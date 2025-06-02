شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وأسوأ المشروبات لمريض القولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

عندما تصاب بمتلازمة القولون العصبي، فعليك أن تعي كيفية التعايش مع هذه المتلازمة التي قد تسبب بعض التقلصات وآلام البطن والانتفاخات وصعوبات الهضم المختلفة، ووفقًا لتقرير نشر في موقع usenourish، فإن هناك الكثير من الخيارات من الأطعمة والمشروبات يمكن أن تؤثر على أعراض القولون العصبي بالسلب، مثل المشروبات الغازية والقهوة وغيرها، ولكن عندما يتعلق الأمر بتجنب نوبات القولون العصبي، فعليك الاستمتاع بالعديد من المشروبات المفيدة للأمعاء وصحتها، مثل المنتجات الألبان الخالية من اللاكتوز وبعض أنواع الشاي الصحية، وهذه المشروبات تساعد على ترطيب الجسم وتقلل من التقلصات والتشنجات والانتفاخات وتقلل الغازات أيضًا.

حليب البقر الخالي من اللاكتوز الذي يحتوي على فيتامين ب12 والكالسيوم وفيتامين د والبروتين، وهو سكر طبيعي موجود في حليب البقر يقلل الشعور بالغازات والانتفاخات.



الحليب النباتي الذي يعد أحد أهم أنواع الحليب، مثل حليب اللوز وحليب الصويا وغيرها، وحليب جوز الهند أيضًا. لأن منتجات الحليب النباتية لا تحتوي على نفس العناصر الموجودة في حليب البقر، ولذلك فهي تمد الجسم بفيتامين أ والكالسيوم وتقلل من أعراض القولون العصبي.



بعض المشروبات المنزوعة الكافيين مثل القهوة والشاي قد تساعد على التخلص من أعراض القولون العصبي وتقليلها نسبيًا.



مشروبات البروبايوتك مثل المشروبات المصنعة من الزبادي، وهي كائنات حية تشتهر بتعزيز صحة المناعة وخاصة مناعة الجهاز الهضمي.



عصائر الفاكهة والخضروات الصحية التي تعزز من حركة الأمعاء وتقليل أعراض متلازمة القولون العصبي، مثل الشمام والعنب والأناناس والرقي والبرتقال والجزر والخيار والعنب، فالعصائر الخضراء طريقة رائعة لإضافة الفيتامينات والمعادن للنظام الغذائي.

حليب البقر المحتوي على اللاكتوز.

كل المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

المشروبات الغازية.

بعض عصائر الفاكهة مثل التفاح والمانجو والخوخ.

أفضل المشروبات لمرضى القولون العصبيأسوأ المشروبات لمتلازمة القولون العصبي