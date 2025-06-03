( تنسيقية مكافحة التبغ ) تشيد بجهود الدولة في الحد من انتشار التدخين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين تشيد اللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من التبغ بجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة آفة التدخين وإلتزامها بالسياسات وإصدار الأنظمة والتشريعات التي تساهم في الحد من انتشار آفة التدخين وتمكين الجمعيات المتخصصة في مكافحة التدخين بالقيام بدورها في حماية المجتمع من هذه السموم .

وحث رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التبغ في المملكة الاستاذ إبراهيم بن احمد الحمدان ، المانحين والأوقاف والمسؤولية المجتمعية في الشركات بتبني مبادرات مع الجمعيات التخصصية ، لكشف حيل شركات التبغ وماتقوم به من حملات وأساليب لترويج منتجاتها بتنوع أشكالها وألوانها ونكهاتها مثل السجائر والمعسلات الإلكترونية والفيب والتي ألحقت الضرر بكثير من مستخدميها ممن خدعوا بأنها بديل آمن لترك السجائر العادية وهذه الأنواع والمنتجات الجديدة ثبت علمياً ضررها .

ونوهت اللجنة ان وسائل الإقلاع عن التدخين المعتمدة موجودة في الدليل السعودي لخدمات الإقلاع الصادر من وزارة الصحة

‏وأنه يجب على المؤسسات التعليمية والحكومية بذل المزيد من الجهود الوقائية لحماية الأجيال والمجتمع من هذه الأضرار.

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