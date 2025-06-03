تسبب سوء الهضم: أطعمة لا تقدميها لطفلك في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 08:55 صباحاً - يعد الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي للأطفال خلال العيد أمرًا مهمًا حيث يلعب الجهاز الهضمي الصحي دورًا مهمًا لزيادة مناعة الجسم وامتصاص العناصر الغذائية، وزيادة إنتاج البكتيريا الجيدة وتسهيل حركة الأمعاء، خاصة وأن صحة الجهاز الهضمي تكون عرضة للعديد من الاضطرابات خلال عيد الأضحى، وخاصة بالنسبة للأطفال.

يعد السبب الرئيسي هو تقديم أطباق العيد التقليدية لطفلك والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية والسكريات وقد تسبب كل هذه الأطباق في العديد من المشاكل الصحية، مثل ارتجاع المريء (القرحة)، وآلام المعدة، والانتفاخ، والإمساك وعسر الهضم ولضمان عدم إصابة الجهاز الهضمي لطفلك بالعديد من الأمراض خلال العيد، إليك وفقًا لموقع "هيلث لاين" عدة أطعمة يجب تجنب الإفراط في تقديمها لطفلك.

فوائد الشوكولاتة

الشوكولاتة قد تزيد من إنتاج حمض المعدة. الصورة من موقع AdobeStock

على الرغم من فوائدها الصحية، إلا أن الشوكولاتة قد تزيد من إنتاج أحماض المعدة لذا يجب على الأمهات اللاتي لديهن أطفال يعانون من ارتجاع المريء وعسر الهضم عدم الإفراط في تناولها، وذلك لأن الشيكولاته تحتوي أيضًا على كل من الكافيين والثيوبرومين ويمكن أن يعمل الثيوبرومين على استرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية، مما يزيد من احتمالية حدوث الارتجاع الحمضي بعد تناول كمية زائدة من الشوكولاتة.

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الأطعمة المتبلة

يمكن أن يؤدي الكابسيسين، وهو مركب متواجد في الأطعمة الحارة حرارتها، إلى زيادة الشعور ببعض آلام في البطن والشعور بحرقة في الصدر، وخاصة لدى الأطفال الذين يعانون من الارتجاع الحمضي. يتواجد هذا المركب في أنواع مختلفة من الفلفل وقد يؤدي الكابسيسين إلى إبطاء عملية الهضم، مما يؤدي إلى بقاء الطعام في المعدة لفترة أطول وزيادة إنتاج أحماض المعدة في الجسم، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الشعور بعدم الراحة في البطن، ويمكن أن يؤدي الكابسيسين أيضًا إلى تهيج المريء وتفاقم أعراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال ممن لديهم حساسية للأطعمة المتبلة أو الحارة.

البصل وآلام البطن

يعد الطعام التالي الذي يجب عدم الأفراط في تناوله هو البصل وذلك لأنه يعمل على إضعاف العضلة العاصرة للمريء السفلية ويمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع حمض المعدة بسهولة إلى المريء، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض آلام البطن وعسر الهضم كما يحتوي البصل أيضًا على طعم حار ولديه القدرة على زيادة إنتاج حمض المعدة والتسبب في تهيج المعدة.

الحمضيات وعسر الهضم

كل فاكهة لها فوائدها الصحية وفي المقابل، فإن الأطفال قد يصابون بسهولة بعسر الهضم وقد تتفاقم أعراضه عند تناول الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، ويمكن أن تسبب إحساسًا بالحرقان في المعدة.

يعد محتوى الأحماض في الحمضيات يمكن أن يضعف ويهيج العضلة العاصرة للمريء، مما يجعل من السهل على أحماض المعدة أن ترتفع إلى المريء. لذلك، يمكن للأطفال الذين يعانون من مرض الارتجاع الحمضي أن يتناولوا فواكه أخرى غير الحمضيات لتجنب المخاطر غير المرغوب فيها.

الوجبات الخفيفة المالحة

يجب التقليل من تناول الأطعمة والوجبات الخفيفة-الصورة من موقع AdobeStock

تناول الأطعمة المالحة بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة أحماض المعدة والشعور بعسر الهضم ويزداد هذا الخطر إذا تم تناول الملح مع أطعمة أخرى ممنوعة للأطفال الذين يعانون من حموضة المعدة، مثل البصل والأطعمة الحارة.

يجب أيضًا تقليل تناول الأطعمة والوجبات الخفيفة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، مثل المخللات الصفراء والمكسرات المملحة والمقرمشات والمعكرونة سريعة التحضير لأن تلك الأطعمة تحتوي عادة على مستويات عالية من الملح.

كما أن تناول الأطعمة الغنية بالملح، وبكميات كبيرة، يمكن أن يسبب العديد من المخاطر الصحية تتراوح من ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات القلب والأوعية الدموية، إلى احتباس السوائل والتورم.

الطماطم وحموضة المعدة

وبعيدًا عن الفواكه، يمكن لبعض الخضروات أيضًا أن تؤدي إلى زيادة أحماض المعدة ومن الخضروات التي يجب على الأطفال عدم الإكثار في تناولها هي الطماطم فهي تحتوي على نسبة حموضة مرتفعة إلى حد ما، لذلك يمكن أن تتسبب في ارتفاع حمض المعدة إذا تم تناولها بشكل مفرط.

الأطعمة الغنية بالدهون

هناك العديد من الأطعمة الغنية بالدهون التي يتم تقديمها خلال عيد الأضحى والتي لا ينبغي الإفراط في تناولها لأن الإفراط في تناولها قد يسبب مخاطر صحية مختلفة، خاصة للأطفال الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

كما يجب الحد من استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون إذا كان الطفل يعاني من مرض الجزر المعدي المريئي و تعتبر الدهون أحد العوامل التي تسبب ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، مما قد يؤدي إلى زيادة حمض المعدة والشعور بالحرقان في منطقة المعدة و بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالدهون تستغرق وقتًا أطول للهضم ونتيجة لذلك، تستغرق عملية إفراغ المعدة وقتًا أطول، مما قد يؤدي إلى زيادة إنتاج حمض المعدة وعسر الهضم.

الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر

بجانب اللحوم يقوم الكثير من الأطفال بالأفراط في تناول الحلويات واللحوم خلال عيد الأضحى والتي تحتوي على كمية كبيرة من السكر والملح وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، فإن تناول الحليب ومنتجات الألبان يمكن أن يسبب أعراض الانتفاخ والغازات والإسهال. لذلك، بالنسبة للأطفال الذين يعانون من هذا النوع من اضطراب الجهاز الهضمي، يجب عليهم تناول حليب الصويا أو حليب اللوز فتمامًا مثل الأطعمة الحارة، يمكن للكافيين أيضًا أن يؤدي إلى ارتداد أحماض المعدة، مما قد يعرض الطعام لخطر العودة إلى المريء وعسر الهضم.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.