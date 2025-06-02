شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى اليقظة المفرطة؟ اعرف أسبابها وأعراضها وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

اليقظة المفرطة هى حالة من الوعي اليقظ الدائم والمتزايد المفرط عن الحد، يؤثر لا شك على الحياة وجودتها وعلى الذاكرة وعلى تنظيم المشاعر بشكل سلبي للغاية، ما يؤدي في النهاية لصعوبة أداء المهام اليومية، وتقول الدراسات إن فرط اليقظة أحد أهم أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة واضطرابات القلق وفرط نشاط الغدة الدرقية أو بعد أمراض الخرف والزهايمر.

ما هو شعور اليقظة المفرطة؟

وفقًا لتقرير نشر في موقع Health الطبي، فإن شعور فرط اليقظة هو حالة من التاهب والوعي والاستيقاظ الدائم تجاه حفيف الرياح على سبيل المثال أو رنين المنبه، فيبدي المريض ردود أفعال غير طبيعية تجاه تلك الأصوات، مثل الشعور بالخوف أو التعرق أو اتساع حدقة العين أو التنفس السريع وزيادة معدلات ضربات القلب مع الشعور بالأرق الشديد والعضلات المتوترة.

أعراض فرط اليقظة

قد تظهر بعض الأعراض السلوكية مثل تشتت الانتباه والحركات السريعة للرأس مع العدائية واضطرابات في النوم وردود فعل مبالغ فيها اتجاه الأصوات.

بعض الأعراض العاطفية المتعلقة بالغضب والقلق والتهيج والشعور بالعزلة والعصبية وجنون العظمة والغضب الشديد والتقلبات المزاجية الحادة.

يسبب فرط اليقظة مجموعة من العوامل منها اضطرابات القلق الشديدة، والقلق الاجتماعي.

نتيجة بعض الحالات الطبية مثل فرط نشاط الغدة الكظرية أو الدرقية.

نتيجة إساءة استخدام بعض الأدوية الموصوفة، مما يؤدي إلى الأرق الشديد.

يعالج فرط اليقظة من خلال علاج المسبب وعلاج الحالة الكامنة له بجانب الاستشارة النفسية وآليات للتكيف معه.

العلاج الكلامي السلوكي المعرفي أحد أهم طرق التخلص من فرط اليقظة.

العلاج بالتعرض الذي يساعد على التعرض للذكريات المؤلمة التي تثير استجابات القلق واليقظة وبالتالي تساعد على العلاج.

يمكن استخدام بعض الأدوية وفقًا للطبيب، منها مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للقلق.

ممارسة تمارين التنفس بشكل مستمر

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام نصف ساعة كاملة يوميا

ممارسة تقنيات الاسترخاء والتأمل واليقظة الذهنية

الدعم العائلي هام جدا وتدوين اليوميات للتذكر

أسباب فرط اليقظةعلاج فرط اليقظةنصائح لتحسين حالة فرط اليقظة