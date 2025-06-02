شكرا لقرائتكم خبر عن نوبة الصداع النصفي قد تحدث بسبب القلق والتوتر.. إزاى تتعامل معاها والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط القلق والصداع النصفي ارتباطًا وثيقًا، حيث يعاني معظم المصابين بنوبات الصداع النصفي من اضطرابات القلق ووفقًا للخبراء، بالإضافة إلى تناول الأدوية، يجب عليك أيضًا إجراء بعض التعديلات على نمط حياتك للتحكم في كلتا الحالتين وتحسين جودة حياتك، وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 50% من المصابين بالصداع النصفي يعانون من اضطراب قلق واحد على الأقل، مثل اضطراب القلق العام أو اضطراب الهلع.

يقول الأطباء إن كلاً من الصداع النصفي والقلق مرتبطان بانخفاض مستويات السيروتونين، وهو هرمون ينظم المزاج وإدراك الألم.

كما يؤثر على الجهاز العصبي اللاإرادي، ما يؤثر على معدل ضربات القلب والهضم وضغط الدم، إذا كنت تعاني من توتر شديد، فقد يؤدي القلق إلى نوبات صداع نصفي حادة.

ويُفاقم القلق أيضًا الانزعاج الجسدي، ما يجعل أعراض الصداع النصفي أكثر شدةً وألمًا، وتشير العديد من الدراسات إلى أن القلق والصداع النصفي يشتركان في عوامل وراثية تزيد من احتمالية الإصابة بكلتا الحالتين.

وتؤدي بعض الجينات المرتبطة بالسيروتونين والدوبامين إلى حدوث كلتا الحالتين في وقت واحد، ما يؤثر على مزاجك.

كيف يؤدي القلق إلى إثارة الصداع النصفي؟

وفقًا للخبراء، يؤدي القلق والتوتر إلى تغيرات مختلفة في نشاط الدماغ، ما قد يؤدي إلى نوبات صداع نصفي أو تفاقمها. لذلك، إذا كنت تشعر بالتوتر أو القلق، يبدأ جسمك بإفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ما يسبب نوبة صداع نصفي، ومن هذه الهرمونات:

توتر العضلات

تبدأ عضلات رقبتك وكتفيك في الشعور بالألم بسبب الصداع النصفي

تغيرات في تدفق الدم

يؤدي التوتر إلى تقليل تدفق الدم إلى المخ، ما يؤدي إلى حدوث نوبات الصداع النصفي.

سوء جودة النوم

أولئك الذين يعانون من القلق لديهم صعوبة في النوم أو البقاء نائمين

توتر

إن القلق والتوتر المستمر يؤدي إلى حلقة مفرغة تزيد من خطر الإصابة بنوبات الصداع النصفي.

كيف يسبب الصداع النصفي نوبات القلق؟

يقول الأطباء إن تاريخ الإصابة بالصداع النصفي قد يُسبب لك ضغطًا نفسيًا كبيرًا ويؤثر على صحتك الجسدية والنفسية. تُسبب نوبات الصداع النصفي شعورًا مستمرًا بالقلق، مما يُسهم بشكل كبير في اضطرابات القلق.

أعراض الصداع النصفي

يمكن لبعض أعراض الصداع النصفي، مثل الهالة، والغثيان، والحساسية للضوء، والألم الشديد أن تسبب القلق والذعر بشأن صحتك العامة.

القيود المفروضة على الحياة اليومية

إذا كانت نوبات الصداع النصفي لديك متكررة، فإنها قد تؤدي إلى تعطيل الروتين اليومي، بما في ذلك العمل والأنشطة الاجتماعية.

العزلة الاجتماعية

ينسحب العديد من الأشخاص المصابين بالصداع النصفي من المواقف الاجتماعية، مما يسبب لهم العزلة التي تساهم في القلق.

طرق علاج القلق والصداع النصفي

هناك عدد قليل من الأدوية التي تساعد في علاج الصداع النصفي والقلق، في حين يمكن للأطباء أيضًا وصف عدد قليل من الأدوية لإدارة كليهما.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر علاجات مختلفة لإدارة الصداع النصفي والقلق، بما في ذلك العلاج السلوكي المعرفي يساعد هذا العلاج على تحديد أنماط التفكير والسلوكيات السلبية ومواجهتها، مما يُخفف القلق والتوتر.

يساعد العلاج بالتغذية الراجعة الحيوية على التحكم في بعض وظائف الجسم، مثل توتر العضلات استجابةً للتوتر. كما توجد بعض تمارين التنفس العميق الأخرى، والاسترخاء التدريجي للعضلات، والتخيل الموجه، التي تُساعد على التخلص من القلق والتوتر.

وفقًا للخبراء، يجب عليك أيضًا اتباع نمط حياة صحي وإعطاء الأولوية للتمارين الرياضية، والحصول على قسط كافٍ من النوم، واتباع نظام غذائي صحي لتخفيف أعراض القلق ونوبات الصداع النصفي. يمكن أن تساعد ممارسة أنشطة تخفيف التوتر بانتظام، مثل اليوجا والتأمل، أو قضاء الوقت في الطبيعة، في تقليل التوتر والقلق والوقاية من الصداع النصفي.