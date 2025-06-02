شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 4 لقاحات أنقذت البشرية بمناسبة ذكرى ظهور تطعيم الجدرى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

اللقاحات من أهم ما اخترعت البشرية وبدأ ظهورها منذ أواخر القرن الـ 18، وأنقذت أرواحًا لا تُحصى منذ ذلك الحين، وتقدر منظمة الصحة العالمية اليوم أن اللقاحات تنقذ ما يُقدر بـ 2-3 ملايين شخص سنويًا، وبمناسبة ذكرى ظهور لقاح الجدري في أمريكا الشمالية لأول مرة، الذى يوافق 2 يونيو عام 1800، نتعرف في هذا التقرير على أهم 5 لقاحات أنقذت البشرية، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

أهم لقاحات أنقذت البشرية لقاح الجدرى

كان الجدري أول لقاح ناجح، طُوّر عام 1796 على يد إدوارد جينر، ساهم جينر في تعميم هذا التطعيم، مما جعله ممارسةً شائعة".

تصف منظمة الصحة العالمية الجدري بأنه "أحد أخطر الأمراض المعروفة للبشر"، يُؤدي هذا الفيروس إلى أعراض تُشبه أعراض الإنفلونزا، تليها بثور مليئة بالقيح على الجسم، وفقًا لمايو كلينك.

تاريخيًا، كان الجدري يُودي بحياة ثلاثة من كل عشرة أشخاص يُصابون به، خاصة أنه المرض الوحيد الذي تم القضاء عليه عالميًا، هذا يعني أنه في هذه الأيام، لا يتلقى أحد لقاح الجدري - لم يعد ضروريًا، إن القضاء على هذا المرض "يُعد أحد أعظم إنجازات الصحة العامة الدولية".

لقاح شلل الأطفال

عندما أصبح لقاح شلل الأطفال متاحًا، اصطف الناس في طوابير طويلة للحصول عليه، فالأطفال معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بشلل الأطفال، وهو فيروس شديد العدوى ينتشر عن طريق الاتصال بشخص مصاب بالعدوى، وكذلك عن طريق الطعام والماء الملوثين.

وقد يؤدي شلل الأطفال لدى بعض المصابين به إلى الشلل، والذي قد يكون دائمًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم بتلقي الأطفال أربع جرعات من لقاح شلل الأطفال، بدءًا من عمر شهرين.

لم تُسجل أي حالة إصابة جديدة بشلل الأطفال في الولايات المتحدة منذ عام ١٩٧٩، كما انخفض عدد الحالات عالميًا أيضًا - ففي عام 2018 ، لم يُسجل سوى 33 حالة.

لقاح الحصبة MMR

يتلقى الأطفال اليوم جرعتين من لقاح MMR، الذي يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية - جرعة واحدة في عمر 12إلى 15 شهرًا، وجرعة ثانية في عمر ٤ إلى ٦ سنوات. يتميز هذا اللقاح بفعالية عالية ضد الحصبة، وهو فيروس تنفسي شديد العدوى.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن "الحصبة شديدة العدوى لدرجة أنه إذا أُصيب بها شخص واحد، فسيُصاب بها ما يصل إلى 90٪ من الأشخاص المحيطين به أيضًا إذا لم يتلقوا الحماية اللازمة".

وتُعد العواقب وخيمة: إذ يمكن أن تؤدي الحصبة إلى الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ (تورم الدماغ)، وفي بعض الحالات إلى الوفاة.

أصبحت لقاحات الحصبة متاحة عام 1963، قبل توفرها، كان يُصاب بها ما بين 3 إلى 4 ملايين شخص سنويًا.

في عام ٢٠٠٠، وبفضل التطعيمات الفعالة والمتاحة على نطاق واسع، أُعلن القضاء على الحصبة في الولايات المتحدة إلا أن تفشي الحصبة عاود الظهور مؤخرًا.

ففي عام ٢٠١٩، سُجلت ١٢٨٢ حالة إصابة بالحصبة في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويعود ذلك إلى عدة عوامل، فبعض اللقاحات، مثل لقاح الحصبة، تُضعف المناعة، وقد تحتاج إلى جرعة مُعززة، وهي جرعة متابعة تُكمل اللقاح الأولي. بالإضافة إلى ذلك، دفعت المفاهيم الخاطئة حول اللقاحات بعض الآباء إلى عدم تطعيم أطفالهم، وبما أن الفيروس لم يُقضَ عليه عالميًا، فإن السفر إلى بؤر تفشي المرض قد يؤدي إلى تفشيه.

لقاح Tdap

يحمي لقاح Tdap من ثلاثة أمراض: التيتانوس، والدفتيريا، والسعال الديكي، جميع هذه الأمراض الثلاثة تسببها البكتيريا، وقد تكون مميتة.

قد يُشكل السعال الديكي خطرًا على حياة الأطفال، على الرغم من أنه ليس بنفس الخطورة على البالغين. حتى يبلغوا السن المناسب لتلقي التطعيم، يعتمد الأطفال على تطعيم جميع من حولهم ضد السعال الديكي.