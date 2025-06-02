شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس بألم فى المعدة بعد شرب المياه.. فتش عن هذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

الماء هو الصديق الأول للجسم والأمعاء، فشرب الماء لا يسبب مشاكل معوية في معظم الأوقات، إلا أنه قد يكون إشارة لمشكلة ما تعانيها في جهازك الهضمي، في بعض الأحيان قد يعاني البعض من ألم في المعدة فور تناول المياه.

أسباب ألم المعدة عند شرب المياه

يوضح تقرير نشر في موقع usenourish أن هناك الكثير من الأسباب لهذا الشعور، منها:

تلوث مياه الشرب ذاتها: يمكن أن تكون المياه التي تتناولها من مصدر ملوث، وبالتالي قد تسبب ألمًا في معدتك، فقد تكون محتوية على بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات لأي سبب من الأسباب، وكلها تكون غير مرئية للعين.



شرب المياه بسرعة شديدة: أحد أهم الأسباب لآلام المعدة المفاجئة أثناء شرب المياه، وإذا لم تكن لديك حساسية تجاه المواد المضافة، فقد يسبب لك ذلك ألمًا في المعدة عند ابتلاع المياه بشكل سريع، وقد يشارك أيضًا بالغثيان.



متلازمة القولون العصبي: أحد أهم الأسباب، وقد يتسبب شرب المياه في هذه الحالة في ألم في البطن وتشنجات.



قد يعاني مريض ارتجاع المريء أيضًا من ألم عند شرب المياه أو حرقة شديدة أو ألم في الصدر أو طعم حمضي في الفم بعد تناول المياه.



القرحة المعوية: قد تعطي إنذارًا بالإصابة بها إذا كنت تتناول المياه أو الأدوية أو الأكلات وتشعر بألم في المعدة وانتفاخ وتجشؤ.



شلل المعدة: أحد أهم مسببات ألم المعدة عند شرب المياه.

كيفية الوقاية

لابد من: