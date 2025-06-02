أجمل أسماء بنات غريبة ونادرة حسب الأحرف الأبجدية العشرة الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 12:00 مساءً - يميل الكثير من الآباء والأمهات إلى تسمية بناتهن أسماء بنات غريبة ونادرة؛ حيث يجدون فيها عمقاً في المعنى، وقوة في التعبير، ويأملون أن تكون هاتان الصفتان، من مميزات شخصية الفتاة عندما تكبر، لهذا جمعنا لكِ العديد من الأسماء حسب آخر عشرة حروف أبجدية، والجميل في هذه الأسماء أنه رغم غرابتها وندرتها إلا أن طريقة لفظها سهلة جداً، إلا ما ندر منها.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف الغين

غدق

غدق: أصل الاسم عربي، ويعني المطر الكثير



أصل الاسم عربي، ويعني المطر الغزير، والماء الوفير، الماء الغدق: هو الكثير في لغة العرب. ومنه الغيداق للماء الكثير وللرجل الكثير العدو، والكثير النطق. ويقال: غدقت عينه تغدق أي هطل دمعها، أو كثر ماؤها فهي غدقة وأغدقت إغداقاً كذلك.

غاية

أصل الاسم عربي، ويعني مدى كل شيء وأقصاه، والمنتهى، والهدف، والرَّاية، والسِّمة، والقصبة التي تُصاد بها العصافير، والطير المرفرف.

غراء

أصل الاسم عربي، يطلق على الإناث، ويعني السيّدة الشريفة، وكريمة الأفعال، والبيضاء، وذات الغرّة، والأيام شديدة الحرّ.

غصن

أصل الاسم عربي، اسم "غصن" يعني فرع الشجرة، وهو جزء خشبي يخرج من ساق الشجرة. يمكن أن يكون الغصن كبيراً أو صغيراً، دقيقاً أو غليظاً، فالغصن ما تشعَّب من ساق الشجر.

غصوب

اسم "غصوب" هو اسم علم مؤنث عربي، ومعناه هو "آخذة الشيء ظلماً" . ويُشير إلى المرأة التي تأخذ ما لا يحق لها، أو التي ترتكب فعلاً غير قانوني أو غير عادل وتأخذ ما تريد بالقوة.

أسماء بنات تركية جميلة تناسب العام الجديد 2025 حسب الحروف الأبجدية.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف الفاء

فايزية

فايزية: المنتصرة، الناجحة



اسم آخر مشتق من الفائزة، ويعني "المنتصرة، الناجحة، أو المحسنة". وغالباً ما يُطلق اسم "فايزية" على الفتيات في المجتمعات التقليدية.

فاختة

اسم علم مؤنث عربي، ويعني نوعاً من الحمام البَّري المطوَّق، وسمي بذلك؛ لأن لونه يشبه الفخت أي ظل القمر.

فادا

أصل الاسم ألماني، يطلق على الإناث، ويعني الحاكم الشهير، وهو اسم بسيط في نطقه وكتابته ونادر الانتشار.

فاريهان

اسم تركي مميز يطلق على الإناث، ويقال إنه يعني ملكة الزهور، ويعد من أسماء البنات الجديدة وغير المنتشرة. وله معنى آخر فارسي مأخوذ من باريهان، وينقسم إلى باري أي حورية، وهان أي خان بمعنى الملكة، وبذلك يعني ملكة الحور.

فايا

اسم من أصل سرياني يُطلق على الإناث، ويعني الفتاة شديدة الجمال، وهو مشتق من كلمة فايوتا أي الجمال.

فرعاء

اسم عربي يُطلق على الإناث، ويعني فائقة الجمال وكثيرة الشعر، وكذلك يعني الطويلة، وهي صفات حسنة للفتيات.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف القاف

قلوب

قلوب: جمع قلب أي الفؤاد

أصل الاسم عربي، يطلق على الإناث، وهو جمع قلب أي الفؤاد، وهو اسم قديم لكنه غير منتشر في بعض الدول العربية.

قمراء

من أجمل أسماء البنات النادرة، فهو مأخوذ من اسم قمر، ولكنه أرقى وأفضل في النطق ويجذب الانتباه أكثر، ومعناه هو البدر عند اكتماله.

