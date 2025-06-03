ماذا أكتب في بطاقة عيد الأضحى لطفلي؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 08:55 صباحاً - أنت عندما ترتجلين عبارة وتقولينها لطفلك، ستحركين مشاعره بشكل حرفي، ربما لا يفهم معناها العميق، لكن عوديه التعبير عن فرحه، عندما تصادفك مناسبة، فيمكن للأطفال الاستمتاع بالعديد من العبارات الجميلة والمحببة، مثل "أحبك"، وهذه تقال في كل مناسبة، "أنتِ نجمة" عندما تصطحبين طفلتك إلى مكان ما، "ضحكتك تضيء حياتي" عندما تسعدك طفلتك بالضحك في موقف طريف، و"أنتِ موهوبة"، عندما تمدحين أحد لوحاتها أو عزفها الموسيقي، "وشكراً لك على كل شيء"، عندما يقدم لك طفلك جميلاً، كما يمكن أيضاً استخدام عبارات تشجيعية مثل "أنا أثق بك"، "بذلت قصارى جهدك"، "أنتِ تستطيعين"، "لا تيأس". بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام عبارات لإظهار التقدير مثل "أنتِ رائعة"، "أنتِ مذهلة"، "أنتِ قيمة".

لكن في العيد يحب الأطفال العبارات التي تعدهم بشيء ينتظرونه، مثل الحلويات والنزهات والهدايا، وتقديم الحيوانات الأليفة التي يحبها أو زيارة الجدة. وغيرها من الأمور التي ندرج لك عبارات خاصة بها، لتقديميها لطفلك مع بطاقة العيد.

"الجملة الرئيسية"

عيدية وحلويات وألعاب جديدة بانتظاركم في هذا العيد



عيدية وحلويات وألعاب جديدة بانتظاركم في هذا العيد المبارك كل عام وأنتم فرحة قلوبنا

أتمنى أن تكون هذه الهدية بمثابة بداية لمغامرة جديدة وممتعة



أتمنى أن تكون هذه الهدية بمثابة بداية لمغامرة جديدة وممتعة

لا تتوقف عن اللعب حتى عندما تكبر



لا تتوقف عن اللعب حتى عندما تكبر

أنت نجم يضيء حياتنا، وكل نجاح لك هو مصدر فخر لنا



أنت نجم يضيء حياتنا، وكل نجاح لك هو مصدر فخر لنا

هذا الحيوان هو الوحيد على وجه الأرض الذي يحبك أكثر مما يحب نفسه



هذا الحيوان هو الوحيد على وجه الأرض الذي يحبك أكثر مما يحب نفسه فحافظ على هذه الهدية

كل طفل فنان، لكن كيف أجعلك تظل فناناً عندما تكبر



كل طفل فنان، لكن كيف أجعلك تظل فناناً عندما تكبر

عطلتك هذا العيد في بيت الجدة



عطلتك هذا العيد في بيت الجدة .. فلا تنس التقاط أجمل الصور التذكارية معها

مغامرتنا كانت صغيرة بالعيد في الهواء الطلق



مغامرتنا كانت صغيرة بالعيد في الهواء الطلق لكنها كانت كبيرة معك يا صغيري