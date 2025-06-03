شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يؤدي سوء استخدام الماوس إلى متلازمة النفق الرسغي والان مع تفاصيل الخبر

في عالم تسيطر عليه الشاشات، ونعتمد فيه على استخدام الماوس ولوحة المفاتيح لساعات طوال، يتحول الاستخدام المتكرر وغير السليم إلى التسبب في مشكلة على معصمك، ومع مرور الوقت، قد يجد العصب الأوسط نفسه محاصرًا داخل نفق ضيق، لتبدأ رحلة الألم والتنميل، وربما فقدان القدرة على استخدام اليد كما في السابق.

فما هي هذه المتلازمة التي باتت تُهدد الموظفين والعاملين عن بُعد؟ وكيف يمكن اكتشافها مبكرًا قبل أن تتحوّل إلى عبء دائم أو جراحة معقدة؟ في هذا التقرير، نسلّط الضوء وفقًا لموقع "onlymyhealth" على الأسباب الخفية، والعادات اليومية التي تدفع بك نحو هذه الإصابة، ونعرض لك نصائح عملية لحماية يديك من هذا الخطر المكتبي المتزايد.

ما هي متلازمة النفق الرسغي؟

تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يُضغط على العصب المتوسط (الذي يتحكم في أحاسيس وحركات اليد) عند الرسغ، ويُسبب هذا الضغط خدرًا أو وخزًا أو ضعفًا في الإبهام والسبابة والوسطى، ويُعد الإجهاد المتكرر الناتج عن وضعية خاطئة للفأرة أو لوحة المفاتيح أحد الأسباب الرئيسية لمتلازمة النفق الرسغي، وكلما تجاهلتها لفترة أطول، زاد خطر تلف الأعصاب غير القابل للإصلاح.

كيف تؤثر عادات استخدام الفأرة لديك على متلازمة النفق الرسغي

استخدام الماوس بشكل غير صحيح يُرهق معصمك، وفي التقرير التالي نسلط الضوء على هذه العادات الخطرة:

ثني المعصم: إبقاء معصمك مقوسًا إلى الأعلى أو الأسفل أثناء النقر.

لا يوجد دعم للكوع: تحريك ذراعك دون إراحتها.

النقر بقوة عالية: الإمساك بالماوس بقوة شديدة.

لا فترات راحة: الكتابة لساعات دون تمدد.

يجب أن يبقى معصمك مستقيمًا، لا منحنيًا أثناء العمل. حتى التعديلات البسيطة قد تمنع حدوث مشاكل كبيرة.

العلامات المبكرة لمتلازمة النفق الرسغي لا تتجاهلها:

خدر أو وخز في الأصابع (خاصة في الليل).

ضعف القبضة (على سبيل المثال، إسقاط الأشياء بشكل متكرر).

ألم حارق يمتد من المعصم إلى الساعد.

الشعور بالتورم في الأصابع، حتى بدون تورم.

يحذر التقرير من أن الشعور بالخدر اليومي يعني أنه حان الوقت لرؤية الطبيب.

إصلاحات بسيطة للوقاية من متلازمة النفق الرسغي

اضبط الماوس: لابد من بقائه على مستوى الكوع؛ ويجب أن يظل معصمك مسطحًا، وليس منحنيًا.

استخدم مسند الذراع: ثبت مرفقك لتقليل إجهاد الكتف والمعصم.

تمدد كل 30 دقيقة، كأن تفتح قبضتيك وتغلقهما 10 مرات.

مدد أصابعك برفق للخلف لمدة 10 ثوانٍ.

قم بتخفيف قبضتك: اختر ماوسًا مريحًا بنقرات أخف.

علاج متلازمة النفق الرسغي

في المرحلة المبكرة، قم بارتداء جبيرة المعصم أثناء الليل وقم بوضع الثلج لتقليل التورم، يُنصح أيضًا بالعلاج الطبيعي لتقوية عضلات المعصم.

حقن الكورتيزون لتخفيف الالتهاب.

في الحالات الشديدة، يتم اللجوء إلى الجراحة لتخفيف الضغط على الأعصاب (إذا استمر الخدر لعدة أشهر).

يمكن تجنب الجراحة بالنسبة لـ 90٪ من المرضى إذا قاموا بالتصرف مبكرًا".