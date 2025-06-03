هل يمكن للحامل تأجيل صبغة شعرها حتى لا تتحول إلى خطر يهدد الجنين؟

لماذا تلجأ الحوامل لصبغ الشعر أو فرده؟

حامل تفكر في فرد شعرها المجعد

الإحساس بالتغيير الجسدي -بسبب التغيرات الهرمونية- يدفع الكثير من الحوامل لمحاولة الحفاظ على مظهر أنيق وجمال يستمر؛ كنوع من التوازن النفسي، أمام نفسها وزوجها.

الأعياد، والمناسبات الخاصة؛ مثل حفلات الزفاف أو أعياد الميلاد بالعائلة، بجانب الرغبة في التجمل أو التغيير، قد تكون دافعاً لاستخدام الحامل للصبغات لتغيير اللون، أو الكيراتين لفرد الشعر.

ضغط المجتمع والصورة المتعارف عليها حول الحامل الجميلة، قد تحفز بعض النساء للشعور بضرورة الحفاظ على مظهر جمالي معين، رغم المخاطر الخفية وراء هذه المنتجات.

ما الذي تحويه صبغات الشعر والكيراتين؟

صبغات الشعر تحوي الكثير من المواد الكيمائية

رأي الأطباء والعلم:

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 08:55 صباحاً - كثيراً ما تزداد الحاجة إلى الاهتمام بالجمال الخارجي أثناء أشهر الحمل؛ حيث تتغير الكثير من الأمور في حياة المرأة من شكل جسمها إلى تعديل أولوياتها، وذلك نظراً لما تحدثه التغيرات الهرمونية المتسرعة على جسم الحامل ومشاعرها، فتجد بعض النساء أنفسهن أمام اختيارات قد تبدو بسيطة أو غير ضارة، ولكنها في الحقيقة صعبة وتخفي وراءها تهديدات لصحة الجنين، ومنها صبغات الشعر واستخدام مواد فرد الشعر مثل الكيراتين والبروتين.والسؤال: هل من الممكن تأجيل الجمال إلى ما بعد الولادة؟ وهل من الآمن؟ وهل تمثل ضرراً حقيقياً للحامل والجنين، أم أنها مجرد مبالغات؟! الدكتورة هند سلمى أستاذة النساء والولادة تشرح وتجيب عن كل ما تحتاجين معرفته من خلال ثماني نقاط توضيحية، بلغة علمية وتحذيرية معاً.الاجابة تبدو سهلة ومعروفة للسيدات عموماً، لكن مع الحامل وظروفها الأمر يختلف:تعد أحد المكونات غير الودية للحمل، وتعد مادة كيميائية تسبب تهيجاً والتهابات بالجهاز التنفسي، كما ترتبط بزيادة فرص الإصابة بالحساسية للجنين إذا تعرضت الأم لها مراراً.وتعتبر مادة سامة موجودة في أغلب منتجات فرد الشعر، والأكثر من هذا أنها مصنفة كمادة مسرطنة من قبل منظمة الصحة العالمية، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات في الحمل مثل الإجهاض أو الولادة المبكرة.مادة موجودة في الصبغات الداكنة وتسبب تحسساً جلدياً خطيراً، لهذا يشتبه في ارتباطها بمشاكل في الجهاز العصبي للجنين.وتعد من المكونات الأساسية للصبغة، بعضها يؤثر على التوازن الهرموني ويزيد خطر التشوهات الخلقية.وفقاً لرأي الأطباء فإن صبغات الشعر الدائمة وشبه الدائمة، تُمتص جزئياً عبر فروة الرأس، الكمية الممتصة قد تكون ضئيلة، لكن ما زالت الأبحاث غير كافية لإثبات الأمان الكامل.لذلك يفضل تجنب استخدام الصبغات خاصة أثناء الثلث الأول من الحمل؛ إذ يحذر من استخدام الكيراتين والفورمالديهايد بشدة، خصوصاً في الأماكن المغلقة.هناك حالات تلجأ إليها الحوامل للعيادات، وكن استخدمن الكيراتين خلال الحمل، وقد تعرضن لآلام مفاجئة أو طفح جلدي شديد أو حتى تقلصات رحمية، لهذه الأسباب مجتمعة؛ لا أنصح مطلقاً باستخدامه في أي مرحلة من الحمل.

من الأعشاب الطبيعية إلى الصبغات الكيميائية... تعرفي إلى المزيد عنها

أضرار لا يجب تجاهلها

أضرار تتحملها الحامل والجنين بسبب الصبغة

5 بدائل جمالية آمنة

استخدام الحناء الطبيعية بدون أي إضافات كيميائية، وبعد القيام باختبار حساسية للمنطقة الأمامية لشعر الرأس. انتقاء صبغات شعر خالية من الأمونيا والفورمالديهايد، ويفضل عملها بعد الشهر الرابع. صبغ الأطراف فقط بعيداً عن الجذور لتجنب امتصاص فروة الرأس للمواد. الاعتماد على الزيوت الطبيعية والعناية بالشعر لتحسين المظهر العام. يفضل طلب رأي طبيب النساء قبل أي خطوة تجميلية، تلجأ إليها الحامل طوال أشهر حملها.

تجارب من واقع العيادات

محاولة لفرد الشعر المجعد

سعاد أم لطفلين:

سلمى أم لطفل واحد:

خطوات آمنة لصبغ شعرك

فرد الشعر بعد صبغه

8-الخليج 365 الأم الحامل: انتبهي:

حساسية الجلد والعينين، صعوبات تنفسية، زيادة خطر تسمم الحمل إذا كانت هناك مشاكل في الكبد أو الكلى.اضطرابات في نمو الدماغ والجهاز العصبي، احتمالية الإجهاض أو الولادة المبكرة، مشاكل في الجهاز التنفسي أو التناسلي مستقبلاً.أولى الخطوات تتركز في؛ الجمع بين الجمال والحذر، ويتم ذلك بعدة خطوات:لم أتخيل يوماً أن مجرد فرد الشعر المجعد قد يؤثر على جنيني، وقد حدث في حملي الأول أن استخدمت كيراتين لفرد شعري في الشهر الثالث، بعدها بأسبوع -ليس أكثر- بدأت أشعر بحكة في الجلد مع إحساس بضيق تنفس، لدرجة نقلي للمستشفى، ومنذ تلك الحادثة أصبحت أكثر حرصاً على كل ما أستخدمه على جلدي بعامة.حصل الحمل بعد شهر واحد من الزواج، وكنت أتعامل مع نفسي بأنني لازلت عروسة جميلة لطيفة، وكنت معروفة بالاهتمام بمظهري، والأهم حبي للتغير، وهذا كان يتم بتغيير لون شعري كل فترة، وما أن استخدمت الصبغة إلا ووجدت التهابات على جلد رأسي امتدت إلى بشرة جسمي بشكل نقط صغيرة حمراء وبعض البثور.في الأسابيع ال12 الأولى من الحمل يكون الجنين في مرحلة ضعف.لطيفة على شعرك، وقللي من التعرض للمواد الكيميائية، وحاولي تطبيق اللون على جذع الشعر فقط.اختيار صبغات شعر خالية من الأمونيا أو خالية من التبييض، أو اختاري الألوان شبه الدائمة.خاصة وأنت تصبغين شعرك حيث يمكنك استنشاق الهواء النقي وليس الغازات السامة.لأنها تقلل من تعرض الجلد للمواد الكيميائية، واغسلي فروة رأسك ويديك جيداً بعد العملية.لا تزال بعض مراكز التجميل تروج لأمان هذه المنتجات دون توعية الحوامل بمخاطرها، بعض مواقع التواصل الاجتماعي يحفزون الفتيات والنساء على استخدام الصبغات، مما يعطي انطباعاً كاذباً بالأمان.وهنا ينبغي أن أقول: على المجلات الطبية والبرامج التوعوية أن تبرز هذه القضايا، وعلى السيدات الحوامل تحديداً، البحث والسؤال وعدم الجري خلف الموضة دون تدقيق.شعرك سيظل معك لن يغادرك، ويمكنك الاعتناء به وتغيير لونه كما تشائين بعد الولادة، وجنينك مسؤوليتك؛ صحته ونموه وتطور أعضائه معتمدة على كل ما تدخلينه إلى جسدك صغيراً كان أم كبيراً.لكل حامل أقول: الجمال الحقيقي ليس بتغيير لون الشعر أو ارتداء الملابس الغالية، جمالك في قرارك بالحفاظ على نفسك وما تحبين.*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.