قزحيا

أصل الاسم عربي، من قزح: القِزْحُ أيّ بزر البصل، والقَزْحُ: التابل، وقزَّح الحديث: زَيَّنهُ، وقَزَحَ الشيء: ارتفع. القُزْحَة: خيوط قوس قزح، وقوازح الماء: فقاعاته، وقُزح: اسم جبل بالمزدلفة، وقزحية: عشيرة عربية.

قصواء

أصل الاسم عربي، وهي مؤنث الأقصى: أيّ الأبعد، وناقة قصواء: المقطوعة طرف الأذن، وكانت تلقب فيها الناقة عند العرب القدماء.

قوت

اسم عربي يطلق على الإناث، ويعني الغذاء لجميع المخلوقات، وهو اسم بسيط في كتابته، وغير منتشر بصورة كبيرة. وصاحبة اسم قوت تتمتع بشخصية طيبة القلب، تحب مساعدة الناس، وهي كريمة بدرجة كبيرة وتحب الحياة المستقرة.

قماشة

أصل الاسم عربي، يطلق على البنات، وهو قُماش كلّ شيء: فتاته، وقُماش الناس: رذالتهم، وقماش البيت: أمتعته، وقُماش الثوب: نسجه.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف الكاف

كابر

كابر: ويعني كبيرة المكانة بين الناس



اسم يطلق على البنات، ويعني كبيرة المكانة بين الناس. والتي توارثت المجد، باختصار، اسم "كابر" يعكس فكرة الرقي، التميز، والاحترام.

كابية

أصل الاسم عربي، ويعني المرتفع، والتراب الذي لا يستقر على وجه الأرض، والجمر الذي خمدت ناره، والمتعثّر والمنكبّ على وجهه. يُقال: فلان كَابِي الرماد أي عظيم الرماد، وكناية على أنه مضياف كريم. النار الكَابِيَة: أيّ الجمر تحت الرماد، والرغوة، والمرأة الكابية: هي التي تدعى إلى الخير فلا تجيب.

كاتري

أصل الاسم يوناني، مأخوذ من اسم كاترين ويعني الطاهرة، الصافية، النقية، والنظيفة، وتعني النقاء من الذنوب، وهو من الأسماء المميزة والنادرة الانتشار.

كاجول

أصل الاسم هندي، يطلق على الإناث، ويعني الكحل الذي يستخدم في مكياج العين، وهو اسم مميز في معناه ويوحي بالجمال.

كارلي

أصل الاسم أجنبي، وأميركي تحديداً ويعني قوة المرأة أو المرأة المفعمة بالأنوثة، وذلك في حالة كتابته (Karlie)، أما اسم (Carly) فيعني البطلة الصغيرة.

كارميليتا

أصل الاسم إسباني يطلق على الإناث، ويعني القصيدة الصغيرة، وهو اسم غير منتشر في الدول العربية.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف اللام

ليا

ليا: الأرض البعيدة عن الماء

اسم "ليا" اسم عربي مؤنث له معنيان رئيسيان: أولاً، يعني "شيء شديد البياض، وتُوصف به المرأة". ثانياً، يعني "الأرض البعيدة عن الماء" الأرض الفقيرة في الماء، أو الحمص الأبيض.

لدن

اسم "لدن" هو اسم عربي يعني "من عند الله" أو "من قبل الله". يرتبط الاسم باللطافة، واللين، والنعمة الربانية. يمكن أن يُستخدم الاسم أيضاً للإشارة إلى المكان الذي يأتي منه الشيء، كما في قول "من لدني" أي "من عندي".

لامية

اسم مؤنث عربي مأخوذ من اسم لمياء وله نفس المعنى، الفتاة ذات الشفاه الداكنة، ويُقال إن حاملة هذا الاسم تتمتع بطيبة القلب وحب الخير عند الأطفال والذكاء والأناقة.

ليليت

اسم "ليليت" له معانٍ مختلفة ومعناه "مخلوقات الليل"، "وحش الليل"، "عجوز الليل"، أو "بومة الصراخ".

لآلئ

أصل الاسم عربي، يطلق على الإناث، وهو جمع (لؤلؤ)، أي الدرر الثمينة. واللؤلؤ هو حجر كريم صدفي ويتميز بألوانه الناعمة، وأبرزها اللون الأبيض.

