شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات لتنظيف الكلى والوقاية من الحصوات والان مع تفاصيل الخبر

الكلى وظيفتها مهمة في الجسم، فهي المسئولة عن تصفية الدم وتحافظ على توازن الماء في الجسم، ولذلك يجب الالتزام بنظام غذائي صحي يعزز من وظائفها ويحد من أمراضها وإرهاقها، ولها بعض المشروبات الصحية التي تعمل على تنظيفها وتساعدها في مهامها لأدائها على أكمل وجه.

مشروبات صحية لتنظيف الكلى

وفقًا لتقرير نشر في موقع GoodRx، فهناك مشروبات صحية ومفيدة يجب الحرص عليها لتنظيف الكلى بشكل طبيعي:

عصير التوت البري: مضاد الأكسدة الصحي الذي يساعد على تقليل خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية ومنع البكتيريا من الالتصاق بالمسالك ويخفف من التهاباتها أيضًا ويقاوم التهابات الحوض.

عصير الجزر: مضاد الأكسدة الذي يساعد على تعزيز وظائف الكلى.

عصير البنجر: القليل منه يساعد على خفض معدل ضغط الدم مما يحسن من أداء الكلى ووقاية الكلى من التلف، ولكن يجب الحذر من أنه غني بالأوكسالات وبالتالي فلا يصح تناول الكثير منه أو أولئك الذين يعانون من حصوات الكلى أو لهم تاريخ مرضي معها.

الشاي: مشروب شائع لفوائده الصحية، ولكن وجدت الدراسات تأثير شرب الشاي على الكلى، فكوبين في اليوم من الأخضر أو النوع الأسود يمكن أن يحمي الكلى من الالتهابات ويحافظ على صحتها.

الماء: أفضل المشروبات على الإطلاق للوقاية من الإصابة بأمراض الكلى ويعزز من وظائفها.

أفضل المشروبات لحصوات الكلى

عصير البرتقال: وهو مشروب حمضي يساعد على تقليل تكون حصوات أكسالات الكالسيوم.

ماء جوز الهند اللذيذ الذي يقلل من احتمالات الإصابة بحصوات الكلى.

عصير الليمون الذي يعد فعالاً في تنظيف الكلى وتحسين عملها.

نصائح مهمة

نصح التقرير بعدم الإكثار من أي نوع من أنواع المشروبات بهدف تنظيف الكلى أو الحفاظ عليها، فالإكثار والافراط في تناول المشروبات قد يؤدي إلى نتائج عكسية.