ما الأخطاء التي قد تقعين فيها عند تقديم لحوم العيد لأطفالك؟

ما الخطأ الذي تقع به الأم عند تقديم اللحوم لطفلها ويقلل من فوائدها؟

اللبن الزبادي

توقفي عن تقديم منتجات الألبان على مائدة الطعام التي تحتوي على اللحوم؛ حيث تقوم الكثير من الأمهات بإضافة أطباق صغيرة من الروب؛ أي اللبن الزبادي، مع أطباق اللحوم بالإضافة لأطباق السلطة الخضراء، وإذا كانت السلطة الخضراء مفيدة وتمنع حدوث الإمساك بسبب الألياف المتوافرة فيها؛ فإضافة أطباق اللبن الزبادي مع اللحوم تؤدي إلى منع امتصاص الجسم لعنصر الحديد المتوافر بكثرة في اللحوم الحمراء، وحيث إن منتجات الألبان عموماً كمصدر غني للكالسيوم لا يجوز تقديمها مع مصادر الحديد سواء الغذائية أو الدوائية.

توقفي عن تقديم مشروب الشاي الذي تفضل الأمهات تقديمه لكي لا يُصاب أطفالها بالمغص وتضيف له أوراق المريمية أو النعناع، وذلك بعد تناول وجبة اللحوم أيام العيد؛ حيث يؤدي شرب الشاي بعد الوجبات مباشرة أو خلالها إلى منع امتصاص عنصر الحديد، وتُعَدُّ هذه النصيحة ضمن نصائح للتعامل مع نقص الحديد لدى الأطفال الذي يعود لممارسات غذائية خاطئة، كما أن شرب الشاي مع أو بعد تناول اللحوم يزيد من فرص التعرض للإصابة بالإمساك، وهو شكوى شائعة خلال أيام العيد.

امتنعي تماماً عن تقديم المشروبات الغازية بكل أنواعها؛ حيث إن هذه العادة التي تتبعها العائلات عند تناول الطعام المحتوي على الدهون، على سبيل تسهيل الهضم، هي عادة خاطئة تماماً؛ فعلى العكس تماماً من هذا المعتقد، جميع المشروبات الغازية بكل أنواعها ومسمياتها تؤدي لمشاكل هضمية، ومنها عسر الهضم وسوء الامتصاص، وينطبق الأمر نفسه على العصائر المصنعة التي يجب عدم تقديمها مع لحوم العيد المطبوخة أو المحمرة، ويفضل تقديم الماء فقط بوصفه مشروباً على المائدة.

عوارض صحية متوقعة قد تصيب طفلك خلال أيام العيد

طفل يأكل لحوماً مصنعة

توقعي أن يُصاب الطفل بالإمساك بسبب كثرة تناول اللحوم التي تحتوي على البروتين والدهون ولا تحتوي على الألياف التي تسهل الهضم، كما أن الإكثار من تناول اللحوم مع تناول الحلوى والسكريات تؤدي لإصابة الطفل بالتلبك المعوي والمغص وألم القولون.

توقعي أن يتعرض الطفل لما يُعرف بحساسية الشوكولاتة بسبب كثرة تناولها بأشكال مختلفة ومن دون ضوابط بحيث تحل محل الوجبات الرئيسية؛ ما يؤدي لظهور الحساسية الجلدية، وقد تظهر أعراض أخرى للحساسية بسبب الإكثار من تناولها.

لاحظي أن طفلك خلال أيام العيد قد يُصاب بألم الأسنان المفاجئ بسبب عدم حرصه على غسل أسنانه بعد كل وجبة بالفرشاة والمعجون، وكثرة تناول الأطفال لأنواع مختلفة من الحلوى وكعك العيد تؤدي لتراكم الطعام بين الأسنان واللثة؛ ما يؤدي لالتهاب اللثة وشعور الطفل بالألم.

اعلمي أن مشروب عصير الليمون المنعش على الرغم من فوائده الصحية الكثيرة وغناه بفيتامين سي على وجه الخصوص؛ لا يُعَدُّ خياراً جيداً لتقديمه مع اللحوم لطفلك، كما أنه يجب عدم تقديم الماء بكثرة خلال تناول اللحوم؛ لكي لا يتعرض الكبار أو الصغار لما يُعرف باستسقاء البطن.

احرصي على تقديم الفواكه والخضروات لأطفالك خلال أيام العيد، حيث تغفل الأمهات عن تقديمهما للأطفال فتزيد فرص الإصابة بالإمساك بسبب كثرة تناول اللحوم والخبز والمعجنات، ولذلك تُعَدُّ الألياف الغذائية وجبة يومية من أفضل الطرق الطبيعية لعلاج الإمساك عند الأطفال، ويتعرض الأطفال لحدوث نقص في عناصر غذائية ضرورية غير الحديد، وقد يتعرض الطفل إلى خطر ارتفاع البروتين والإصابة بما يُعرف بالزلال الذي يظهر في الفحص المخبري لعينة من بول الطفل، حيث يؤدي ذلك إلى ترسب حمض اليوريك في الكليتين؛ ما يعرض الطفل للمعاناة من التهابات البول المؤلمة وزيادة فرص تكون الأملاح والحصى مستقبلاً.

