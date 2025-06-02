شكرا لقرائتكم خبر عن تنضيفة العيد.. غسل المفروشات فى درجة حرارة مرتفعة يحميك من عث الغبار والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الكثير من النساء لعيد الأضحى من خلال تنظيف المنزل والمفروشات، وبحسب خبراء الصحة فإن غسل المفروشات في درجة حرارة مرتفعة يحمي من عث الغبار، بحسب موقع جريدة "دايلي إكسبريس".

وأصدر جراحو العيون تحذيرًا صحيًا خطيرًا لمن يغسل أغطية أسرته بدرجة حرارة أقل من 60 درجة مئوية.

وشهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التهاب الجفن الدويدي، وهو مرض يصيب العين ويسببه نوع من الطفيليات.

ويحدث التهاب الجفن الدويدي بسبب عث الغبار الذي يدخل عيون الشخص ليلًا، ما يؤدي إلى التهاب وتورم واحمرار ومع ذلك، يمكن الوقاية من ذلك بغسل أغطية الأسرة بدرجة حرارة أعلى.

ووفقًا لجراح العيون البريطاني جوليان ستيفنز: "هذه مشكلة جسيمة.. أنا وزملائي نستقبل المزيد والمزيد من الأشخاص في العيادة بسبب داء الدويدية".

ويعزو ستيفنز هذه الزيادة إلى غسل الناس لأغطية أسرّتهم بدرجات حرارة منخفضة، ما يسمح للعث بالبقاء على قيد الحياة والسبب هو أنه بينما كان آباؤنا يغسلون على درجة حرارة 60 درجة مئوية فأكثر، أصبح الجميع الآن يستخدمون غسالات منخفضة الحرارة".

يمكن للعث البقاء على قيد الحياة في درجات حرارة أقل من 60 درجة مئوية، وقد أظهرت دراسة أن أي درجة حرارة أعلى من 54 درجة مئوية تُعتبر "درجة حرارة قاتلة" له.

وأوضح ستيفنز أن الناس يجهلون عواقب عدم غسل أغطية أسرّتهم بدرجة حرارة أعلى.

ما هو التهاب الجفن؟

التهاب الجفن حالةٌ تُسبب حكةً وتورمًا في الجفون، ولكن وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، غالبًا ما لا تكون خطيرةً ويمكن علاجها بغسل الجفون.

قد تشمل الأعراض التهاب الجفون وحكةً فيها، وشعورًا برملٍ خشن، وظهور قشورٍ أو تقشراتٍ في قاعدة الرموش، والاستيقاظ لتجد الجفون ملتصقةً ببعضها.

وتشمل العلاجات المُوصى بها تنظيف الجفون مرتين يوميًا، وتُقلل إلى مرةٍ واحدةٍ يوميًا مع تحسن الحالة، وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية على ضرورة المواظبة على تنظيف العينين، حتى بعد زوال الأعراض.

كما حذّرت من استخدام العدسات اللاصقة أو مكياج العيون، بما في ذلك الماسكارا وكحل العيون، أثناء ظهور الأعراض.