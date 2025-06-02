شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض أقل شهرة لانقطاع الطمث عند النساء.. صعوبة التنفس أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

ارتبط انقطاع الطمث لدى النساء بالهبات الساخنة والتعرق الليلي وتقلبات المزاج، لكنّ هناك جانبًا مظلمًا من الأعراض نادرًا ما يتم الحديث عنه، رغم تأثيره العميق على جودة حياة النساء في هذه المرحلة، وكشف الخبراء عن مجموعة من الأعراض غير المألوفة، قد تدفع البعض للقلق من أن هناك شيئًا غير طبيعي يحدث، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض أقل شهرة لانقطاع الطمث، بحسب موقع تايمز ناو.

سن اليأس قد يستمر أكثر من عقد

تشير الدراسات إلى أن أعراض انقطاع الطمث قد ترافق المرأة لأكثر من عشر سنوات، والأسوأ أن نصف النساء اللواتي شملهن استطلاع حديث قلن إنهن لم يشعرن بالاستعداد لهذه المرحلة، بل لم يدركن أن ما يعشنه هو بداية سن اليأس إلا بعد سنوات من ظهور الأعراض الأولى.

الأطباء يؤكدون أن هذه المرحلة شخصية للغاية، فلا توجد تجربة واحدة تنطبق على الجميع، بعض النساء يعانين من الأرق والتعرق، وأخريات يشعرن بقلق مفاجئ أو ضباب في التفكير. لكن الأعراض التي لا يعرفها الكثيرون قد تكون الأكثر إرباكًا.

أعراض غير تقليدية.. لكنها حقيقية

صعوبات في التنفس: شعور مفاجئ بعدم القدرة على التنفس بعمق، أو ضيق في النفس دون سبب واضح.

الكتف المتجمد: ألم وتيبس في مفصل الكتف يعيق الحركة.

حرقان في الفم: شعور بالحرارة أو الحموضة في الفم واللسان.

صدمات كهربائية: إحساس غريب يشبه الصعقة المفاجئة في أنحاء مختلفة من الجسم.

طنين الأذن: صوت داخلي مزعج يأتي ويذهب بلا تفسير.

اضطرابات في التوازن والوعي المكاني.

تغيرات في التذوق ورائحة الجسم.

مشاكل الأسنان واللثة: كالألم عند المضغ أو التهابات غير مبررة.

الهبات الباردة: بعكس الهبات الساخنة، وهي شعور مفاجئ بالبرودة الشديدة.

وخز في الأطراف أو زحف على الجلد.

مشكلات هضمية: مثل الانتفاخ، الغثيان، الإمساك أو الإسهال.

ظهور حب الشباب بعد سن الأربعين.

جفاف العين والفم، والتهابات متكررة في المسالك البولية.

كدمات تظهر بسهولة وتقلبات في ضغط الدم أو الكوليسترول.

هذه الأعراض قد تُشعِر المرأة بالوحدة، لكنها في الواقع شائعة أكثر مما نظن. والاعتراف بها هو أول خطوة نحو تقديم دعم أفضل للنساء في هذه المرحلة.