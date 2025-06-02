شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: واحد من كل 10 آباء يعانون من أزمات نفسية قبل ولادة أطفالهم والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان، عن أن واحدة من كل خمس أمهات تعانى من قلق أو اكتئاب ما بعد الولادة، لكن تلك المشكلة لا تقتصر على الأمهات الجدد فقط، حيث يعانى أيضًا واحد من كل 10 آباء من أزمات نفسية قبل وبعد ولادة أطفالهم.

وأوضح التقرير، الذى أعدته جاكي ماكدونالد، الأستاذة المساعدة في جامعة ديكين، ومنسقة الاتحاد الأسترالي لأبحاث الأبوة، أنه يوجد في أستراليا نظام لفحص الصحة النفسية للسيدات، بدءًا من تأكيد الحمل وحتى التطعيمات الروتينية لأطفالهن، رغم ذلك لا تزال الصحة النفسية للأمهات تُمثل مشكلة خطيرة، في حين لا يوجد مثل هذا النظام للأباء.

وأشارت إلى أن واحدًا من كل عشرة آباء تقريبًا، يعاني من مشاكل صحية نفسية خطيرة في الفترة التي تسبق ولادة طفله وبعدها، كما تُظهر أن آثار ذلك لا تقتصر على الآباء فحسب، بل تمتد إلى باقى أفراد الأسرة، قائلة: "ليس لدينا مجتمعٌ يُقدِّم الدعم للآباء كما نفعل مع الأمهات في المراحل المبكرة، بل إنَّ اللغة السائدة هي أنَّ الآباء هم الداعمون للأمهات، ولا يوجد نقاش حول من يُقدِّم الدعم للآباء".

وقال ريتشارد فليتشر، مدير برنامج أبحاث الآباء والأسر في جامعة نيوكاسل، أن تجربة الأب لأول مرة، تشبه أن تكون في الصحراء دون أن تدرك حتى مدى عطشك، ولكن لا يوجد ماء في أي مكان.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على أستراليا فقط، حيث أجرت الدكتورة شارين بالدوين مراجعة منهجية للصحة النفسية في فترة ما حول الولادة في المملكة المتحدة عام 2018، والتي أظهرت أن أكثر ما يلفت الانتباه هو شعور الرجال بالإهمال أو الإقصاء في فترة ما حول الولادة، والذين يواجهون تحديات مرتبطة بتغيرات في هويتهم وعلاقاتهم، وضغوطًا مالية، وتوازنًا بين العمل والحياة.

وأوضحت أن الأسر تعمل كنظام كامل، وإذا كان أحد أجزاء هذا النظام يعاني بشدة، فلن يعمل باقي النظام بنفس الكفاءة، لذلك إذا استطعنا رعاية الأب، فسيكون الأب مصدر رعاية أفضل، ويصبح شريكًا في نظام الرعاية الصحية في دعم الأم والطفل.