شكرا لقرائتكم خبر عن الأسباب الأكثر شيوعًا لتسوس الأسنان وكيفية الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر تسوس الأسنان مشكلة شائعة بشكل لا يصدق، حيث تؤثر على 90% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا - ولكن يمكن الوقاية منها في كثير من الأحيان.

تُعرف التجاويف أيضًا باسم "تسوس الأسنان"، وهي عبارة عن مناطق تالفة في الأجزاء الصلبة من الأسنان بسبب تسوس الأسنان، وفقًا لمايو كلينك، تصبح هذه المناطق فتحات أو ثقوب صغيرة يمكن أن تؤدي إلى آلام الأسنان والالتهابات وحتى فقدان الأسنان.

كيف تعرف أن لديك تسوسًا

وفقا لشبكة "فوكس نيوز"، عندما يبدأ التسوس، قد لا تظهر عليك أي أعراض على الإطلاق، لذلك، من المهم إجراء فحص دوري لدى طبيب الأسنان ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

حتى لو كان فمك بخير، فقد يتمكن المتخصص من التقاط إشارات أصغر قبل أن ينمو التسوس، وبمجرد أن يكبر التسوس، قد تظهر أعراض مثل آلام الأسنان، وآلام حادة عند تناول الطعام، وثقوب مرئية في الأسنان، وبقع على سطح السن أو ألم عند العض.

ما الذي يسبب التسوس؟

تشكل طبقة البلاك التي تتكون في الفم سببًا لتسوس الأسنان، وهي العملية التي تؤدي إلى تكوين التجاويف، تتشكل البلاك عندما تختلط البكتيريا الموجودة في الفم مع "الأطعمة السكرية أو النشوية" مثل الحليب والعصير والخبز والمعكرونة.

وإذا لم يتم إزالة تلك السكريات والنشويات من الأسنان من خلال العادات الصحية، مثل استخدام خيط الأسنان والفرشاة بشكل منتظم بعد تناول الطعام، فإن البكتيريا تبدأ في التغذية عليها.

تؤدي الأحماض الناتجة عن البكتيريا إلى تآكل مينا الأسنان، تاركةً فتحات صغيرة تُشير إلى المراحل الأولى من التسوس، يمكن للبكتيريا والأحماض أن تدخل عبر هذه الفتحات وتصل إلى الأجزاء الداخلية الضعيفة من الأسنان، مسببةً الألم ومشاكل أكثر خطورة، كمية الحمض التي تصعد إلى الأسنان وتتلامس معها تساهم بالتأكيد في زيادة تسوس الأسنان".

يمكن أن يؤدي جفاف الفم، المرتبط بأسباب مثل الشخير وبعض الأدوية، إلى زيادة خطر تسوس الأسنان بسبب انخفاض إنتاج اللعاب.

يذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على موقعه الإلكتروني أن "لعابك يزيل الحمض ويساعد في إصلاح مينا الأسنان. إذا لم يكن الإصلاح سريعًا بما يكفي، تتسلل البكتيريا إلى أسنانك وتُسبب تسوسًا.

طرق الوقاية من التسوس

توصي عيادة كليفلاند بتنظيف أسنانك بفرشاة ذات شعيرات ناعمة مرتين يوميًا، ومن الأفضل بعد كل وجبة.

ينصح الخبراء أيضًا بتقليل تناول الأطعمة والمشروبات السكرية والنشوية، وكما ذُكر سابقًا، قد تختلط هذه الأطعمة بالبكتيريا وتساهم في تراكم طبقة البلاك على الأسنان.

تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بزيارة طبيب الأسنان كل عام، وخاصةً للبحث عن أي تسوس.

بالنسبة للتسوس الصغيرة، قد ينصحك طبيب أسنانك باستخدام الفلورايد أو منتجات أخرى، أما التسوسات الكبيرة فقد تتطلب حشوات أو حتى علاجًا جذريًا.

