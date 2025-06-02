شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف التركيز والمناعة.. أبرز مخاطر تخطى الوجبات والان مع تفاصيل الخبر

عندما تحرم جسمك من الوجبات وتتخطاها فأنت بذلك تمارس سياسة تجويع خطيرة غير صحية وغير مدروسة، وبالتالي تحرم جسمك من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن المطلوبة لتعزيز الطاقة وتقوية المناعة، ولكن عندما تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا يعمل على تنظيم وجباتك فيساعد ذلك على الوقاية من الأمراض وتحسين المناعة والتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي.

فعندما تتخطى وجبة الإفطار على سبيل المثال سوف تشعر بحالة الخمول والهزلان والضعف على مدار اليوم، وسوف يضطرب سكر دمك، وتشعر بالجوع الشديد لاحفا ما يهدد وزنك.

أسباب تخطي الوجبات

وفقًا لتقرير نشر في موقع Healthshots الطبي، فإن بعض الأشخاص يتخطون الوجبات لأسباب معينة مثل:

اضطراب عملية الأيض أو التمثيل الغذائي والاحتفاظ بالدهون بدلاً من حرقها، مما يجعل التحكم في الوزن أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

اضطرابات في مستويات الطاقة، فتنخفض بشكل كبير ويصبح الشعور بالتعب والضعف وانخفاض الوظائف الإدراكية أمرًا طبيعيًا.

تقلبات حادة في المزاج والانفعال والعصبية.

اضطرابات في مستويات السكر في الدم.

صعوبة في التركيز والتذكر والانتباه واضطرابات فى الوظائف الإدراكية للمخ.

الإفراط في تناول الطعام عند الجوع، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الوجبات واضطراب السعرات الحرارية واضطراب الهضم بشكل عام.

النقص في العناصر الغذائية، مما قد يسبب مشكلات صحية مثل فقر الدم وضعف العظام وغيرها.

ضعف في المناعة وانخفاض فيها، يكون المريض عرضة لأنواع العدوى المختلفة، لإن اضطراب مواعيد الطعام تؤثر سلبا على دفاعات الجسم.

اضطرابات في الجهاز الهضمي قد تؤدي إلى تقلصات وانتفاخات وإمساك.

الآثار الجانبية لتخطي الوجبات