البلدي والسلطة الخضراء للحصول على وجبة متكاملة

أما الكبدة البانيه، فيفضلها البعض لطعمها المقرمش، لكنها غالبًا تُطهى عن طريق القلي في زيت غزير، مما يجعلها عالية الدهون، ويمكن إعدادها بطريقة صحية من خلال تغليفها بطبقة خفيفة من البقسماط بعد تتبيلها، ثم وضعها في الفرن أو في القلاية الهوائية بدون استخدام زيت كثير، بهذه الطريقة يمكن الحفاظ على طعمها المميز مع تقليل الدهون.

من النصائح المهمة أيضًا أن الكبدة لا تُقدّم للأطفال أقل من عامين، ويجب غسلها جيدًا بعد النقع للتخلص من أى شوائب أو بقايا دم، كما يُفضل طهيها جيدًا وتجنب تناولها نيئة أو نصف مطهية لتفادي الإصابة بالطفيليات، من المهم أيضًا تناول الكبدة الطازجة في نفس اليوم وعدم تخزينها لفترات طويلة.

وأخيرا الكبدة طعام مفيد إذا تم تناوله بحكمة، ويُفضل أن تكون مرة واحدة في الأسبوع، مع طهيها بزيت خفيف أو باستخدام الشواء بدلًا من القلي.

وبذلك تبقى الكبدة في العيد طبقًا يجمع بين الفائدة والمذاق والفرحة، بشرط أن نحسن اختيار طريقة الطهي ونراعي الكمية والتوازن فى الغذاء.