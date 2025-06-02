شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بطنين الأذن في الطائرة؟.. نصائح لتجنبه أثناء الحج والان مع تفاصيل الخبر

مشكلة طنين الأذن من المشكلات الشائعة كثيرًا عند السفر بالطائرة، ومع موسم للحج وكثرة رحلات الحجاج نقدم نصائح لتفادى لتلك المشكلة.

هل يؤثر ضغط الطائرة على طنين الأذن؟

يعانى الكثير من المسافرين من حدوث مشكلة طنين الأذن أثناء السفر بسبب التغيرات في ضغط الهواء على أذاننا، وعادةً ما يكون ذلك في شكل فرقعة في الأذنين أثناء الإقلاع والهبوط، وفقًا لموقع "treblehealth"، هذا الإحساس بالفرقعة هو نتاج قناتي المصممة لحماية الأذن الوسطى، حيث تساعد في الحفاظ على ضغط متساوى على جانبي طبلة الأذن.

وعندما يتغير الضغط (مثل أثناء السفر الجوي أو السباحة)، تنفتح قناتي استاكيوس لإطلاق فقاعة صغيرة من الهواء في الأذن الوسطى لإعادة التوازن وبالتالي تخفيف الألم.

وبالنسبة لمرضى طنين الأذن، يمكن أن يكون الألم أكثر شدة وحتى أشد، وذلك لأن الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن غالبًا ما يلاحظون الأصوات بشكل أكثر حدة وقد يجدون أن الفترة التي تسبق تعادل الضغط تكون غير مريحة بشكل خاص.

نصائح للوقاية والتخفيف من طنين الأذن أثناء السفر المضغ

امضغ علكة أو قطعة من الحلوى أثناء الإقلاع والهبوط، هذه الحركة تساعد على فتح قناة استاكيوس وموازنة الضغط.

البلع المتكرر

اشرب الماء على مراحل أو ابتلع ريقك بانتظام، خاصة عند الشعور بانسداد في الأذن.

مناورة فالسالفا (Valsalva Maneuver)

اغلق فمك، واغلق أنفك بأصابعك، ثم انفخ برفق كأنك تحاول إخراج الهواء من أنفك المغلق، هذا يُساعد على فتح قناة الأذن.

استخدام سدادات الأذن الخاصة بالطيران

تُباع في الصيدليات وتُصمم خصيصًا لتقليل تغيّر الضغط المفاجئ، خاصة في الرحلات الطويلة.

تجنّب السفر وأنت مصاب بالبرد أو الحساسية

إذا كنت تعاني من احتقان أو نزلة برد، فقد يكون انسداد الأذن أسوأ، استخدم بخاخًا أنفيًا قبل الإقلاع بنصف ساعة لتقليل الاحتقان.

تناول أدوية مزيلة للاحتقان (بعد استشارة الطبيب)

يمكنك تناول مضاد احتقان أنفي أو مضغ أقراص خاصة قبل السفر لتسهيل توازن الضغط، خاصة إذا كنت تعاني من مشكلات مزمنة في الأذن.

حافظ على رأسك مرفوعًا أثناء الإقلاع والهبوط

لا تنم ورأسك منحنيًا، بل اجلس في وضع مستقيم لتسهيل توازن الضغط في الأذن.