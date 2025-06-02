شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عندما تشرب العصير الأخضر كل صباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

العصير الأخضر من أفضل المشروبات وأكثرها تغذيةً، إذ يُساعد على زيادة نسبة الحديد وفيتامين ك في الجسم، ووفقًا للخبراء، تُعدّ هذه العناصر الغذائية الأفضل لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتقوية العظام، العصائر الخضراء تحتوي على مضادات الأكسدة والعناصر المغذية التي تعزز المناعة، بحسب موقع تايمز ناو.

ينصح العديد من خبراء التغذية بشرب عصير أخضر كل صباح لدعم صحة الجسم بطرق متعددة، ويمزج هذا العصير الأخضر بين الخضراوات الورقية والفواكه الموسمية، ويحتوي أيضًا على الحليب والزبادي وزبدة المكسرات والبذور.

لماذا يجب عليك شرب العصائر الخضراء يوميًا؟

يعتقد الخبراء أن الكثيرين يجدون صعوبة بالغة في تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف يوميًا. لذا، يُمكن لعصير أخضر أن يُساعد في دمج هذه المجموعات الغذائية الأساسية في نظامك الغذائي بسهولة.

يحتوي العصير الأخضر دائمًا على كمية وفيرة من الخضراوات الورقية الخضراء كالسبانخ والجرجير والكرنب، بالإضافة إلى فواكه أخرى غنية بالعناصر الغذائية. من فوائد شرب العصير يوميًا:

يعزز الهضم

تزدهر بكتيريا أمعائك بالألياف، التي لا يمكنك الحصول عليها إلا من النباتات. ووفقًا للدراسات، فإن تناول 30 نوعًا أو أكثر من الأطعمة النباتية أسبوعيًا قد يُحسّن ميكروبيوم الأمعاء لديك مقارنةً بمن يتناولون 10 أنواع أو أقل. بتناول عصير نباتي، يمكنك الحصول على كمية جيدة من الألياف التي تُسهّل عملية الهضم وتُعزز صحة الأمعاء.

يساعد في إنقاص الوزن

يُساعد تناول العصائر الخضراء على الفطور أو كوجبة خفيفة صباحية على استبدال الخيارات عالية السعرات الحرارية التي قد تكون أقل تغذية.

بفضل الألياف الموجودة في الفاكهة والخضراوات والبروتين الموجود في الحليب أو الزبادي، تُشعرك العصائر الخضراء بالشبع، مما يُقلل من جوعك ويُساعد على إنقاص وزنك.

الحفاظ على مستويات السكر في الدم

الارتفاع السريع في سكر الدم، كالذي يحدث نتيجة تناول وجبة إفطار أو مشروب أو وجبة خفيفة غنية بالسكر، قد يُسبب انهيارًا في الجسم، ويتركك تشعر بالتعب. مع ذلك، يُعدّ شرب عصير أخضر خيارًا أفضل، إذ يحافظ على مستويات السكر في الدم.

يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء

تناول مزيج من الفاكهة والخضراوات والألياف والزبادي يحافظ على صحة أمعائك بطرق عديدة. هذه الأطعمة تمنع الإمساك وتوفر عناصر غذائية يمكن امتصاصها بسرعة وكفاءة في الجهاز الهضمي. تساعد الألياف والبروبيوتيك في الحفاظ على بكتيريا الأمعاء - وهي مجموعة من الميكروبات التي تعيش في أمعائك للمساعدة في الهضم ووظائف أخرى.

يدعم الصحة العقلية

يمكن للخضراوات الورقية الخضراء أن تُحسّن صحتك النفسية ومزاجك. تناول المزيد من الخضراوات والفواكه يحمي من الاكتئاب، ويُخفّف التوتر، ويُعزّز الشعور بالتفاؤل والثقة بالقدرة على تحقيق الأهداف.

يحمي الصحة الإدراكية

يشمل الإدراك الذاكرة والتركيز والقدرة على اتخاذ القرارات والتفكير في مفاهيم معقدة. ووفقًا للخبراء، تحتوي العصائر الخضراء على عناصر غذائية من الخضراوات والفواكه تساعد على حماية الدماغ من التلف الخلوي.

هل هناك آثار جانبية للعصائر الخضراء؟ نقص البروتين والدهون

هناك العديد من المكونات الموجودة في العصائر الخضراء التي قد تختفي، مثل البروتين والدهون، والتي تعد أيضًا مواد ضرورية لصحتك.

قد يكون منخفضًا جدًا في السعرات الحرارية

قد تكون العصائر الخضراء منخفضة السعرات الحرارية لدى الكثيرين. إذا كنت تستبدل وجباتك بعصير منخفض السعرات الحرارية، فقد لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية التي تزودك بالطاقة.

عالية السكر

تحتوي بعض العصائر على سكر مُضاف، وهو أقل فائدةً بكثير من السكريات الطبيعية المُستقاة من الفاكهة. يُمكن للسكريات المُضافة أن تُعطّل عملية أيض الجلوكوز، بل وقد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

