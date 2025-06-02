شكرا لقرائتكم خبر عن كم عدد الوجبات الواجب تناولها يوميًا لإنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

ينجح الكثيرون في تناول وجبات أكبر حجمًا، ويُفضّل آخرون تناول كميات طعام أقل وأكثر تكرارًا، ومع ذلك، يكمن السر في فقدان وزنك في مراعاة أحجام حصص الطعام التي تتناولها والالتزام باحتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية، بحسب موقع "تايمز ناو".

وتؤثر جودة النظام الغذائي والسعرات الحرارية اليومية على الصحة.

كيف يؤثر توزيع وجباتك على فقدان الوزن؟

يقول الأطباء إن تناول الطعام بشكل متكرر يمكن أن يساعدك على هضم الطعام بشكل صحيح مع تعزيز عملية حرق الدهون.

وترتبط هذه النظرية أيضًا بالتأثير الحراري للطعام، أو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم لهضم الطعام.

يقترح البعض أن تناول الطعام بشكل متكرر يُحافظ على نشاط عملية الأيض طوال اليوم، بدلاً من تناوله مرتين أو ثلاث مرات فقط.

هل يجب تناول وجبة الإفطار بانتظام لإنقاص الوزن؟

يُعتقد أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، ووفقًا للدراسات، فإن من يتناولون وجبة الإفطار بانتظام يكونون أقل عرضة للسمنة، وأقل عرضة للإصابة بمرض السكري، ويتمتعون بوظائف إدراكية أفضل، بالإضافة إلى صحة القلب.

من المهم أيضًا اختيار وجبة إفطار مناسبة إن تناول وجبة إفطار غير مغذية بانتظام، مثل الحبوب السكرية والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، لا يؤدي إلا إلى زيادة الوزن والسمنة والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

لذلك، من المهم اختيار وجبة إفطار غنية بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف والدهون الصحية للمساعدة في تزويدك بالطاقة اللازمة في الصباح والشعور بالشبع.

هل الصيام المتقطع فعال؟

يُعد الصيام المتقطع من أفضل الطرق لإنقاص الوزن. ومن المتوقع أن يؤثر تحديد وقت تناول الطعام خلال اليوم على عدد الوجبات التي تتناولها.

ومع ذلك، ووفقًا للخبراء، فإن الصيام المتقطع ليس دائمًا مثاليًا للجميع، وذلك حسب جداول الأفراد أو العائلات، ومن يعانون من بعض المشاكل الصحية، والعمر، والحمل، أو الرضاعة.

كيف يمكنك التخطيط لوجباتك؟

ينصح الأطباء بترك فترات زمنية بين الوجبات؛ إذ تؤخذ العديد من العوامل في الاعتبار، مثل التفضيل الشخصي، والجداول الزمنية، وعادات الأكل - وكلها تلعب دورًا رئيسيًا، لذلك، من المهم تضمين أطعمة غنية بالعناصر الغذائية في يومك، والانتباه إلى إجمالي السعرات الحرارية اليومية، بغض النظر عن عدد الوجبات التي تتناولها.

يمكنك تناول ثلاث وجبات صغيرة يوميًا إذا كنت:

تشعر بالشبع بسرعة

تعاني من مشاكل في الغثيان والقيء

تعاني من بطء عملية الأيض

تعاني من مشاكل في المعدة والهضم

يوصي الأطباء بتناول وجبتين كبيرتين يوميًا إذا كنت تواجه صعوبة في التحكم في كمية الطعام.

