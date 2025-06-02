شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تمزق كيس المبيض الذى شُخِصت به المغنية مايلى سايرس؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مغنية البوب الأمريكية مايلي سايرس مؤخرًا عن معاناتها من تمزق كيس المبيض خلال حفل أقامته مؤخرًا، وقالت إن المعاناة كانت شديدة وأنها احتاجت إلى عناية طبية طارئة، يقول الأطباء إن أكياس المبيض شائعة جدًا وغالبًا ما تزول من تلقاء نفسها، لكن الأكياس الأكبر حجمًا التي تتمزق قد تُهدد الحياة، بحسب موقع "تايمز ناو".

وقالت سايرس خلال مقابلة تليفزيونية: "مررت بتجربة مؤلمة للغاية في برنامج كنت أقدمه مع [لورن مايكلز] عندما كنت أقدم عرض رأس السنة.. لقد مررت بحالة طبية طارئة، تمزق كيس مبيض.. كان الأمر مؤلمًا للغاية، ومع ذلك قمتُ بالعرض، لكن الأمر كان صعبًا عليّ."

وفقًا للأطباء، تُعدّ أكياس المبيض شائعة، وغالبًا ما تُشفى من تلقاء نفسها، لكن الأكياس الأكبر حجمًا قد تكون مؤلمة للغاية، وفي بعض الحالات، تُشكّل خطرًا على الحياة في حال حدوث تمزق.

ما هي أكياس المبيض؟

أكياس المبيض هي أكياس مملوءة بالسوائل، يمكن أن تتطور على المبيض أو داخله. يقول الأطباء إن معظمها غير ضار ويختفي من تلقاء نفسه، وخاصةً الأكياس الوظيفية التي تتكون أثناء الدورة الشهرية، ومع ذلك، يمكن أن تُسبب بعض الأكياس أعراضًا، خاصةً إذا كبرت أو تمزقت، وقد تتطلب عناية طبية.

علامات وأعراض أكياس المبيض

يقول الخبراء إن أكياس المبيض لا تُسبب دائمًا أعراضًا، ومن المُرجّح ألا تُدركي إصابتكِ بها إلا إذا اكتشفها طبيبكِ أثناء فحص الحوض أو فحص الموجات فوق الصوتية للحوض.

كذلك، أقل من 1% من أكياس المبيض سرطانية، ويمكن للأطباء مراقبة أي أكياس مثيرة للقلق عن كثب لتقليل خطر حدوث مضاعفات.

تشمل بعض علامات وأعراض أكياس المبيض ما يلي:

- ألم في الحوض أو ألم خفيف في الظهر

- شعور بالامتلاء والانتفاخ في أسفل البطن

- دورات شهرية مؤلمة أو غير منتظمة

- صعوبة في التبرز أو الحاجة المتكررة للتبول

في حال تمزق الكيس، قد تشمل الأعراض ما يلي:

- ألم مفاجئ وحاد في الحوض

- انتفاخ البطن

- غثيان وقيء

- دوخة أو إغماء

- انخفاض ضغط الدم أو سرعة ضربات القلب

ويقول الأطباء إن استمرار الأعراض قد يشير إلى حالة تُعرف باسم متلازمة تكيس المبايض، والتي تسبب دورات شهرية غير منتظمة وزيادة في الأندروجينات التي تؤدي إلى حب الشباب الكيسي وصعوبة الحمل وزيادة الوزن.

كيف تعرفين ما إذا كان كيس المبيض خطيرًا؟

ينصح الأطباء بطلب الرعاية الطارئة في حال:



- ألم مفاجئ أو شديد في الحوض والبطن

- ألم مصحوب بحمى وقيء

- علامات نزيف داخلي مثل الإغماء، والضعف، وانخفاض ضغط الدم

- سرعة التنفس أو معدل ضربات القلب

- عادةً ما تكون الأكياس الخطيرة كبيرة أو معقدة أو سريعة النمو، أو تظهر لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

يُقيّم الأطباء عادةً الخطر من خلال نتائج الموجات فوق الصوتية، وفحوصات الدم مثل CA-125، وتقييم الأعراض.