لارانا

أصل الاسم لاتيني، مأخوذ من اسم لاران، وأصله من اسم لارا، ويعني النخبة أو الطبقة الراقية والسامية، وله معنى آخر وهو النجمة التي تضيء في السماء.

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أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف الميم

ميهاف

ميهاف: أحجار الشاطئ



قد يكون هذا الاسم من أغرب وأندر أسماء البنات على الإطلاق، والأغرب أن له أصولاً عربية، ومعناه أحجار الشاطئ.

ميفاء

اسم عربي مؤنث، ويعني "الممر العالي أو المرتفع" أو "المرتفع المشرف" أو "المكان المرتفع الذي يطل على غيره". في بعض السياقات، قد يُستخدم أيضاً للإشارة إلى "غطاء التنور" أو "بيت يطبخ فيه الآجر". لكن معروف بمعنى كثيرة الوفاء التي لا تعرف الخداع أبداً.

ماس

اسم "ماس" يعني "اللامس" أو "الذي يلامس". يمكن أن يشير إلى الشخص الذي يلمس شيئاً ما. كما يمكن أن يشير إلى خط أو منحنى أو سطح يلامس شيئاً آخر دون أن يتقاطع معه. في سياق اللغة العربية، يمكن أن يشير "ماس" أيضاً إلى صيغة مبالغة من الفعل "ماسا"، بمعنى "مختال متبختر".

ميلاء

اسم عربي مؤنث، ويعني الاسم "الشجرة الكبيرة ذات الأفرع المائلة". أيضاً، يمكن أن يشير إلى المرأة التي تعيش في مدينة مليئة بالشتاء، أو تعني "أكثر الناس حزناً"، وقد يُستخدم اسم "ميلاء" للإشارة إلى امرأة جميلة لقب يُطلق على الفروع المائلة في الأشجار.

مائسة

اسم "مائسة" يعني "المتبخترة" أو "المتمايلة". وهو اسم مؤنث مشتق من الفعل "ماسَ" الذي يعني المشي يتمايل ويتبختر. يمكن اختصاره أحياناً إلى "مايسة" أو "مَيسة"، وهو من الأسماء النادرة التي تُشير إلى الأنوثة.

مآثر

اسم عربي بالجمع، مفرده "مأثرة". يُطلق على الإناث، ويعني الأعمال الطيبة والفضائل الموروثة، والأفعال الحميدة التي تترك أثراً محموداً. يمكن أن يكون اسم علم مؤنث.

هل تحبين الاختيار من بين أجمل أسماء بنات حسب الفصل؟

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف النون



نمار

يشير إلى الماء الذي يفيض نقاءً ووضوحاً

جمع نمر، وهو اسم بنت عربي أصيل، وهو مشهور أيضاً في أغلب البلدان للذكور، كما يشير إلى الماء الذي يفيض نقاءً ووضوحاً.

نهار

اسم عربي يطلق على البنات والصبيان، ومعناه "اليوم" أو "الفترة الزمنية بين شروق الشمس وغروبها". يعني أيضاً الضياء أو البساط ما بين شروق الفجر وغروب الشمس.

ناثرة

أصل الاسم عربي، هو مؤنث اسم ناثر، ويعني منْ تجيد الكتابة والنثر، وكذلك منْ تقوم بنثر الشيء، مثل ناثرة الورود أي التي تنشر الورود في المكان. ناثرة العطر أي من تنشر رائحته الطيبة، وناثرة الخير هي التي تجعل الخير يعم على الجميع.

ناردا

أصل الاسم يوناني، يطلق على الإناث، ويعني العبق أو العطر أو الأريج، وهو اسم مميز في معناه وغير منتشر في الدول العربية.

ناروا

اسم أجنبي من اللغة الباسكية يطلق على الإناث، ويعني الوفيرة، وهو من الأسماء الجديدة والبسيطة في النطق والكتابة.

ناشا

أصل الاسم أجنبي وهو اسم إفريقي تحديداً يطلق على الإناث، ويعني الفتاة التي ولدت في موسم الأمطار والشتاء، وهو اسم بسيط وجديد.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف الهاء

هيوبة

هيوفة: الفزع، المخافة



اسم "هيوبة" اسم عربي مؤنث، ومعناه هو "المهابة، الإجلال، الاحترام، الحذر، الفزع، المخافة" وهي الخائفة أو التي تصيح.

