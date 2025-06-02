شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار غير شائعة لوقف تساقط الشعر.. طبقيها الآن والان مع تفاصيل الخبر

تساقط الشعر المستمر مشكلة تؤرق أغلب السيدات، هذه المشكلة تتعلق بالكثير من الأسباب الصحية والطبية التي يندرج تحتها سوء التغذية واضطرابات الهرمونات في الجسم ومشكلات التوتر والقلق النفسي والضغوط النفسية، وتناول بعض الأدوية التي تؤثر على نمو الشعر وكذلك التعرض لبعض الأمراض المزمنة التي قد تؤثر على سلامة الشعر وقوته.

أسرار لوقف تساقط الشعر

وفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسن الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك بعض الأسرار والعادات التي يجب أن تلتزمي بها وتطبقيها كي توقفي وبشكل سريع تساقط هذه الكميات الكبيرة من شعرك:

- لابد في البداية من زيارة الطبيب المختص لمعرفة أسباب تساقط الشعر لديك فالأسباب المرضية كثيرة ومتعددة لا يمكن اكتشافها إلا بالتشخيص.

- ملاحظة على الدوام أي تغييرات في شعرك مثل التقصف والتساقط والقشرة في الشعر، هذه التغييرات لابد أن تستشيري فيها طبيبًا جلديًا بمجرد حدوثها وعدم إهمالها.

نصائح للعناية بالشعر

- من الأسرار أنه يجب الاستحمام قبل السباحة في حمامات السباحة لتجنب أضرار الكلور، لأنه إذا كان شعرك مبللًا بالماء فلن يمتص الكثير من ماء المسابح المشبع بالمواد الكيميائية، واستخدمي منتجًا صحيًا يحمي شعرك من امتصاص هذه المواد.

- الشمس أكبر عدو لشعرك حاولي قدر الإمكان عدم التعرض للشمس واستخدمي مثبت شعر خفيف بحماية واسعة من الشمس وارتدي قبعة وأنت تسيرين في الشمس وتتعرضين لها.

- توقفي عن جعل شعرك كيرلي أو متقاعد أثناء درجات الحرارة الباردة، في الرطوبة تجعد الشعر، وتجعد الشعر يزداد سوءًا في الشتاء لذلك حاولي استخدام الشامبوهات ذات درجة الحموضة المتوازنة التي تهدئ من تجعد الشعر.

النظام الغذائي والعناية بالشعر

- النظام الغذائي أهم من الفيتامينات اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على كل المغذيات، لا تتبعي أنظمة رجيم قاسية فهي عدو الشعر الأول.

- تجنبي استخدام المجففات عالية الطاقة على شعرك فلا تصففي شعرك كثيرًا وابتعدي عن المجففات بشكل خاص.

- استخدمي الماء الفاتر وليس البارد أو الساخن ودلك فروة رأسك جيدًا أثناء غسلها بالشامبو والمياه.

- هناك بعض الفرش المخصصة للحد من تساقط الشعر لابد وأن تستخدميها، هذه الفرشاة تدلك الشعر وتساعد على منع التساقط أكثر من المعدات فهي ذات شعيرات كروية.

- عالجي قشرة الشعر أولًا بالطريقة الصحيحة ولا تعالجيها بالزيوت مثلما يفعل البعض فهي أكثر الأخطاء التي يرتكبها البعض مما يتسبب في زيادة القشرة وزيادة التساقط.