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كثيرًا ما يُساء فهم العلاج الإشعاعي، ولكنه بالنسبة لسرطانات النساء، يُعد علاجًا آمنًا وفعالًا ودقيقًا، بعيدًا عن الخرافات المُخيفة المُحيطة به، بحسب موقع "تايمز ناو".

خرافات عن العلاج الإشعاعي للسرطان وتصحيحها الخرافة الأولى: العلاج الإشعاعي يجعلك مُشعًا

التصحيح: لا، العلاج الإشعاعي الخارجي، وهو النوع الأكثر شيوعًا، لا يترك أي إشعاع في جسمك، يمكنكِ معانقة أطفالكِ، واحتضان حفيدكِ، والجلوس بجانب صديقتكِ الحامل دون تردد".

الخرافة الثانية: العلاج الاشعاعي يكون مؤلمًا

العلاج الإشعاعي بحد ذاته غير مؤلم تمامًا، إنه مثل التصوير بالأشعة السينية، ولكنه أطول ، قد تظهر بعض الآثار الجانبية، مثل: تهيج الجلد أو التعب، خلال دورة العلاج، هذه الآثار عادةً ما تكون خفيفة ومؤقتة، ونتعامل معها برعاية داعمة."

الخرافة الثالثة: الإشعاع يحرق كل شيء في طريقه

التصحيح: بفضل التطورات مثل العلاج الإشعاعي المطابق ثلاثي الأبعاد والعلاج الإشعاعي بتعديل الشدة (IMRT)، يمكننا توصيل جرعات عالية التركيز تُبقي الأنسجة السليمة سليمة، إنه طب دقيق في العمل، يستهدف الخلايا السرطانية بينما يتسلل بحذر إلى أعضاء مثل المثانة أو الأمعاء.

معلومات عن العلاج الإشعاعي

يتوفر العلاج الإشعاعي بنوعين رئيسيين:

العلاج الإشعاعي الخارجي (EBRT): جهاز ضخم يُطلق أشعة عالية الطاقة من خارج الجسم، مُوجهة مباشرةً إلى الورم.

العلاج الإشعاعي الموضعي: تضع هذه التقنية مادة مشعة داخل الورم أو بجانبه، مما يجعله مثاليًا لبعض أنواع سرطان عنق الرحم والرحم.

الاختيار بين العلاج الإشعاعي الخارجي (EBRT) والعلاج الإشعاعي الموضعي ليس بالأمر السهل، فهو يعتمد على نوع السرطان ومرحلته وعوامل الصحة الشخصية.

لا يوجد علاج واحد يناسب الجميع هنا، الأمر يتعلق بتصميم علاج مُخصص لكل امرأة على حدة.

ولكن هل هو آمن؟

العلاج الإشعاعي موجود منذ أكثر من قرن، وقد ازداد أمانًا يومًا بعد يوم، حيث يتبع العلاج الاشعاعى بروتوكولات دولية صارمة، ويتم تخطيط كل جرعة بدقة جراحية".

متى ولماذا يُعدّ العلاج الإشعاعي مهمًا؟

في سرطان عنق الرحم، غالبًا ما يُدمج العلاج الإشعاعي (عادةً ما يكون مزيجًا من العلاج الإشعاعي الخارجي (EBRT) والعلاج الإشعاعي الموضعي (العلاج الإشعاعي الموضعي) مع العلاج الكيميائي، وقد تخضع سرطانات بطانة الرحم للإشعاع بعد الجراحة أو كعلاج مستقل إذا لم تكن الجراحة ممكنة، أما بالنسبة لسرطان المبيض، فيُستخدم الإشعاع باعتدال، غالبًا لتخفيف الأعراض أو للسيطرة على المرض الموضعي.

وإذا كنتِ تتساءلين، فإن تساقط الشعر الناتج عن الإشعاع يحدث فقط إذا كانت منطقة العلاج هي فروة الرأس.

حتى في هذه الحالة، يكون التساقط مؤقتًا عادةً، غالبًا ما يبدأ الشعر بالنمو مجددًا في غضون ثلاثة أشهر، على الرغم من أنه قد يبدو مختلفًا في البداية.