انصحي طفلك بضرورة مضغ اللحوم جيداً وتناولها أيضاً ببطء؛ لكي لا يُصاب بعسر الهضم، ولأن تناول الطعام ببطء عموماً مع المضغ الجيد يقلل من الكميات التي يتناولها الإنسان ويشعره بالشبع مبكراً؛ فلا يُصاب بالتخمة وزيادة الوزن، مع ضرورة عدم الإكثار من إضافة البهارات الحارة إلى اللحوم عند سلقها أو شويها؛ لأنها تؤذي جدار المعدة.

حاولي أن تقللي من تقديم ما يُعرف باللحوم الملبسة على الوجبات، وهي التي تحتوي على الدهون بين ثنايا اللحم الأحمر؛ حيث تُعَدُّ من أخطر أنواع اللحوم التي تُقدَّم في الأطباق العربية المشهورة في الأعياد مثل أطباق الكبسة والفتة، وعلى الرغم من لذة طعمها الشهي؛ فإنها تكون ضارة بالصحة، كما يجب عدم تقديم اللحوم المصنعة للطفل مهما كان شغوفاً بها، مثل النقانق والبسطرمة واللانشون وغيرها؛ لأنها تسبب أضراراً صحية خطيرة.

نصائح عامة للحفاظ على صحة الطفل خلال أيام العيد

شوي اللحوم

حاولي تقليل كمية اللحوم التي تقدميها مقلية في اليوم الأول من العيد التي تتكون من الأحشاء الداخلية للخروف، مثل الكبدة والكلاوي والقلب، وحاولي أن تقليها بالسمن الطبيعي، مع إضافة القليل من الخل لتسهيل هضمها.

لاحظي أنه من ضمن شروط إعطاء الطفل اللحم.. في عيد الأضحى أن تتوقفي عن شوي اللحوم فوق الفحم مهما كان طعمها شهياً ومغرياً؛ حيث إن اللحوم المشوية تسبب أضراراً صحية بالغة، لأن اللحم غالباً ما يحترق قبل النضج، ويتسرب من الفحم الكثير من الغازات السامة التي تزداد ويمتصها اللحم مع لفه وتغليفه بأوراق الفويل "الألمونيوم".

تخلصي من طبقة الدهون التي تتكون على وجه شوربة اللحوم، خصوصاً حين تبرد، وتخلصي من أحشاء بطن الخروف كلها، مثل الأمعاء وكيس المعدة؛ فمع أنها تُعَدُّ أكلة شعبية؛ فإنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة، وعموماً يجب أن تتخلصي من الدهون والشحوم، وتقدمي اللحوم الصافية لعائلتك؛ فعلى الرغم من لذة طعم هذه الدهون والشحوم خصوصاً عند الشوي والقلي، فإنها تسبب مشاكل صحية تؤثر في القلب على المدى البعيد، وعموماً ليس بالضرورة أن تقدمي لطفلك اللحوم خلال كل أيام العيد.

لا تسرفي في تقديم الحلويات لأطفالك؛ حيث تكون الموائد عامرة بأنواع وأشكال منها، وتقدمها الأم خجلاً من طلب الأطفال لها أمام الضيوف، بل يجب أن تضعيها في مكان بعيد عن متناول أيدي الأطفال، وتُقدَّم لهم بكميات صغيرة وبعد تناول الطعام بساعة أو ساعتين.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 07:26 صباحاً - عندما تحل المناسبات والأعياد يكون دورك بوصفك أماً مسؤولة عن بيتها وأطفالها هو المحافظة على صحة جميع أفراد أسرتك وسلامتهم، وخاصة صحة وسلامة طفلك الصغير، ولذلك فمع حلول أيام عيد الأضحى المبارك يجب أن تعرفي أن الوجبة المهمة التي تتصدر الموائد في هذا العيد هي اللحوم، ولذلك يجب أن تحرصي أن تقدميها لطفلك بطريقة صحية وآمنة.ليس من المستبعد وخلال أيام العيد المبارك أن تواجهي مشاكل صحية مع طفلك؛ لأن الطفل يعتبر أيام عيد الأضحى المبارك مناسبة للتحرر من القوانين والروتين اليومي، ولذلك فهو يقبل على تناول كل ما يراه أمامه، ولذلك،ومع تقديم لحوم العيد من دون ضوابط صحية؛ يتعرض الطفل لمشاكل صحية، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، في حديث خاص بها؛ طبيبة الأسرة الدكتورة سميحة خليل، حيث أشارت إلىومنها شوي اللحوم على الفحم وتقديمها مع المشروبات الغازية، وغيرها في الآتي.قد يهمك أيضاً: مخاطر الحلوى على الأطفال في العيد