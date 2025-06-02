تفهُّم التغيرات النفسية والاجتماعية للمراهق.. خطوتك الأولى لتعديل سلوكه

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
إذن كيف يمكن للآباء والمربين أن يتعاملوا مع هذه التغيرات؟ هنا يؤكد الدكتور محمود الألفي أستاذ التربية والطب النفسي، بأن تفّهم التغيرات النفسية والاجتماعية للمراهق طريقك لتعديل سلوكه.
ماذا يحدث للمراهق أثناء سنوات المراهقة؟تغيرات نفسية في مرحلة المراهقة
أبرز 8 مشاكل تتعرض لها المراهقات وعلى الآباء إدراكهاتغيرات هرمونية تؤثر على النفسية
التغيرات الهرمونية التي تصاحب مرحلة المراهقة، تعد من أبرز العوامل التي تؤثر في سلوك المراهق؛ فعندما يبدأ المراهق في دخول مرحلة البلوغ، يتعرض جسمه لإفرازات هرمونية كبيرة تؤثر على مشاعره وأفكاره وسلوكه.
حيث إن زيادة هرمون التستوستيرون لدى الذكور، والاستروجين لدى الإناث يؤديان إلى زيادة الرغبة في الاستقلالية، والإحساس بالقلق، ما ينتج عنه مزاجية متقلبة.
وهذه التغيرات الهرمونية قد تؤدي إلى تفاعلات عاطفية شديدة، مما يزيد من احتمالية حدوث تصرفات متهورة أو عنيفة أحياناً، وهنا يؤكد الخبراء أن مرور المراهق بتقلبات مزاجية أمر طبيعي، ولكن ذلك لا يعني أنه يجب قبول كل تصرف.
تظهر حاجتهم للاستقلالية وبداية التفكير النقدي
يبدأ المراهق في تطوير التفكير النقدي لديه، مما يعني أنه قد يبدأ في التشكيك في القيم والعادات التي نشأ عليها، ما يعزز شعوراً بالتحدي أو التمرد في بعض الأحيان.
يحتاج المراهقون إلى الشعور بأنهم قادرون على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وهو ما قد يصطدم في بعض الأحيان مع رغبة الآباء في توجيههم.
من خلال فهم هذه الحاجة، يمكن للآباء أن يساعدوا أبناءهم في اكتساب الاستقلالية بطريقة صحية، بمنحهم حرية اتخاذ القرارات في حدود معقولة، لا تضر.
تمرد المراهق: والفرق بينه وبين العناد، تفاصيل تهمك داخل التقريريبحثون عن الهوية الذاتية
تنتابهم تغيرات عاطفية وتصبح للصداقات أهمية
التغيرات العاطفية في هذه المرحلة تكون في ذروتها، حيث يشعر المراهقون بأهمية الحاجة إلى علاقات اجتماعية متينة مع أقرانهم، وقد تؤثر بشكل كبير على سلوك المراهق وتوجهاته النفسية.
وفي المقابل قد تزداد التوترات الأسرية؛ بسبب تزايد الانفصال أو التباعد العاطفي عن الأهل، مما قد يؤثر سلباً على العلاقة بين المراهق ووالديه.
في هذه الفترة، من المهم أن تكون الأسرة داعمة ومتفهمة ومرنة، وأن تُظهر الاحترام لخصوصية المراهق، وفي الوقت نفسه تقدم الإرشاد والأنماط السلوكية الصحيحة.
طرق التعامل مع التغيرات السلوكية في مرحلة المراهقة
التواصل الفعّال مع المراهق:يُعد التواصل من أهم المهارات التي يجب على الآباء اكتسابها للتعامل مع سلوك المراهقين. المراهقون في هذه المرحلة بحاجة إلى من يستمع إليهم ويفهم ما يمرون به. قد يعبّر المراهق عن مشاعره بطرق مختلفة، مثل الانسحاب أو العصبية، ولهذا يجب على الآباء أن يكونوا مستعدين للاستماع من دون إصدار أحكام مسبقة.
يجب أن يكون الحوار مفتوحاً وصريحاً. من المهم أن يشعر المراهق بأن رأيه مهم وأنه قادر على التعبير عن نفسه بحرية. هذا التواصل يساهم في تعزيز الثقة بين الآباء وأبنائهم، مما يساعد في تعديل السلوكيات السلبية.
وضع حدود واضحة مع الحرص على التسامحأحد أهم الجوانب في التعامل مع المراهق هو وضع حدود واضحة لهم، من دون أن يشعروا أن هذه الحدود تقيدهم بشكل غير مبرر.
يجب أن تكون القواعد السلوكية عادلة ومتسقة، ويمكن أن تتضمن تعليم المراهق عن العواقب الطبيعية لسلوكياته، مثلاً، إذا كان المراهق يتأخر في العودة إلى المنزل، يمكن توضيح العواقب المتوقعة كإيقاف جزء من أنشطته الخاصة.
لكن في نفس الوقت، يجب أن يكون الآباء مستعدين للتسامح عند حدوث الأخطاء، لأن المراهقين في هذه المرحلة يحتاجون إلى فرصة لتجربة الأخطاء والتعلم منها.
دعم وتعزيز السلوكيات الإيجابيةمن الضروري أن يتم تعزيز السلوكيات الإيجابية من خلال المكافآت أو التقدير المعنوي. المكافآت لا يجب أن تكون مادية دائماً، بل يمكن أن تكون في شكل تقدير لفظي أو زيادة في المساحة الشخصية أو الحرية. هذا يعزز من شعور المراهق بقيمته الذاتية ويحفزه على الاستمرار في السلوك الجيد.
تقديم المساعدة المهنية عند الحاجةأحياناً، قد تكون المشكلات السلوكية للمراهق أكثر تعقيداً من أن يتم التعامل معها على مستوى الأسرة فقط. في هذه الحالات، يمكن الاستعانة بمستشارين أو مختصين في علم النفس للتعامل مع القضايا السلوكية الأكثر تعقيداً، مثل قضايا التمرد، الاكتئاب، أو القلق، توفر العيادات النفسية والمستشارات الأسرية برامج خاصة للمراهقين تساعدهم في التعامل مع مشاعرهم وأفكارهم بطريقة صحية.
*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.