شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 6 عوامل تسبب إصابتك بسكتة دماغية صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما تمر إشارات تحذيرية صامتة لأزمة صحية وشيكة دون أن نلاحظها، فالسكتة الدماغية البسيطة، على عكس السكتة الدماغية الكاملة، لا تستمر البسيطة عادةً سوى بضع دقائق ولا تُخلف أي ضرر دائم، لكنها تُعد جرس إنذار جدّي لاحتمال وقوع سكتة دماغية أكثر خطورة فتكًا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هي السكتة الدماغية الصغيرة بالضبط؟

تحدث السكتة الدماغية البسيطة أو المعروفة باسم النوبة الإقفارية العابرة (TIA)، عندما تعوق الجلطات تدفق الدم إلى الدماغ لفترة وجيزة، وعلى عكس السكتة الدماغية الكاملة، عادةً ما تختفي أعراض النوبة الإقفارية العابرة في غضون ساعات أو حتى دقائق، ومع ذلك، فإن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص أصيبوا بسكتة دماغية صغيرة سيُصاب بسكتة دماغية كبرى في غضون عام.

فيما يلى.. 6 عوامل تساهم في حدوث السكتة الدماغية الصغيرة أو البسيطة: الحرمان المزمن من النوم

إن الحصول على أقل من 7-8 ساعات من النوم الجيد بانتظام يرتبط بمستويات أعلى من الالتهاب في الجسم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين، وكلها تساهم في تراكم اللويحات وتضييق الشرايين، وكل هذه العوامل مثالية لتخثر الدم، مما يؤدي إلى نوبة إقفارية عابرة أو سكتة دماغية صغيرة.

التعرض لتلوث الهواء

تؤكد الأبحاث أن الجسيمات الدقيقة الناتجة عن التلوث لا تؤثر على الرئتين فحسب، بل تتسرب إلى مجرى الدم، وقد تسبب تصلب الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بسكتات دماغية صغيرة، فإذا كنت تعاني من تصلب الشرايين، فإنه يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يسبب انسدادات مؤقتة تُشبه السكتة الدماغية.

الإجهاد المزمن

الإجهاد المزمن والتوتر يسببان ارتفاعًا فى مستويات هرمون الكورتيزول المعروف باسم "هرمون التوتر"، مما يؤثر بشكل مباشر على نظامك الوعائي عن طريق زيادة ضغط الدم والتهاب الشرايين.

سوء نظافة الأسنان وأمراض اللثة

يمكن أن يُسهم الالتهاب الناتج عن أمراض اللثة في عدم استقرار اللويحات الشريانية، وهو سبب رئيسي للسكتات الدماغية الصغيرة، ويمكن أن ينتشر مرض اللثة المُسبب للالتهاب بسرعة، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تجاهل صحة الأمعاء

يمكن أن يؤدي اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء إلى التهاب أيضي وقد يضعف قدرتك على تنظيم الكوليسترول وسكر الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

خيارات غذائية خاطئة

إن تناول الأطعمة المصنعة والمُعبأة شديدة المعالجة والغنية بالصوديوم، قد يزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، ويُعد ارتفاع مستويات الكوليسترول وضغط الدم من الأسباب الرئيسية للإصابة بالسكتات الدماغية البسيطة.