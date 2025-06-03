شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد غير شائعة لتناول بذور الشيا بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

اكتسبت بذور الشيا شعبية كبيرة كغذاء خارق، فهى غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3، وتحتوي هذه البذور الصغيرة على بروتين عالي الجودة مع جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، بالإضافة إلى معادن مهمة كالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والمنجنيز التي تُسهم في تعزيز صحة العظام، علاوة على ذلك، تحتوي على مضادات الأكسدة، وفيتامينات ب كالنياسين والثيامين، ونسب ضئيلة من الزنك والحديد، ما يجعلها إضافة مثالية لنظام غذائي صحي في فصل الصيف، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

إليك بعض الأسباب غير المعروفة لإضافة بذور الشيا إلى النظام الغذائي اليومي:

إزالة السموم من الجسم

الألياف الهلامية في بذور الشيا تعمل كأداة تنظيف لطيفة للجهاز الهضمي، فهي تساعد على طرد السموم من الجسم، مما يعزز حركة الأمعاء المنتظمة ويساعد على إزالة السموم بشكل طبيعي دون الحاجة إلى عمليات تنظيف قاسية.

تحسين صحة الدماغ

بذور الشيا غنية بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي مسئول عن تنظيم المزاج والنوم، وقد يساعد تضمين الشيا في نظامك الغذائي على مكافحة القلق، وتقليل التوتر، ودعم الصحة النفسية.

يضبط مستويات السكر في الدم

تُشكل بذور الشيا قوامًا هلاميًا عند نقعها، مما يُبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، وهذا يُساعد على منع الارتفاعات الحادة في مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يُعانون من حساسية الأنسولين أو مرض السكر من النوع الثاني.

يدعم أسنان صحية

تعتبر بذور الشيا مصدرًا طبيعيًا للكالسيوم والفوسفور والزنك، وهي المعادن الثلاثة الأساسية أسنان قوية ولثة صحية، كما يساعد الزنك تحديدًا على مكافحة تراكم طبقة البلاك على الأسنان، كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا تدعم صحة الفم.

تدعم شيخوخة الجلد الصحية

بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة أضرار الجذور الحرة، وهي سبب رئيسي لشيخوخة الجلد المبكرة، وتناولها بانتظام يُسهم في الحصول على بشرة أكثر صحة وشبابًا من الداخل، من خلال دعم إنتاج الكولاجين وتقليل الإجهاد التأكسدي.