هايلان

اسم غير شائع مستوحى من أسماء أخرى ذات معانٍ مماثلة، مثل "هيلين" أو "إيلين"، اللذين يعنيان "الضوء" أو "النور". قد يكون أيضاً اسماً مستوحى من أسماء كردية مثل "هيليان"، والتي تعني "العش".

هاتن

أصل الاسم عربي، يطلق على البنات وهو من فعل (هتن)، ومن معانيه المنصب أو الهاطل من المطر. يقال (سحاب هاتن)، أي ذو مطر منصب.

هادة

أصل الاسم عربي يطلق على الإناث، ويعني الرعد، وهو من الأسماء الجديدة وغير المنتشرة في الدول العربية.

هارلين

أصل الاسم إنجليزي ويعني الأرض الرمادية أو أرض الجيش، وهو اسم مميز وغير منتشر يمكن أن يطلق على الذكور أو الإناث.

هاميس

أصل الاسم فرعوني قديم يطلق على الإناث، وهو اسم لملكة فرعونية شهيرة، ويرمز للجمال والقوة.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف الواو

ورقاء

ورقاء: يشير إلى "الحمامة"



اسم "ورقاء" اسم عربي يطلق على الإناث، ومعناه الأساسي هو "المرأة التي تبتسم أو تضحك". كما أنه يمكن أن يشير إلى "الحمامة" أو "شجرة الورق".

وهدة

اسم "وهدة" من الأصول العربية، ويعني "منخفضاً أو وادياً منخفضاً". وفقاً لقاموس المعاني و"وهدة" تشير إلى أرض منخفضة أو هوة في الأرض، خاصةً تلك التي تكون نتيجة لتسرب المياه أو السيول.

وضاء

اسم عربي، يطلق على البنات، ومشتق من الوضوء، وهي الفتاة الطاهرة التي تتوضأ باستمرار.

وجنة

اسم "وجنة" هو اسم عربي يطلق على الإناث، ومعناه باللغة العربية هو "الخد" أو "الجزء المرتفع من الخد". الجمع هو "وجنات". صاحبة الخد المرتفع.

واندا

أصل الاسم ألماني يطلق على الإناث، ويعني الراعية، ويعد من الأسماء الجديدة وغير التقليدية، لكنه غير منتشر في كثير من الدول.

وثاق

أصل الاسم عربي، وهو مصدر (واثق)، ومن معاني هذا الاسم ما يشد به من قيد أو حبل. أو ما يدل على الثقة والاعتماد. يمكن أن يشير أيضاً إلى العهد أو الاتفاقية التي تعني التزاماً.

وجدة

أصل الاسم عربي، مأخوذ من اسم وجد، ويعني الشغف والحب، وهو اسم يطلق على الإناث ويتميز بعدم انتشاره.

أسماء بنات غريبة ونادرة تبدأ بحرف الياء

يالينا

يالينا: ويعني الضوء الساطع واللمعان



أصل الاسم يوناني، مأخوذ من اسم يالين أو هيلين، ويعني الضوء الساطع واللمعان أو الإشراق، وهو من أسماء البنات الجميلة وغير الرائجة.

ياسيم

أصل الاسم تركي، يطلق على الإناث، ويعني حجر اليشم، ويعني الفتاة الأكثر جمالاً، وهو من الأسماء المميزة والمختلفة.

ياليز

أصل الاسم تركي، يطلق على الإناث، ويعني الجميلة، المشرقة، المتوهجة، والساطعة، وهو من الأسماء التركية المميزة وغير المنتشرة في الدول العربية.

يامنة

أصل الاسم عربي، تعني المباركة فهي تأتي من اليمن أي البركة والخير، واليامنة هي التي تستخدم يدها اليمنى في مختلف أعمالها.

يسينيا

أصل الاسم إسباني، ويعني النمط الزهري أو المزهرة، وهو اسم رقيق وجديد يطلق على الإناث.

يقين

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور والإناث، ويعني العلم الراسخ والشيء المؤكد، والمعرفة عن حق، وقد ذكر اسم يقين في سورة الحجر. وهو من الأسماء ذات المعاني الجميلة.

أسماء بنات حلوة وناعمة 2025 حسب الأحرف الأبجدية