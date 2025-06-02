حركات رياضية عليكِ تجنُّبها خلال فترة الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 07:26 صباحاً - فوائد ممارسة الرياضة خلال فترة الحمل عديدة، أبرزها: زيادة مستويات الطاقة، وتخفيف آلام الظهر، وتقليل التوتر، وإعداد الجسم ليكون جاهزاً للولادة. إلا أنه في المقابل، يجب على الأمهات ممارسة الألعاب الرياضية والحركات التي تتناسب مع حالتهن الجسدية والصحية خلال فترة الحمل؛ فإذا كنتِ معتادة على ممارسة تمارين الحمل؛ فلا تحاولي القيام بحركات أو رياضات أخرى من دون إشراف خاص من الطبيب، وذلك لأن الإجهاض قد يحدث بسبب تشوُّهات الكروموسومات أو مشاكل في نموّ الجنين. وفي المقابل، هناك عوامل أخرى مثل: النشاط البدني، وبعض الحركات أثناء الحمل، تلعب أيضاً دوراً في التسبب في إجهاض الأم. ويزداد هذا الخطر عندما تمارسين تمارين رياضية شديدة. فيما وفقاً لموقع "بولد سكاي"، بعض الحركات التي قد تتسبب في حدوث الإجهاض.

الحركات السريعة جداً

حاولي ممارسة التمارين الرياضية معتدلة الشدة- الصورة من موقع AdobeStock

يُسمح للحامل بممارسة التمارين الرياضية أثناء الحمل. ومع ذلك، عليكِ توخّي الحذر عند الحركات السريعة جداً، أو التي تتطلب القفز العالي. فإنه يمكن للخطوات العالية جداً والحركات المتكررة أثناء التمارين الرياضية، أن تَزيد من فرصة السقوط؛ خاصة عندما تكونين متعبة جداً أو تعانين من ضيق في التنفس؛ لذا حاولي ممارسة التمارين الرياضية معتدلة الشدة، مثل المشي السريع لتقليل خطر الإجهاض.

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تمارين الكارديو

تمارين الكارديو التي تتطلب مجهوداً عالياً مثل: تمارين القفز، والركبتين المرتفعتين، والقرفصاء السريع وغيرها، يمكن أن تجعل الأم متعبة للغاية، وتَزيد من خطر الإجهاض. وذلك لأن تكرار القفز والتغيّرات في الحركة، يمكن أن يؤدي إلى إرخاء النسيج الضام (الأربطة) حول الحوض، ويؤدي إلى الإصابة وفقدان التوازن والسقوط.

تمارين الضغط

لايزال بعض الأطباء يسمحون بممارسة المرأة الحامل للتمارين أثناء الجلوس، أو تمارين الضغط في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ومن الأفضل بعد ذلك تجنُّب هذه الحركة لأنها قد تجعل الأم أكثر عُرضة للإجهاض.

يُرجى ملاحظة أن الاستلقاء على ظهرك يمكن أن يمنع تدفق الدم إلى الرأس؛ مما يؤدي إلى الشعور بأعراض الدوخة أيضاً؛ فإن هاتين الحركتين تضعان أيضاً ضغطاً زائداً على منطقة المعدة والساقين؛ مما يجعل الأمر خطيراً على الجنين.

رفع أوزان ثقيلة جداً

رفع الأوزان الثقيلة يسبب نقص الأكسجين للجنين- الصورة من موقع AdobeStock

ليست كلّ النساء معتادات على رفع الأثقال، وبالمثل عندما تكونين حاملاً، لا تُجبري نفسك على رفع الأوزان الثقيلة؛ فالتغيّرات الهرمونية أثناء الحمل تجعل الأربطة في عدة أجزاء من الجسم تصبح أكثر مرونة؛ مما يَزيد من خطر إصابة المفاصل.

على الجانب الآخر، لا تعمل عضلات البطن أيضاً بالشكل الأمثل؛ فتقلّ قوتها ويمكن أن تشكل خطورة على الأم والجنين. كما يؤدي رفع الأوزان الثقيلة أيضاً إلى تحويل تدفُّق الدم؛ مما يتسبب في نقص الأكسجين والعناصر الغذائية لدى الجنين، وسيؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة الضغط على أعضاء الحوض، وهو أحد الأسباب المحتملة للولادة المبكرة.

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حركات مفاجئة

هناك أيضاً أنواع أخرى من التمارين التي تتطلب منكِ القيام بحركات متكررة ومفاجئة مثل: التنس وكرة السلة وكرة القدم؛ لأنها قد تعرّض الأم لخطر الإجهاض؛ حيث يمكن لحركات القفز والتغيّرات المفاجئة، أن تسبب تأثيراً على منطقة المفصل، والتعرُّض للسقوط. وبصرف النظر عن ذلك؛ فإن بعض الألعاب الرياضية السابقة تَزيد أيضاً من خطر التعرُّض لضربة في المعدة بالكرة؛ مما يُضر الجنين داخل الرحم.

الجري وركوب الدراجات

لا ينبغي على المرأة الحامل ممارسة رياضة الجري أو ركوب الدراجات، وذلك لأن بعض الحركات قد تَزيد من خطر التعرُّض للإجهاض، ويمكن أن تؤثر حركات الجري على الركبتين وقاع الحوض؛ مما يجعلها عُرضة للإصابة. وفي الوقت نفسه، ركوب الدراجات في الهواء الطلق، يمكن أن يسبب سقوطكِ وفقدان التوازن.

رياضة الغوص

حتى ولو كنتِ تحبين الغوص أو تعرفين كيفية القيام بذلك بشكل صحيح، يجب عليكِ تجنُّب هذه الرياضة أثناء الحمل لأنها قد تسبب الإجهاض.

والسبب هو أن الأدوات التي تستخدمينها وحركات الغوص، يمكن أن تسبب الضغط على الجنين

لذلك قبل ممارسة التمارين الرياضية، لا ضرر من استشارة طبيب النساء أولاً، والانتباه لحالة جسمك، واسألي عن أنواع التمارين الرياضية الآمنة؛ حتى تتجنبي الحركات التي تسبب الإجهاض.

على الجانب الآخر، عليكِ المحافظة دائماً على صحة الجنين، من خلال تناوُل الأطعمة المغذية، وتجنُّب كافة المحظورات للحامل، بما في ذلك الحركات التي يمكن أن تسبب الإجهاض.

في النهاية، يجب الانتباه إلى أن ممارسة الرياضة تعَد ضرورية للحفاظ على لياقة الجسم أثناء الحمل. في المقابل، لا تُجبري نفسكِ وتكيّفي مع قوة جسمكِ، ويجب أثناء ممارسة الرياضة أن تكوني حذرة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.